Beginn des Handelsjahres, US-Non-Farm-Payrolls stehen bevor

Januar 03, 2023 12:29

Der Beginn des Börsenjahres bringt wichtige Handelsnachrichten mit sich, darunter die US-Arbeitsmarktdaten (Non Farm Payrolls, NFP) und globale Produktivitätsupdates.

Im vergangenen Jahr trug die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes wesentlich dazu bei, die US-Wirtschaft vor heftigem Zins- und Inflationsdruck zu schützen. Wird die Angst vor einer weltweiten Rezession den Optimismus in Bezug auf das Wachstum des Arbeitsmarktes überschatten?

Der NFP-Bericht für Dezember wird am Freitag veröffentlicht und wird mehr Aufschluss über die Situation geben. Er wird bei 200K gesehen, verglichen mit dem Novemberergebnis von 263K, was bereits auf niedrigere Erwartungen hindeutet. Sollte der Bericht besser ausfallen als die Konsensmeinung, könnte er den USD stützen. Sollte der NFP-Bericht den Erwartungen entsprechen oder schlechter als erwartet ausfallen, könnte dies zu Volatilität bei den USD-Währungspaaren und goldgebundenen Vermögenswerten führen.

Die Stärke des US-Dollars war im vergangenen Jahr ein wichtiges Thema, und die Marktbewegungen konzentrierten sich auf den NFP-Bericht, der am ersten Freitag des Monats veröffentlicht wurde. Ob der US-Dollar auf kurze Sicht relativ stark bleiben wird, hängt weitgehend von der bevorstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank und dem Arbeitsmarktwachstum ab, neben anderen Faktoren wie dem Wachstum in China.

Die Unsicherheit über den Beitrag Chinas zum globalen Wachstum nahm zu, nachdem sich der Caixin PMI für das verarbeitende Gewerbe im Dezember auf 49 abschwächte, verglichen mit 49,4 im November. Die Produktivitätsdaten aus China könnten sich angesichts der Erwartungen einer weltweiten Verlangsamung verstärkt auf die Stimmung auswirken. Schwächen könnten sich auf Aktien von multinationalen Unternehmen mit Produktionszentren in China und auf die Yuan-Währung auswirken.

EU Produktivität

Wie viele andere Volkswirtschaften ist auch die Produktivität der EU mit der Chinas verwoben. Der S&P Global Purchasing Managers Index (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in Europa blieb nach den neuesten Zahlen im Dezember im negativen Bereich. Der PMI wurde im letzten Monat des Jahres mit 47,8 ausgewiesen, gegenüber 47,1 im November, was den Erwartungen entsprach. Alles, was unter der Marke von 50 liegt, deutet auf eine Kontraktion hin.

UK Produktivität

Der endgültige S&P Global/CIPS Manufacturing PMI für das Vereinigte Königreich wird im Laufe des Tages veröffentlicht. Bisher lag er bei 46,5, der Konsens für Dezember wird bei 44,7 gesehen. Die Hauptbelastungen für die britische Wirtschaft sind die hohe Inflation und die steigenden Zinsen, die Investitionen und Umsätze dämpfen. Sollte dieser Druck das verarbeitende Gewerbe stärker als erwartet belastet haben, könnte es zu einer Reaktion der GBP-Währungskreuze kommen.

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.