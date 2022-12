Die verborgenen Trading- und Anlegenachrichten

Dezember 29, 2022 14:35

Die vielen Artikel, die täglich in den Finanzmedien veröffentlicht werden, verbessern die Markttransparenz. Dennoch sollten sich Einsteiger darüber im Klaren sein, dass ungesehene Handels- und Investitionsnachrichten einen starken Einfluss auf die Kursentwicklung haben können.

Die immense Kaufkraft von Zentralbanken und Hedgefonds bedeutet, dass ihr Einfluss auf die Märkte erheblich ist. Diese beiden Marktteilnehmer verfügen über Billionen von US-Dollar, die sie investieren können, um Markttrends zu verstärken oder umzukehren, wobei sie manchmal Millionen von Tradern mit den Ergebnissen verwirren.

Der Anteil dieser Schwergewichte an den marktbewegenden Nachrichten ist geringer als der anderer Marktnachrichten wie Unternehmensgewinne oder makroökonomische Ankündigungen. Die Zentralbanken neigen dazu, komplexe Erklärungen über ihre Marktaktivitäten abzugeben, und sofern ein Hedge-Fonds nicht börsennotiert ist, sind die täglichen Investitionen aus diesem Sektor weniger transparent als andere Marktfaktoren.

Das bedeutet, dass die Nachrichten nach diesen Ereignissen kommen und die Trader unvorbereitet treffen können.

Vor allem in der aktuellen Wirtschaftslage, in der die Bank of Japan (BoJ) und die Federal Reserve unterschiedliche Geldpolitiken verfolgen, erreichte der USD gegenüber dem JPY ein so hohes Niveau, dass die BoJ intervenieren musste, um den Yen zu stützen und die Stimmung zu beruhigen.

Diese Art von Währungsinterventionen werden nicht im Voraus angekündigt. Es geht vielmehr darum, sich mit den erwarteten Marktbewegungen vertraut zu machen, das Ereignis zu beobachten und die Ankündigung im Nachhinein zu analysieren, um zu verstehen, warum der JPY zugelegt hat.

In der Hitze des Handelsmoments kann eine sachliche Analyse jedoch unerreichbar sein, was unterstreicht, wie wichtig das Risikomanagement für jeden Trader und Investor ist. Risikomanagementmaßnahmen wie Stop-Loss-Orders können Trader auf unerwartete Marktbewegungen vorbereiten, die durch Investitionen der Schwergewichte ausgelöst werden.

Auswirkungen von Hedgefonds auf Staatsanleihen

In einem Bären- oder Bullenmarkt haben Hedge-Fonds die Kaufkraft, einen bestimmten Trend durch Leerverkäufe oder Massenkäufe zu verstärken. Dies kann zu erheblichen Störungen auf den Märkten führen und sich sogar auf die Gesamtwirtschaft auswirken, wenn es um Währungen und Anleihen geht. Die Wirtschaft der Europäischen Union war beispielsweise anfällig für Wellen von Leerverkäufen von Staatsanleihen, bevor sie strengere Regeln einführte.

Jüngste Untersuchungen des Office of Financial Research (OFR) haben bestätigt, dass Hedge-Fonds-Anlagen die Preisentwicklung von Vermögenswerten wie Staatsanleihen verstärken können.

"Der Zusammenhang zwischen den Renditen und der Nachfrage von Hedgefonds ist wirtschaftlich und statistisch signifikant". Zitat: OFR Working Paper 'Hedge Funds and Treasury Market Price Impact: Evidence from Direct Exposures'.

Der Zustand des Sekundärmarktes für Staatsanleihen wirkt sich auch auf andere Vermögenswerte wie den USD-Cross und die Stimmung an den Aktienmärkten aus, so dass die Aktivitäten der Hedgefonds ein wichtiger Faktor sind.

Ein berühmtes Beispiel für den Einfluss von Hedgefonds

Das klassische Beispiel für den Einfluss von Hedgefonds auf die Währungsmärkte waren die Leerverkäufe des GBP durch den Quantum Fund von George Soros im Jahr 1992. Während des Ausverkaufs fiel das GBP unter den Bindungskurs gegenüber der D-Mark und destabilisierte das damalige Währungssystem. Im Wesentlichen handelte es sich um einen Wettstreit zwischen zwei Schwergewichten, der britischen Zentralbank und einem privaten Hedgefonds. In der Folgezeit wurden die Zentralbanken vorsichtiger, was Währungsanbindungen anging.

Ein berühmtes Beispiel einer Zentralbankintervention

Die Zentralbanken intervenieren auf den Devisenmärkten, indem sie große Mengen in- und ausländischer Währungen kaufen oder verkaufen. Dafür gibt es viele Gründe, angefangen bei einem plötzlichen Wertverfall der heimischen Währung aufgrund von Marktspekulationen oder wirtschaftlichen Problemen. Die Zentralbanken bauen auch Devisenreserven auf, um sich gegen wirtschaftliche Risiken abzusichern.

Ein gutes Beispiel dafür sind die Interventionen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) auf dem Devisenmarkt im Jahr 2010, als sie an einem Tag 17 Milliarden Euro kaufte, um den Schweizer Franken gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung zu schwächen. Eine starke Währung kann die Exporte lähmen und die Gesamtwirtschaft schwächen, was bedeutet, dass die Stärke oder Schwäche der heimischen Währung gegenüber anderen Währungen ein wichtiger Faktor für Zentralbanken und Regierungen ist.

Vorbereitung auf Interventionen der Zentralbank

Wie können sich Trader auf Interventionen der Zentralbanken vorbereiten? Die Antwort ist zweigeteilt:

bleiben Sie über Währungsbewegungen und wirtschaftliche Entwicklungen informiert,

managen Sie Ihr Risiko mit Stop-Loss- und Take-Profit-Orders.

Die Wirtschafts- und Währungsbedingungen sind ein wichtiger Faktor für die Aktivitäten der Zentralbanken, weshalb es für die Vorbereitung wichtig ist, sich über ihre Positionen auf dem Laufenden zu halten. Die Antizipation unvorhersehbarer Bewegungen der Zentralbanken wird am besten durch ein sorgfältiges Risikomanagement unterstützt, insbesondere für Neueinsteiger.

Vorbereitung auf die Aktivitäten von Hedgefonds

Es ist schwierig, sich auf die Aktivitäten privater Hedgefonds vorzubereiten, da es selten Ankündigungen oder Erklärungen zu ihren Investitionen gibt. Ein solides Risikomanagement und die Beobachtung, wann sich Trends aufgrund großer und plötzlicher Ausverkäufe verstärken, könnten dazu beitragen, sich auf diese Situationen vorzubereiten.

Sich der Möglichkeit und Unvorhersehbarkeit der Aktivitäten von Hedgefonds und Zentralbanken bewusst zu sein, ist der erste Schritt zum Risikomanagement. Danach lohnt es sich, institutionelle Anlagen zu studieren und von erfahrenen Tradern zu lernen.

