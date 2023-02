Trading News für Einsteiger: Silber-Trading - Gegen- oder Rückenwind?

Februar 03, 2023 14:58

Silber ist einer der beliebtesten Rohstoffe im Trading-Bereich. Silber neigt dazu, seinen Wert langfristig zu halten, und genau wie Gold wird es wahrscheinlich von einem Niedrigzinsumfeld profitieren. Während Gold in der Gunst der Trader nach wie vor an erster Stelle steht, könnte Silber eine Alternative für diejenigen sein, die in die Welt des Rohstoffhandels einsteigen möchten.

In diesem Artikel möchten wir Ihnen einige wertvolle Informationen zum Silberhandel geben und Ihnen helfen, Ihr Wissen über diesen Rohstoff zu erweitern.

Interessante Fakten über Silber

Nur wenige Trader dürften wissen, dass die erste Währung der Welt vor mehr als vierzig Jahrhunderten aus Silber hergestellt wurde. Laut den Archiven, die dank archäologischer Forschungen gefunden wurden, bezeichneten die alten Ägypter es als "weißes Metall". Einige Historiker vermuten, dass Silber in der Zeit des Alten Reiches sogar teurer war als Gold. Allerdings gehen die Meinungen darüber auseinander, so dass die preisliche Überlegenheit von Silber gegenüber Gold damals nicht als selbstverständlich angesehen werden sollte.

Silber wird für die Prägung von Münzen und Goldbarren verwendet. Silber kann jedoch in vielen Bereichen verwendet werden, z. B. bei der Herstellung von Solarzellen und Halbleitern sowie bei der Herstellung von Schmuck und Ornamenten, um nur einige Beispiele zu nennen.

Silber kommt in der Natur in Verbindung mit anderen Metallen vor. Die größten Silberminen der Welt befinden sich in Mexiko, China und Peru. Mexiko ist das Land mit der höchsten Produktion und Experten erwarten, dass es seine Bergbauaktivitäten im Jahr 2023 hochfahren wird, während Peru über die größten Reserven verfügt.

Spotpreise für Silber und Kursschwankungen

Im Allgemeinen sind die Spotpreise für Silber pro Unze viel niedriger als die für Gold. Am 1. Februar kostete eine Unze Silber 23,56 USD, während eine Unze Gold 1.929 USD kostete. Auch wenn die Spotpreise für Gold die Aufmerksamkeit der Anleger und Trader auf sich ziehen, könnte Silber eine Alternative für Anleger sein, die ihr Handelsportfolio diversifizieren möchten.

Dargestellt: Admirals MetaTrader 5, XAGUSD-Monatschart - Zeitrahmen: 1. Juli 2016 bis 2. Februar 2023, erstellt am

2. Februar 2023. Vergangene Ergebnisse sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Die Spotpreise für Silber haben in den letzten 3 Jahren bemerkenswerte Schwankungen erlebt. Nachdem die Silber-Spotpreise am 1. März 2020 ein Zweijahrestief erreicht hatten, erholten sie sich und erreichten Anfang August 2020 ein Siebenjahreshoch. Obwohl die Spotpreise für Silber im ersten Quartal 2022 einen Aufschwung erlebten, sank der Preis des Edelmetalls in den folgenden Monaten von 25,61 USD (10. April) auf 18,03 USD (28. August) pro Unze.

Dargestellt: Admirals MetaTrader 5, XAGUSD-Tageschart - Zeitrahmen: 2. September 2022 bis 2. Februar 2023, erstellt am

2. Februar 2023. Vergangene Ergebnisse sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Das vierte Quartal 2022 war für die Silber-Spotpreise von Vorteil, da sie von 18,25 USD (14. Oktober) auf 28,89 USD (29. Dezember) stiegen. Am 2. Februar 2023 wurde Silber bei 24,43 USD pro Unze gehandelt.

Was erwarten die Marktanalysten in Bezug auf die Spotpreise für Silber?

Da die Industrie nach der Pandemiezeit ihre Tätigkeit wieder aufgenommen hat, ist das Problem der unzureichenden Versorgung mit Silber offensichtlich geworden. In einem Gespräch mit CNBC äußerten Rohstoffanalysten die Vermutung, dass die Spotpreise für Silber im Jahr 2023 aufgrund der Rohstoffknappheit die Marke von 30 USD pro Unze erreichen könnten. Es sei darauf hingewiesen, dass die Spotpreise für Silber zuletzt im Februar 2013 die Marke von 30 USD pro Unze erreicht haben.

Dem CBNC-Bericht zufolge wird die Nachfrage nach Silber in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich um 15% steigen, da die Automobil- und Elektronikindustrie ihre Produktion voraussichtlich erhöhen wird. Eine Umfrage der Handelsgruppe Silver Group ergab, dass das Angebot an Silber aus der Minenproduktion im Jahr 2022 bei 843,2 Millionen Unzen liegen wird, was deutlich unter dem Höchststand des Jahrzehnts von 900 Millionen Unzen im Jahr 2016 liegt.

Einige Analysten äußern jedoch ihre Bedenken hinsichtlich der positiven Aussichten. Sie weisen darauf hin, dass ein großer Teil der Silbernachfrage mit der Industrieproduktion zusammenhängt, die durch Rezessionsängste beeinflusst werden könnte. Daher vermuten sie, dass die Spotpreise für Silber auf 18 USD pro Unze fallen könnten, wenn die US-Notenbank ihre Geldpolitik weiter strafft und die Inflation schneller zurückgeht als vom Markt erwartet, insbesondere wenn die US-Wirtschaft in eine Rezession gerät.

Risikomanagement im Handel ist unerlässlich

Wissen ist Macht, wenn es um das Trading geht. Ein Kapitalverlust ist möglich, wenn der Kurs eines Vermögenswerts von Ihrer Prognose abweicht. Wenn Sie Ihr Risiko richtig steuern, haben Sie die Kontrolle über den Betrag Ihres Geldes, der bei einem Trade oder einer Reihe von Trades verloren gehen kann, indem Sie eine Obergrenze festlegen.

Um eine erfolgreiche Handelsstrategie zu planen, sollten Sie sich zunächst mit dem Markt vertraut machen. Außerdem müssen Sie die Risikomanagement-Ressourcen kennen, die Ihnen Ihr Broker zur Verfügung stellt, und lernen, wie Sie diese effektiv nutzen können. Selbst wenn das Worst-Case-Szenario eintritt, können Sie Ihr Risiko mindern, wenn Sie hierfür einen Plan im Voraus aufgestellt haben.

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

