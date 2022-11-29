أوبك+، أغطية النفط وسياسة الصين لكوفيد
يبدو أننا ندخل فترة حاسمة بالنسبة لسوق النفط العالمي.
تعرضت أسعار النفط الخام للدمار في الأشهر الأخيرة بسبب المخاوف المحيطة بالطلب العالمي. لا يبدو أن العديد من البلدان تتجه نحو الركود فحسب، بل استمرت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في اتباع السياسة العدائية "صفر كوفيد".
وقد أدى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ يناير، مما أدى بدوره إلى تكهنات بأن أوبك+ قد توافق على مزيد من تخفيضات الإنتاج في اجتماعهم في 4 ديسمبر، في محاولة لدعم أسعار النفط.
يصل اجتماع أوبك+ يوم الأحد قبل يوم من بدء أوروبا حظرها على الخام الروسي المحمول بحراً. كما تمنع حزمة العقوبات الأخيرة الشركات الأوروبية - التي تهيمن على سوق التأمين على ناقلات النفط - من تأمين السفن التي تحمل النفط الروسي إلى دول ثالثة، ما لم يتم تبادل النفط الخام بالسعر الذي يمليه الغرب.
وبالتالي، فإن "الحد الأقصى" الذي تم الإعلان عنه كثيرًا على النفط الروسي سوف يدخل حيز التنفيذ، وهي خطوة تهدف إلى الحد من عائدات موسكو النفطية مع الحفاظ على تدفقها المهم من النفط الخام إلى السوق العالمية لتجنب ارتفاع أسعار النفط.
ومع ذلك، أشارت بعض الدول بالفعل إلى أنها لن تشارك، مما يعني أن الكرملين سيحتاج إلى العثور على ناقلات نفط قادرة على نقل نفطها الخام دون تأمين غربي. إذا كانت تكافح من أجل القيام بذلك، فسوف يتأثر العرض العالمي ومن المرجح أن ترتفع الأسعار.
وفي الوقت نفسه، في أعقاب الاضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، تنتشر التكهنات بأن بكين قد تكون مستعدة للتخفيف من نهج عدم التسامح المطلق مع Covid-19. فسر الكثيرون الأخبار التي صدرت هذا الصباح عن نية السلطات لزيادة معدلات التطعيم بين كبار السن على أنها مقدمة لإعادة فتح الاقتصاد الصيني.
وشهدت الشائعات ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2٪، كما ارتفعت أسهم هونج كونج صباح الثلاثاء، حيث أنهى مؤشر هانغ سنغ الجلسة مرتفعاً بنسبة 5.24٪.
يمكن أن تساعد هذه التكهنات في دعم سعر سهم Apple، الذي انخفض بنسبة 4.5 ٪ خلال الجلستين الماضيتين بعد تقارير تفيد بأن قيود Covid-19 الصينية قد تسبب نقصًا كبيرًا في إنتاج أجهزة iPhone.
في تشرين الأول (أكتوبر)، دفعت المظالم المتعلقة بسياسة Covid الصارمة والأجور الآلاف من موظفي Foxconn (أكبر مصنعي iPhone في Apple) لمواجهة الإدارة في أكبر مصنع iPhone في العالم، مما أدى إلى اشتباكات ونزوح جماعي للعمال.
وبالتالي، في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت شركة Apple بيانًا قالت فيه إن مصنعها في Zhengzhou "يعمل بطاقة منخفضة بشكل كبير".
ما لم تعلن الصين عن خروجها عن سياسات Covid-19 الحالية، فمن المرجح أن تستمر Apple والشركات الأخرى العاملة في البلاد في مواجهة مشكلات الإنتاج. لذلك، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتفاعل السوق مع أحدث الشائعات بمجرد افتتاح وول ستريت.
تم تصوير: Admirals MetaTrader 5 - مخطط Apple الأسبوعي. النطاق الزمني: 3 أبريل 2016 - 28 نوفمبر 2022. تاريخ الالتقاط: 29 نوفمبر 2022. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.
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