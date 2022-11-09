ما هي السياسة التي ستنجح في إبقاء التضخم تحت السيطرة؟

تشرين الثاني 10, 2022 02:58

يُظهر الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الوباء طرقًا مختلفة لإبقاء التضخم تحت السيطرة، بدءًا من سياسة الصين بعدم التسامح مطلقًا مع COVID-19 إلى الوتيرة السريعة للاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

في حالة الصين، توقف الانتعاش الاقتصادي قصير الأجل بسبب الإغلاق في المناطق الصناعية الرئيسية وكان التضخم مؤخرًا عند مستوى 2.1 في المائة (على أساس سنوي لشهر أكتوبر). خلافًا للاتجاه العالمي، ينخفض معدل التضخم في الصين نظرًا لأنه كان عند مستوى 2.8٪ في سبتمبر على أساس سنوي. في حين أن هذه قد لا تكون النتيجة المقصودة لسياسة الصحة العامة في البلاد، إلا أنها تجنبت حتى الآن أسوأ الضغوط التضخمية التي تؤثر على الدول الأخرى.

لا تزال السياسة النقدية الصينية متيسرة بعد أن وسع بنك الصين الشعبي (PBC) تمويله للقطاع الخاص من خلال إطلاق برنامج التسهيل الكمي (QE). ستشتري حملة التيسير الكمي ما يقدر بـ 34.52 مليار دولار أمريكي من سندات الشركات الخاصة.

قارن هذا بالولايات المتحدة حيث توسع الاقتصاد في نهاية عام 2021، مما أدى إلى زيادة التضخم وتهيئة المشهد لارتفاع أسعار الفائدة بعد ارتفاع الأسعار جنبًا إلى جنب مع النمو.

تفاقم ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام في أعقاب الحرب في أوكرانيا، مما وضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف يعكس مساره المتشائم بأسرع ما يمكن. أصبح ارتفاع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة شهريًا هو الوضع الطبيعي الجديد، لكن التضخم لا يزال يضغط على الاقتصاد الأمريكي ويغيم التوقعات الديناميكية بعد أن عادت البلاد إلى النمو في الربع الثالث.

انطلاقا من السيناريوهات المذكورة أعلاه، فإن الأمر يتعلق بالسؤال عن الرصاصة التي يجب اتباعها لوقف ارتفاع التضخم: تباطؤ النمو الاقتصادي أم ارتفاع أسعار الفائدة؟

يتكشف السيناريو الثالث في اليابان، حيث تظل السياسة النقدية شديدة التيسير، وارتفع التضخم إلى 3 في المائة ولا توجد قيود على النمو الاقتصادي بسبب فيروس كورونا. يُسمح الآن للسياح بالعودة إلى اليابان والتي من المتوقع أن تضيف حوالي 35 مليار دولار أمريكي إلى الإنتاجية الاقتصادية، وهو نوع ضخ النقود المطلوب بعد عامين من الحد الأقصى لحجم السفر.

يُظهر اقتصاد ما بعد الوباء في المملكة المتحدة المزيد من نقاط الضعف في أشكال التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف النمو الاقتصادي. من المرجح أن تؤثر السياسات المالية والنقدية الأكثر تشددًا على المعنويات ولم يعد الدعم من الاتحاد الأوروبي خيارًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، فإن قطاع الوظائف قوي نسبيًا والرواتب آخذة في النمو، وإن لم يكن بسرعة التضخم.

تواجه أوروبا معدلات تضخم عالية ولكنها كانت أبطأ من الولايات المتحدة في رفع توجيه سعر الفائدة، مما يعني أن أسعار الفائدة أقل في منطقة اليورو منها في الولايات المتحدة، مما يضع اليورو في وضع غير موات مقارنة بالدولار الأمريكي. من ناحية أخرى، لا تزال الكتلة الاقتصادية في منطقة النمو والبطالة منخفضة نسبيًا.

فقط الوقت هو الذي سيحدد السياسة التي ستكون الأكثر نجاحًا في إبقاء التضخم تحت السيطرة. كل اقتصاد فريد من نوعه، لذا فإن حجم السياسة الواحدة لا يناسب الجميع، ويجب على المتداولين مراقبة التطورات عن كثب حيث أن لها تأثيرًا على أسواق العملات والأسهم.

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