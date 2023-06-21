ما التالي بالنسبة للجنيه الإسترليني وبنك إنجلترا؟

حزيران 21, 2023 10:06

من المحتمل أن يسجل اقتصاد المملكة المتحدة ثالث أعلى قراءة لتضخم مؤشر أسعار المستهلك بين الاقتصادات المتقدمة بعد الأرجنتين وتركيا في عام 2023. إذا لفتت هذه المعلومة انتباهك، يمكننا أن نؤكد لك أنها لا تستند إلى بعض الفرضيات العشوائية. قبل أسبوعين فقط من اجتماع مجلس إدارة بنك إنجلترا لسعر الفائدة المقبل، تدعم مثل هذه التقارير آراء صانعي السياسة الذين يرغبون في رؤية أسعار فائدة أعلى في الأشهر القليلة المقبلة.

وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من المتوقع أن يأتي تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة عند 6.3٪ هذا العام. قد يجعل الرقم المتوقع المملكة المتحدة وراء الأرجنتين وتركيا مباشرة، وهما دولتان معروفتان بمشاكل التضخم وضعف عملاتهما مثل الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني.

تعزز الجنيه البريطاني مقابل اليورو والدولار الأمريكي في عام 2023، لكن بعض المحللين ليسوا متأكدين مما إذا كان يمكن أن يرتفع أكثر، بناءً على تقارير البيانات المالية الضعيفة المتعلقة باقتصاد المملكة المتحدة. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن حالة الاقتصاد البريطاني، وكيف تأثر الجنيه البريطاني وما يعتقده المحللون، اقرأ مقالتنا.

بنك إنجلترا سيقرر أسعار الفائدة في 22 يونيو

من المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة بنك إنجلترا (BoE) يوم 22 يونيو ويقرر أسعار الفائدة. منذ ديسمبر 2021، رفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض 12 مرة متتالية، وهي أكبر زيادة في معدلات الفائدة في السنوات الـ 34 الماضية.

أظهر استطلاع لرويترز نُشر في 31 مايو / أيار أن 48 من الاقتصاديين الخمسين الذين شملهم الاستطلاع توقعوا رفع 25 نقطة أساس بعد اجتماع يونيو، بينما توقع اثنان زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. في غضون ذلك، توقع 27 من 47 أن يصل سعر الفائدة البنكي إلى 5.00٪ أو أعلى بنهاية سبتمبر.

أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الاقتصاديين لم يعودوا يتوقعون توقفًا مؤقتًا في تشديد السياسة النقدية لبنك إنجلترا كما توقعوا في بداية مايو. لم يكن هذا مفاجئًا حيث كشف أحدث تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة انخفض إلى 8.7٪ على أساس سنوي، لكن الرقم لا يزال أعلى بنسبة 0.5٪ مما كان متوقعًا.

على العكس من ذلك، ارتفعت الأسعار الأساسية (باستثناء أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ المتقلبة) بنسبة 6.8٪ في أبريل، مرتفعة من 6.2٪ في مارس. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة المملكة المتحدة قد تعهدت بخفض التضخم إلى النصف هذا العام في حين أن هدف بنك إنجلترا على المدى الطويل هو خفض التضخم الرئيسي إلى 2٪.

ارتفاع الجنيه البريطاني في النصف الأول من عام 2023 لكن بعض المحللين يشددون على توخي الحذر

أشار الاقتصاديون في Credit Suisse في أحد التقارير إلى أن "توقعاتنا هي استمرار انخفاض التضخم الرئيسي وأن تنعكس بعض القوة في التضخم الأساسي في الطبعات القادمة. نتوقع أيضًا ركودًا معتدلًا من شأنه أن يسمح لبنك إنجلترا بالتوقف مؤقتًا في أغسطس (قبل تسعير السوق)". وأكد محللو البنك السويسري أيضًا على أننا "قمنا بزيادة توقعاتنا لسعر الفائدة النهائية لبنك إنجلترا من 4.75٪ إلى 5.0٪. نتوقع الآن زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا (في يونيو وأغسطس)، مقارنةً بواحدة من قبل ولم يتم إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2023. وهذا مدفوع بالمفاجأة الصعودية في التضخم في المملكة المتحدة".

أكد الاقتصاديون في كومرتس بنك أن موقف بنك إنجلترا المتردد قد يكون سلبياً بالنسبة للجنيه البريطاني. في مذكرة نشرت يوم 2 يونيو قالوا: "من المحتمل أن يضطر السوق إلى تقليص توقعاته لسعر الفائدة، وهذا هو سبب التزامنا بتوقعاتنا بأن الجنيه الإسترليني سوف يضعف أمام اليورو في الأشهر المقبلة. بعد كل شيء، على عكس بنك إنجلترا، يبدو البنك المركزي الأوروبي أكثر إصرارًا في بياناته، والتي من شأنها أن تدعم اليورو. من المحتمل أن يستمر ضعف الجنيه الاسترليني في العام المقبل أيضًا، حيث من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي في ضوء الاقتصاد الضعيف والتضخم المنخفض إلى حد ما".

قال محللو إستراتيجيات العملات في JP Morgan إن التراجع المطول قد يكون في الطريق استجابة لتدهور أساسيات النمو الاقتصادي، مضيفين أن "عدم ارتفاع الجنيه الإسترليني على خلفية ارتفاع التضخم بشكل صادم في المملكة المتحدة يشير إلى أن رد فعل الجنيه الاسترليني قد يتغير في ضوء الآثار المترتبة على النمو".

يقول المحللون الاستراتيجيون في Goldman Sachs (GS) أن بنك إنجلترا يبدو مترددًا عندما يتعلق الأمر برفع أسعار الفائدة، لكن الارتفاع الحاد في التضخم وسوق العمل القوي يبدو من المرجح أن يجبرهم على مزيد من تشديد السياسة. رفع الاقتصاديون في GS توقعاتهم النهائية لسعر الفائدة البنكية مما يشير إلى أنه قد يرتفع إلى 5.25٪ بحلول سبتمبر (التوقعات السابقة: 5٪ في أغسطس)، مما يعني أن ثلاث زيادات أخرى بمقدار 25 نقطة أساسية قد تكون في الطريق.

تداول الجنيه البريطاني وإدارة المخاطر

يعتبر الجنيه البريطاني من أكثر العملات تداولا في الأسواق المالية العالمية. غالبًا ما تكون عملة المملكة المتحدة في العناوين المالية لوسائل الإعلام. نظرًا لوجود وفرة من المعلومات المتعلقة بالجنيه البريطاني، فقد يشعر بعض المتداولين المبتدئين بالحاجة إلى تضمين أداة التداول في محفظتهم.

ومع ذلك، يجب على المتداولين المبتدئين الامتناع عن الاستماع إلى توتر السوق وإدراك أن التداول ينطوي على مخاطر. قد لا يكون فتح حساب تداول أمرًا صعبًا، ولكن من السهل أيضًا خسارة الأموال عند التداول إذا لم تكن مستعدًا جيدًا. يجب أن تكون إدارة المخاطر هي الأولوية للمتداولين المبتدئين.

هناك العديد من أدوات إدارة المخاطر التي يمكن للمتداولين المبتدئين تعلم استخدامها عند بناء استراتيجياتهم. مع وجود مجموعة متنوعة من الندوات عبر الإنترنت والندوات والمقالات والكتب الإلكترونية التي أعدها خبراء التداول، يجب ألا يكون هناك عذر لإهمال ترقية معرفتك. أيضًا، يمكن أن يمنحك الحساب التجريبي المقدم من وسيط منظم بالكامل الفرصة لاختبار استراتيجياتك بأموال افتراضية.

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