US-VPI-Inflationsbericht wichtig für die Zinsentscheidung der Fed

Juni 15, 2023 14:51

Der Bericht über die Verbraucherpreisinflation in den USA für den Monat Mai wird im Laufe des Tages die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen, nur 24 Stunden bevor die Fed ihre Zinsentscheidung bekannt gibt. Im Vereinigten Königreich ist die Arbeitslosenquote in den drei Monaten bis April auf 3,8 % gesunken, obwohl Analysten einen Wert von 4,0 % erwartet hatten.

In ihren Kommentaren zum Arbeitslosenbericht vertraten Ökonomen die Ansicht, dass die Ergebnisse zwar eine gute Nachricht für die britische Wirtschaft sind, die Bank of England die Zinsen aber möglicherweise länger als erwartet hoch halten muss.

In China gab die Zentralbank des Landes ihre Entscheidung bekannt, den Sieben-Tage-Reverse-Repo-Satz zu senken, was auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik hindeutet und den Yuan auf ein Sechs-Monats-Tief gegenüber dem US-Dollar fallen ließ.

US-Verbraucherpreisindex im Mai: Einfluss auf die Fed-Politik?

Eine der wichtigsten Veröffentlichungen in dieser Woche werden die US-Verbraucherpreisinflationsdaten für Mai sein, die vom Bureau of Labour Statistics (BLS) vorgelegt werden. Der Inflationsbericht für Mai ist wichtig, da er weitere Erkenntnisse über die Verbraucherpreise liefern wird, die von der Fed in der kommenden geldpolitischen Sitzung berücksichtigt werden.

Ökonomen gehen davon aus, dass die Gesamtinflation im letzten Frühjahrsmonat auf Jahresbasis auf 4,1 % gesunken ist, der Kerninflationsindex dürfte jedoch unverändert bei 5,3 % gelegen haben. In einem von ING am 9. Juni veröffentlichten Bericht heißt es: "Der VPI-Bericht vom Dienstag könnte die Preisbildung noch weiter zugunsten einer Anhebung verschieben - derzeit geht der Konsens davon aus, dass der Kern-VPI im Monatsvergleich bei 0,4 % liegen wird, aber wenn wir einen Schock von 0,5 % erhalten, könnte das ausreichen, um genügend FOMC-Mitglieder zu überzeugen, für eine Anhebung zu stimmen."

Wächst das britische BIP im April?

Das Office for National Statistics (ONS) wird seinen monatlichen BIP-Bericht veröffentlichen. Marktanalysten gehen davon aus, dass die britische Wirtschaft im April im Vergleich zum Vormonat um 0,2 % gewachsen ist und damit gegenüber dem März (-0,3 %) etwas zugelegt hat.

Die British Chambers of Commerce (BCC), eine Lobbygruppe der Wirtschaft, erklärte, dass die Wirtschaft des Landes wahrscheinlich keine Rezession erleiden werde. Im BCC-Bericht heißt es: "Wir sind auf dem besten Weg, eine Rezession nur knapp zu vermeiden. Angesichts der schwachen Wachstumsraten, die für die Zukunft vorhergesagt werden, besteht die reale Gefahr, jederzeit in eine Rezession abzurutschen", und prognostiziert, dass das BIP im Jahr 2023 um 0,3 % wachsen wird.

Die Confederation of British Industry (CBI) schloss sich der BCC-Prognose an und revidierte ihre eigene Prognose für dieses Jahr, die von einem Rückgang um 0,4 % ausgeht, und erwartet nun ein Wachstum von 0,4 %.

Morgan Stanley deutet Stärkung des US-Dollars an

Nach Ansicht der Analysten von Morgan Stanley hat die US-Währung das Potenzial, gegenüber ihren Konkurrenten zu steigen. In ihrem Bericht an die Kunden heißt es: "Wir glauben, dass der USD das Potenzial hat, in diesem Jahr weiter allmählich zu steigen. Wir weisen darauf hin, dass selbst wenn es der Weltwirtschaft gelingen sollte, eine umfassende Rezession zu vermeiden, die Asymmetrie in den Reaktionen der Zentralbanken in Verbindung mit den wenig inspirierenden Wirtschaftswachstumsraten darauf hindeutet, dass die Anleger an den Märkten wahrscheinlich eine defensive Haltung einnehmen werden. Darüber hinaus macht der positive Carry, den der USD bietet, ihn zu einer attraktiven Option für Anleger." Händler sollten jedoch ähnliche Prognosen im Auge behalten und ihre Strategien mit den ihnen zur Verfügung stehenden Risikomanagementinstrumenten anpassen.

Interessiert Sie der Handel mit makroökonomischen Nachrichten? Erfahren Sie in unseren kostenlosen Webinaren, wie dieser Ansatz funktioniert. Treffen und interagieren Sie mit erfahrenen Händlern. Sehen Sie sich Live-Handelssitzungen an und lernen Sie von ihnen.

Kostenlose Trading-Webinare Nehmen Sie an Live Webinaren mit Trading-Experten teil KOSTENLOSE ANMELDUNG

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.