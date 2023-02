Anleger auf den US CPI Inflationsbericht gespannt

Februar 14, 2023 12:30

Der VPI-Inflationsbericht der USA ist das Valentinstagsgeschenk, auf das Anleger und Trader gewartet haben. Der Bericht wird darüber entscheiden, ob sich die US-Notenbank (Fed) für eine weitere geldpolitische Straffung entscheidet. Im Vereinigten Königreich hat der FTSE 100-Index ein neues Rekordhoch erreicht und setzt seine Rallye im Jahr 2023 fort.

US VPI-Inflationsbericht: Wird es Überraschungen geben?

Der Bericht über die Verbraucherpreisinflation in den USA für Januar wird heute die Nachrichten beherrschen. Es wird erwartet, dass die vom Bureau of Labour Statistics (BLS) veröffentlichten Daten einen Anstieg der Gesamt- und Kerninflation um 0,4% für den Monat zeigen werden. Dies könnte den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell und den Vorstand der Zentralbank dazu zwingen, weitere Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen, da der Kampf gegen die Inflation komplex werden könnte.

In einem Bericht der OCBC Bank heißt es: "Wenn der Disinflationstrend in den USA Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, könnte die Risikostimmung unter Druck geraten und der USD weitere Unterstützung finden. Erweist sich der Disinflationstrend jedoch als gefestigt und nicht als holprig (d.h. der Verbraucherpreisindex fällt schwächer aus als erwartet), dann könnte der USD wieder schwächer werden."

UK VPI-Inflationsbericht am Mittwoch fällig

Die vom Office for National Statistics (ONS) veröffentlichten Daten zur Gesamt- und Kerninflation für den Januar werden am Mittwochmorgen im Mittelpunkt des Interesses von Anlegern und Tradern stehen. Ökonomen gehen davon aus, dass die Zahlen einen Rückgang der Gesamtinflation auf 10,1% auf Jahresbasis zeigen werden.

Einige Marktteilnehmer sind der Ansicht, dass die Bank of England (BoE) angesichts des tendenziell höheren Lohnwachstums möglicherweise etwas länger auf Kurs bleiben muss, als ihr lieb ist, wenn die Inflation in den nächsten Monaten nicht unter 10% fällt.

Wird der neue BoJ-Gouverneur seine Politik ändern?

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, der sich auf ein dem japanischen Parlament vorgelegtes Dokument beruft, wird Kazuo Ueda, ein Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliges Mitglied des BoJ-Vorstands, Nachfolger von Haruhiko Kuroda. In den Medienberichten der letzten Tage wurde betont, dass der stellvertretende Gouverneur Masayoshi Amamiya der Hauptkandidat war, aber seine Absage veranlasste die Regierung, Ueda zu wählen.

In seinem Kommentar zur Geldpolitik der BoJ am Freitag stellte Ueda fest, dass "die derzeitige Politik der Bank of Japan angemessen ist. Die Lockerung der Geldpolitik muss fortgesetzt werden. Ich denke, es ist wichtig, dass unsere Entscheidungsfindung logisch ist und dass unsere Erklärungen leicht zu verstehen sind".

Japanisches BIP-Wachstum verlangsamt sich auf 1,1% im Jahr 2022

Nach den von der japanischen Regierung veröffentlichten vorläufigen Daten wuchs das BIP des Landes im Jahr 2022 um 1,1% gegenüber 2021, aber das Tempo verlangsamte sich gegenüber 2,1% im Jahr 2021. Während die Exporte von Waren und Dienstleistungen um 4,9% stiegen, nahmen die Importe in derselben Kategorie um 7,9% zu.

Europäische Kommission hat BIP-Prognose veröffentlicht

Die Europäische Kommission (EK) hat am Montag ihre neuen Winterprognosen veröffentlicht. Die EK hat ihre Prognosen für das Wachstum im Jahr 2023 angehoben, da sie nicht mehr mit einer Rezession im Jahr 2023 rechnet.

Stattdessen gehen die Prognosen nun davon aus, dass das BIP des Euro-Blocks im Jahr 2023 um 0,9% steigen wird, während man vor drei Monaten noch von 0,3% ausging.

Laut IWF wird die Straffung der Geldpolitik wahrscheinlich 2024 enden

Auf dem Weltgipfel der Regierungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) vertrat die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, die Ansicht, dass die globalen Märkte guten Grund zur Zuversicht haben.

Genauer gesagt, sagte Georgieva: "Wir haben Märkte, die in gute Nachrichten verliebt sind, und sie halten ihre Ohren nicht offen für die neutralere, nuanciertere Botschaft, die sie von der Fed, von der Europäischen Zentralbank erhalten. Die Märkte hören den ersten Teil des Satzes, sie hören den zweiten nicht".

