Weitere monetäre Straffung durch Zentralbanken in Q3

Juli 01, 2022 14:53

Angeführt von der amerikanischen Federal Reserve werden die großen Zentralbanken im dritten Quartal ihre geldpolitischen Gürtel weiter straffen.

Devisenhändler müssen möglicherweise eine weitere Zinserhöhung um 0,75 Prozent in den USA gegen Ende Juli einpreisen. Unterdessen wird die EZB wahrscheinlich zum ersten Mal seit 11 Jahren ihren Leitzins von unter Null anheben. Der EUR könnte in diesem Fall unterstützt werden, nachdem er im zweiten Quartal gegenüber einem starken USD erheblich an Boden verloren hat.

Die neue falkenhafte Rhetorik der EZB bedeutet keine Annäherung an die Geldpolitik der Federal Reserve, da die Zentralbank in ihrer Reaktion auf die Inflation mehrere Monate hinter den USA zurückbleibt. Darüber hinaus verfolgt die EZB einen anderen Ansatz und plant, weiterhin Anleihen aus den kleineren und anfälligeren südlichen Volkswirtschaften wie Griechenland zu kaufen, die sich während der Staatsschuldenkrise in Europa zwischen 2010 und 2012 als Achillesferse erwiesen haben.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde plant ein weiteres Programm zur Begrenzung der Anleihespreads, um eine weitere desaströse Runde von Staatsschuldenkürzungen zu verhindern, hat aber bisher keine weiteren Informationen darüber preisgegeben, wie das funktionieren würde.

Weitere Marktthemen im kurzfristigen Zinshorizont sind Japans anhaltend zurückhaltende Haltung und die Auswirkungen eines starken USD auf die Währungen der Schwellenländer.

Nachdem die Bank of Japan fast zwei Jahrzehnte lang gegen die Deflation gekämpft hat, scheint sie den relativ moderaten Anstieg ihrer Inflationsrate begrüßt zu haben, verschließt jedoch möglicherweise die Augen vor den damit verbundenen Risiken. Es stimmt, dass Negativzinsen den Yen schwach halten und wahrscheinlich die Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Exporte erhöhen. Aber es ist auch eine Tatsache, dass die Lebenshaltungskosten des Landes steigen und sich auf die Verbraucherausgaben auswirken, eine Schlüsselkennzahl für das Wirtschaftswachstum.

Der MSCI Emerging Markets Index ging nach unten, nachdem die US-Notenbank im März begonnen hatte, ihre Zinsprognosen anzuheben. Der Index, der einen Korb von Aktien aus Schwellenländern gegenüber dem USD abdeckt, zeigt weiterhin Volatilität. Seit April folgt auch der MSCI EM Currency Benchmark einem breiten Abwärtstrend und Volatilität.

Zusammenfassend scheinen sich die Haupttreiber der Devisen- und Aktienmärkte im dritten Quartal fortzusetzen: geldpolitische Straffung, geldpolitische Divergenz zwischen der Federal Reserve und der Bank of Japan und ein stärkerer USD, der Schwellenmarktwährungen unter Druck setzt.

Möchten Sie mehr über Fundamentalanalyse und technische Analyse erfahren? Dann nehmen Sie an den kostenlosen Admirals-Webinaren teil!

Kostenlose Trading-Webinare Nehmen Sie an Live Webinaren mit Trading-Experten teil KOSTENLOSE ANMELDUNG

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.