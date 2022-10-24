ما المتوقع من بنك كندا، قرارات سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي

تشرين الأول 24, 2022 20:30

عندما يتعلق الأمر بالسياسة النقدية، يقع بنك كندا (BoC) في مكان ما بين المسالمة من بنك اليابان وتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي.

يتماشى هذا مع الوتيرة النسبية لارتفاع الأسعار في كندا مقارنة بالولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي حيث تتراوح مستويات التضخم بين 8 و 10 في المائة، واليابان حيث تتأرجح عند حوالي 3 في المائة.

قد يتغير نهج منتصف الطريق الذي يتبعه بنك كندا قريبًا بعد أن جاءت أرقام التضخم لشهر سبتمبر أعلى من المتوقع عند مستوى 6.9٪ مقابل توقعات الإجماع البالغة 6.7٪.

يجتمع البنك المركزي يوم الأربعاء 26 أكتوبر للإعلان عن قراره بشأن سعر الفائدة. من المتوقع أن يرفع بنك كندا توجيه سعر الفائدة الذي يبلغ حاليًا 3.25٪. ويتوقع إجماع السوق أن التوجيه قد يرتفع من 3.25 في المائة إلى 3.75 في المائة أو 4 في المائة.

ومع ذلك، قد تحتوي النتيجة المتوقعة على مفاجآت بالنظر إلى الاتجاه الصعودي الأخير للتضخم.

السيناريو الأكثر تطرفًا هو أن يرفع بنك كندا توجيهاته بشأن أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة، لكن هذا الاحتمال يضيف مخاطر على النمو الاقتصادي. شهد الناتج المحلي الإجمالي لكندا أربعة أرباع متتالية من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام، عندما نما الاقتصاد بنسبة 0.8 في المائة. بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لشهر يونيو ويوليو وأغسطس حوالي 0.1 في المائة شهريًا. بالمقارنة مع الولايات المتحدة، فإن النمو الاقتصادي لكندا يسير في منطقة إيجابية ولكن لا يمكن وصفه بأنه قوي.

هل يخاطر بنك كندا (BoC) بإضعاف ثقة المستثمرين وإنفاق المستهلك من خلال رفع أسعار الفائدة بنسبة 1٪؟ الجواب على هذا السؤال سيأتي في اجتماع أكتوبر.

يتعامل البنك المركزي الأوروبي (ECB) مع معدلات تضخم أعلى في أوروبا وتزايد تشدده بشأن تشديد السياسة النقدية. في الوقت نفسه، يحذر البنك المركزي من ضعف اقتصاد الكتلة بسبب مخاطر الحرب في أوكرانيا.

يجتمع البنك المركزي يوم الخميس، 27 أكتوبر، ومن المتوقع أن يرفع توجيه سعر الفائدة الرئيسي من 1.25 في المائة إلى 2 في المائة.

هل حذر البنك المركزي الأوروبي بشأن النمو الاقتصادي يفوق معدلات التضخم المتزايدة في الاتحاد الأوروبي؟ تتمثل المهمة الرئيسية للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار، ولكن بعد وصول مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر إلى 10 في المائة وارتفاع الأسعار في جميع أنحاء أوروبا، قد يتجه ميزان الموازين نحو المزيد من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة

في الختام، يتعرض كلا البنكين المركزيين لضغوط للحد من التضخم، لذلك قد تكون هناك نتائج غير متوقعة في قرارات السياسة النقدية القادمة.

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