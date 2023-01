Trading News für Einsteiger: 3 Szenarien, die zu berücksichtigen sind, wenn Innovationen viral gehen

Januar 05, 2023 16:21

In diesem Artikel geht es um Handels- und Investitionsnachrichten für Anfänger und den Wert der Filterung von Informationen auf der Grundlage Ihrer finanziellen Ziele. Was passiert, wenn es eine Flut von Informationen über eine Innovation gibt, die die Fantasie des Marktes angeregt hat? Selbst die erfahrensten Trader und Anleger werden feststellen, dass ihre Filter und ihr kluges Urteilsvermögen von der Aufregung übertönt werden können.

Es ist leicht, sich mitreißen zu lassen, wenn ein Produkt, ein Unternehmen oder eine Dienstleistung viral wird und jeder darüber zu sprechen scheint. Bevor Sie jedoch mit viralen Assets handeln oder in sie investieren, sollten Sie drei Szenarien abwägen und die Vor- und Nachteile bedenken.

1. Die neuesten Technologien (die noch kaum jemand versteht)

Das Projekt für künstliche Intelligenz (KI) ChatGPT brauchte nur fünf Tage, um eine Million Nutzer zu sammeln, von denen sich viele immer noch fragen, was sie damit anfangen sollen, außer ihr den Inhalt ihres Küchenschranks zu übergeben und sie um Rezepttipps zu bitten.

So unterhaltsam dies auf Kanälen wie TikTok auch ist, ChatGTP-Gründer Sam Altman sagte, er sei sich nicht sicher, wie seine Investoren zurückgezahlt würden und dass er ChatGPT schließlich um Antworten auf diese Frage bitten werde. Die Monetarisierung des Chatbots ist eine andere Sache. Im Moment ist er kostenlos und Sam Altman sagte, dass in Zukunft vielleicht eine Gebühr pro Chat erhoben wird. In der Zwischenzeit sind die Kosten für den KI-Chatbot unglaublich hoch, eine Tatsache, die bei all dem Gerede darüber, wie er die Welt verändern wird, übersehen werden könnte.

Die KI scheint auf dem Weg zur kritischen Masse zu sein und wird durch die Interaktion mit Millionen von Menschen geprägt. Nach der Begeisterung zu urteilen, ist dies eine spannende Entwicklung. Allerdings gibt es einen Haken: Das wahre Potenzial für Anleger und Trader liegt vielleicht in der Zukunft, nicht in der Gegenwart.

Das Metaversum und die Mixed Reality sind weitere Beispiele für potenziell bahnbrechende Technologien, die irgendwann in der Zukunft so groß sein könnten wie heute die Websites der sozialen Medien.

Die volatile Geschichte digitaler Währungen wie Bitcoin ist ein weiteres gutes Beispiel für den unsicheren Weg innovativer Finanzinstrumente. Eine Frage, die man sich stellen sollte, ist, wie hoch das Risiko bei solchen Innovationen ist und wie wohl Sie sich mit diesem Risiko fühlen.

Es ist zwar wichtig, die Entwicklungen im Bereich der KI und anderer innovativer Produkte zu beobachten, aber als Neuling auf den Märkten sollte man sich auch die damit verbundenen Unsicherheiten vor Augen halten.

2. Die neuesten medizinischen Durchbrüche (und unverständlicher Fachjargon)

Auf die Ankündigung eines medizinischen Durchbruchs scheint oft eine Flut von Experten und Nichtexperten zu folgen, die ihre Meinung darüber äußern, wie sich die Medizingeschichte verändern wird.

Wie während der Pandemie zu sehen war, kursierten viele Fehlinformationen und Kontroversen über MRNA-Impfstoffverabreichungssysteme. In solchen Situationen ist es ratsam, sich zu vergewissern, dass die Informationsquelle wirklich aus dem medizinischen Bereich kommt.

Da es sich bei Pharmaaktien um einen bedeutenden Sektor handelt, hat jedes neue Medikament das Potenzial, sich zu verbreiten, sei es aufgrund von Fehlinformationen oder aufgrund des Interesses der Öffentlichkeit an der Gesundheitsversorgung oder einer Kombination aus beidem. Virale Nachrichten sind von Natur aus kurzfristig und können sich blitzschnell auf die Aktienkurse auswirken, die ebenso schnell wieder abebben können. Die Bewertung der Informationen im Zusammenhang mit Ihren finanziellen Zielen ist ein wichtiger Schritt, bevor Sie Investitionsmaßnahmen ergreifen.

3. Gurus, Führungspersönlichkeiten und Pop-Kultfiguren aus der Wirtschaft

Die Wirkung innovativer Technologien und anderer Produkte wird durch Gurus, führende Persönlichkeiten und populäre Kultfiguren aus der Geschäftswelt, die in den sozialen Massenmedien eine große Präsenz haben, noch verstärkt. Ein einziger Tweet eines Vordenkers oder Influencers kann eine Welle von Reaktionen auslösen, die sich aufgrund der viralen Natur des Internets weit ausbreitet.

Wenn alle anderen auf virale Tweets und Posts achten, ist dies eine Gelegenheit für versierte Trader und Investoren, sich stattdessen auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu konzentrieren. Nur wenige Dinge sind so aufschlussreich wie die Zahlen zu Gewinnen, Verlusten, Kosten und Verbindlichkeiten. Es ist selten, dass ein Finanzbericht viral geht, und doch erzählen die darin enthaltenen Informationen die größere Geschichte der Unternehmensleistung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Innovationen, die sich viral verbreiten, in den Fußnoten der Geschichte versickern oder zum nächsten visionären Trend auf den Finanzmärkten werden können. Das Herausschütteln von soliden Informationen mag weniger aufregend erscheinen als die neuesten heißen Nachrichten, doch Ihr Endergebnis könnte Ihnen in Zukunft sehr nützlich sein.

