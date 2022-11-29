أوبك+، أغطية النفط وسياسة الصين لكوفيد

تشرين الثاني 30, 2022 04:04

يبدو أننا ندخل فترة حاسمة بالنسبة لسوق النفط العالمي.

تعرضت أسعار النفط الخام للدمار في الأشهر الأخيرة بسبب المخاوف المحيطة بالطلب العالمي. لا يبدو أن العديد من البلدان تتجه نحو الركود فحسب، بل استمرت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في اتباع السياسة العدائية "صفر كوفيد".

وقد أدى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ يناير، مما أدى بدوره إلى تكهنات بأن أوبك+ قد توافق على مزيد من تخفيضات الإنتاج في اجتماعهم في 4 ديسمبر، في محاولة لدعم أسعار النفط.

يصل اجتماع أوبك+ يوم الأحد قبل يوم من بدء أوروبا حظرها على الخام الروسي المحمول بحراً. كما تمنع حزمة العقوبات الأخيرة الشركات الأوروبية - التي تهيمن على سوق التأمين على ناقلات النفط - من تأمين السفن التي تحمل النفط الروسي إلى دول ثالثة، ما لم يتم تبادل النفط الخام بالسعر الذي يمليه الغرب.

وبالتالي، فإن "الحد الأقصى" الذي تم الإعلان عنه كثيرًا على النفط الروسي سوف يدخل حيز التنفيذ، وهي خطوة تهدف إلى الحد من عائدات موسكو النفطية مع الحفاظ على تدفقها المهم من النفط الخام إلى السوق العالمية لتجنب ارتفاع أسعار النفط.

ومع ذلك، أشارت بعض الدول بالفعل إلى أنها لن تشارك، مما يعني أن الكرملين سيحتاج إلى العثور على ناقلات نفط قادرة على نقل نفطها الخام دون تأمين غربي. إذا كانت تكافح من أجل القيام بذلك، فسوف يتأثر العرض العالمي ومن المرجح أن ترتفع الأسعار.