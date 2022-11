Traden Sie Starbucks nach seinem Gewinnbericht für das 4. Quartal?

November 10, 2022 15:53

Die Aktien von Starbucks sind seit den bisherigen Jahrestiefstständen um rund 34% gestiegen. Allerdings liegt die Aktie immer noch 27% unter ihrem im Juli 2021 verzeichneten Rekordhoch von 126,32 USD.

Die weltgrößte Kaffeekette hat gerade ihre Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht. Die Ergebnisse waren viel besser als erwartet und verhalfen der Aktie zu einem Anstieg, aber es gibt dennoch einige globale wirtschaftliche Bedenken zu berücksichtigen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Starbucks Aktien traden könnten.

Aktie: Starbucks Symbol im Trade.MT5 Konto: SBUX Datum der Idee: 7. November 2022 Zeitrahmen: 1- 6 Monate Einstiegsniveau: 93,00 USD Zielniveau 136,00 USD Positionsgröße: Maximal 5% Risiko: Hoch

Erkenntnisse aus dem Gewinnbericht von Starbucks für das vierte Quartal

Starbucks meldete für das vierte Quartal ein Ergebnis, das weit über den Erwartungen lag. Obwohl die Gewinne im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19% zurückgingen, übertrafen sie die Erwartungen der Wall Street. Die Umsätze in den Vereinigten Staaten stiegen um 11%, während die internationalen Umsätze ebenfalls um 7% zunahmen.

Dazu trug bei, dass der tägliche Umsatz in den Geschäften auf etwa 95% des Niveaus vor der Pandemie anstieg. Anders sah es in China aus, wo der Umsatz aufgrund regionaler Schließungen um 16% zurückging. Dies war jedoch besser als der Rückgang von 44% im vorangegangenen Quartal.

Im Ergebnisbericht heißt es weiter, dass der Konzern bis 2023 ein weltweites Umsatzwachstum von 7% bis 9% und ein verbessertes Gewinnwachstum von 15% bis 20% in den nächsten drei Jahren erwartet.

Ein großes Problem ist jedoch die Tatsache, dass Dutzende von Städten in China wieder abgeriegelt wurden, da sie eine "Zero-COVID"-Politik durchsetzen. Dies dürfte die China-Verkäufe des Unternehmens im nächsten Quartal noch weiter belasten.

Außerdem droht in den USA und in Europa eine Rezession aufgrund höherer Zinssätze und Inflation, aber ein positives Weihnachtsgeschäft könnte die Situation im nächsten Quartal ausgleichen.

Starbucks-Aktienprognose: Was sagen die Analysten?

Laut den von TipRanks befragten Analysten, die in den letzten 3 Monaten eine Prognose für die Starbucks-Aktie abgegeben haben, gibt es derzeit 13 Kauf-, 10 Halte- und 0 Verkaufsempfehlungen für die Aktie. Das höchste Kursniveau für eine Starbucks-Aktienprognose liegt bei 136,00 USD, das niedrigste Kursziel bei 88,00 USD.

Das durchschnittliche Kursziel für eine Starbucks-Aktienprognose liegt bei 100,35 Dollar.

Quelle: TipRanks , 07. November 2022

Eine beispielhafte Handelsidee für den Starbucks-Aktienkurs

Basierend auf der obigen Analyse könnte eine beispielhafte Handelsidee für Starbucks wie folgt aussehen:

Kaufen Sie die Aktie bei 93,00 USD, um die aktuelle Marktvolatilität zu berücksichtigen.

Setzen Sie das Ziel knapp unter dem durchschnittlichen Analystenziel bei 132,00 USD.

Halten Sie Ihr Risiko mit maximal 5% Ihres Gesamtkontos gering.

Zeitrahmen = 1 - 6 Monate

Wenn Sie 10 Starbucks Aktien kaufen: Wenn das Ziel erreicht wird = 430,00 USD potenzieller Gewinn (136,00 USD - 93,00 USD * 10 Aktien).



Es ist ratsam zu bedenken, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Aktienkurs in einer geraden Linie steigt. Er könnte sogar noch viel weiter fallen, bevor er wieder steigt, vor allem wenn man bedenkt dass der Starbucks Aktienkurs in diesem Jahr in Summe immer noch um 20% gefallen ist.

Achten Sie daher auf ein gutes Risikomanagement, das beim Trading von größter Bedeutung ist. Sie sollten immer wissen, wie viel Sie bei einem Trade potenziell verlieren könnten und welche Risiken damit verbunden sind.

Sie sehen, dass sich der Starbucks-Aktienkurs anders entwickelt?

Denken Sie daran, dass alle Analyse- und Handelsideen auf der persönlichen Ansicht und Erfahrung des Autors basieren.

Wenn Sie glauben, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sich ein Aktienkurs nach unten bewegt, können Sie auch in einem CFD-Handelskonto (Contracts for Difference), das Admirals ebenfalls anbietet, Short handeln.

Das Trade.MT5- oder Trade.MT4-Konto ermöglicht es Ihnen, mithilfe von CFDs auf die Kursentwicklung von Aktien und anderen Finanzinstrumenten zu spekulieren.

Das bedeutet, dass Sie Long und Short handeln können, um potenziell von steigenden und fallenden Aktienkursen zu profitieren. Erfahren Sie mehr über CFDs in diesem Artikel.

