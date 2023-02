Parameters Data Min. Margin, % 1 (Retail - 10) Min. Margin - der notwendiger Betrag für die Eröffnung einer 1-Lot Position bei minimalen Marginanforderungen. Kommission, USD 0 Kommission - Die Kosten für die Ausführung einer Transaktion pro Seite, d. h. die Eröffnung oder Schließung einer Position in einem Instrument. Symbol BRENT Symbol - Bezeichnung des Instruments in der Handelsplattform Min. Spread, USD 0.03 Minimaler Spread - der kleinste Wert des variablen Spreads. Pip - Einheit, in der die Kursänderung eines Devisenpaares angegeben wird. Für Forex Instrumente, die mit 5 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. EUR/USD), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,00010. Für Forex Instrumente, die mit 3 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. USD/JPY), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,010. Für Spot Metalle entspricht ein 1 Pip der Änderung von 0,01. Für Indizes entspricht ein Pip der Änderung on 1,0 (hierbei spricht man von einem Index Punkt). Bei Indizes und Kryptowährungen stellt 1 Pip eine Kursveränderung von 1.0 dar. In anderen Instrumenten entspricht 1 Pip der Tick-Größe. Typischer Spread, USD 0.04 Typischer Spread - der typische Wert des gleitenden Spreads unter normalen Marktbedingungen (für Cash Index CFDs - der typische Spread-Wert während der Hauptsession des zugrundliegenden Index). Pip - Einheit, in der die Preisänderung eines Devisenpaares angegeben wird. Für Forex Instrumente, die mit 5 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. EUR/USD), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,00010. Für Forex Instrumente, die mit 3 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. USD/JPY), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,010. Für Spot Metalle entspricht ein 1 Pip der Änderung von 0,01. Für Indizes entspricht ein Pip der Änderung on 1,0 (hierbei spricht man von einem Index Punkt). Bei Indizes und Kryptowährungen stellt 1 Pip eine Kursveränderung von 1.0 dar. In anderen Instrumenten entspricht 1 Pip der Tick-Größe. Limit / Stop Levels, USD 0.04 Limit / Stop Levels - min. Abstand vom aktuellen Kurs für die Platzierung einer Pending Order unter normalen Marktbedingungen. SWAP Wert (Long), Interest Rate -0.02381 SWAP Wert (Long) - Betrag, der Ihnen gutgeschrieben wird bzw. Ihnen in Rechnung gestellt wird, wenn Sie eine Buy Position über Nacht halten werden. SWAP Wert (Short), Interest Rate -0.00397 SWAP Wert (Short) - Betrag, der Ihnen gutgeschrieben wird bzw. Ihnen in Rechnung gestellt wird, wenn Sie eine Sell Position über Nacht halten werden. 3-Tage-SWAP Friday 3-Tage-SWAP - Tag, an dem der SWAP dreifach berechnet wird. Gilt als Ausgleich für die Haltung am Wochenende. Tick Größe 0.01 Tick Größe - minimale Kursänderung Lot Größe, Barrels 100 Lot Größe - die Anzahl der zugrundeliegenden Einheiten in einem standardisierten Lot. Min. Kontraktgröße in Lots 0.1 Min. Kontraktgröße - min. Größe für die Eröffnung einer Position. Lot - standardisierte Anzahl der zugrundeliegenden Einheiten (z.B. 100 Barrel für Öl, 100 oz für Gold oder 100.000 Einheiten der Basiswährung). Max. Kontraktgröße, Lots 100 Max. Kontraktgröße - min. Größe für die Eröffnung einer Position. Lot - standardisierte Anzahl der zugrundeliegenden Einheiten (z.B. 100 Barrel für Öl, 100 oz für Gold oder 100.000 Einheiten der Basiswährung). Kontrakt Schritt, Lots 0.1 Kontraktschritt - min. Änderung der Kontraktgröße, angefangen ab der min. Kontraktgröße. Lot - standardisierte Anzahl der zugrundeliegenden Einheiten (z.B. 100 Barrel für Öl, 100 oz für Gold oder 100.000 Einheiten der Basiswährung). Pip Wert für min. Kontrakt, USD 1 Pip Wert für min. Kontrakt - Wert der min. Kursänderung einer Position mit min. verfügbarer Kontraktgröße. Pip - Einheit, in der die Kursänderung eines Devisenpaares angegeben wird. Für Forex Instrumente, die mit 5 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. EUR/USD), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,00010. Für Forex Instrumente, die mit 3 Nachkommastellen quotiert werden (z.B. USD/JPY), entspricht 1 Pip der Änderung von 0,010. Für Spot Metalle entspricht ein 1 Pip der Änderung von 0,01. Für Indizes entspricht ein Pip der Änderung on 1,0 (hierbei spricht man von einem Index Punkt). Für andere Instrumente entspricht 1 Pip der Tick Größe. Min. Hedged Margin, % 0.5 (Retail - 5) Min. Hedged Margin - Betrag für die Eröffnung und Haltung zweier entgegengesetzter 1-Lot Positionen (Buy & Sell) bei minimalen Marginanforderungen. Trading status Full access Trading status shows whether the instrument is generally available for trading and if any restrictions apply. Handelsplattform Metatrader 5 Handelsplattform - eine Software, die Sie für den Handel mit diesem Instrument benötigen Handelszeiten, EET 01:00 - 23:59 Mon; 00:00 - 01:00 / 03:00 - 23:59 Tue - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri EET - Handelszeiten in osteuropäischer Zeit (GMT+2)

NB! Combined initial value of all your open positions in all spot and futures-based CFDs on crude oil, including this instrument, cannot exceed 100,000 EUR, or equivalent in another currency. This limit applies separately for long and short positions (i.e. without netting).