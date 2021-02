Deutsche Anleger gewinnen Vertrauen in die Märkte zurück

Februar 16, 2021 14:32

Zu den heute veröffentlichten makroökonomischen Daten gehört die aktuelle Entwicklung des deutschen ZEW-Index. Diese Daten werden vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung veröffentlicht, in dem die Stimmung der deutschen institutionellen Investoren bezüglich ihrer Erwartungen für die nächsten 6 Monate und der aktuellen Wahrnehmung der Lage durch eine Umfrage unter 350 Finanzinstituten und Analysten ermittelt wird.

Die Interpretation dieses wichtigen Indikators ist einfach: Liegt der Wert über 0, wird er als Optimismus interpretiert, während ein Wert unter 0 Pessimismus bedeutet.

Nach der Veröffentlichung dieser Daten können wir eine Diskrepanz zwischen der aktuellen Lage und den Zukunftserwartungen beobachten, da wir feststellen können, dass der ZEW-Index des Anlegervertrauens in Bezug auf die aktuelle Lage etwas schlechter ist als erwartet (-67,2 vs. -67,0 erwartet), während das Vertrauen in die Zukunft nicht nur im Vergleich zum Vormonat wächst, sondern auch die Markterwartungen weit übertrifft, wenn eine Kontraktion im Vergleich zum Vormonat erwartet wurde (71,2 vs. 59,6).

Auf der anderen Seite haben wir auch die jährlichen BIP-Daten für die Eurozone, die mit einem Rückgang von -5% gegenüber den erwarteten -5,1% etwas besser als erwartet ausfielen.

Der deutsche DAX30 nimmt diese Daten vorerst gelassen auf, da er im Moment mit einem leichten Rückgang von 0,09% praktisch unverändert notiert. Und das, obwohl er im Laufe des Monats einen Anstieg von mehr als 5 % akkumuliert hat, der ihn bis zu seinem aktuellen Widerstandsniveau und seinen vorherigen Allzeithochs geführt hat, nachdem er sich sukzessive auf seinem schwarzen gleitenden Durchschnitt der 18-Session ausgeruht hat.

Der Aufwärtstrend scheint klar, aber dieser wichtige Widerstand muss überwunden werden, um nach höheren Niveaus zu suchen. Wenn wir den Stochastik-Indikator betrachten, können wir einen leichten Überkauf erkennen. Wenn es also letztendlich nicht gelingt, sdas aktuelle Widerstandsniveau zu überwinden, können wir einen Preisrückgang bis zu seinem ersten Unterstützungsniveau im 18-Sessions-Durchschnitt feststellen, wo er wieder einen Auftrieb finden könnte, um die aktuellen Höchststände anzugreifen.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5, DAX30, Tageschart - Zeitrahmen: 22. Oktober 2019 bis 16. Februar 2021. Abgerufen am 1.Februar 2021 um 13:50 Uhr EET. Bitte beachten Sie: Vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Preisentwicklung der letzten 5 Jahre:

2020: 3,6%

2019: 25,48%

2018: -18,26%

2017: 12,51%

2016: 6,87%

