معدل التضخم في الولايات المتحدة، مخاوف الركود مقابل النمو، قوة الوظائف

تشرين الثاني 09, 2022 00:00

يمر الاقتصاد الأمريكي بلحظة حاسمة، حيث يتدلى بين معدلات التضخم المرتفعة ومخاوف الركود مقابل العودة إلى نمو الإنتاجية والقوة في سوق العمل. مع اندلاع أكبر اقتصاد في العالم بعد الوباء، ما الاتجاه الذي سيسود حتى نهاية العام؟

مخاوف الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6 في المائة في الربع الثالث، مما أخرج الاقتصاد الأمريكي من الركود الفني في الربعين الأولين من العام. يمكن أن يعزى بعض هذا النمو إلى القوة في سوق العمل. مع انحسار الوباء تدريجيًا في الماضي، يتعافى نشاط التوظيف بشكل طبيعي، ولكن لا تزال هناك مخاوف من حدوث ركود محتمل، وفقًا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا.

أظهر استطلاع رأي مسؤول القروض الأول في أكتوبر 2022 حول ممارسات الإقراض المصرفي (SLOOS) أن معظم البنوك تعتقد أن هناك احتمالًا أكبر أو يساوي 40 في المائة بحدوث ركود معتدل إلى معتدل في الاثني عشر شهرًا القادمة.

وفي حديثه عن اتجاه ارتفاع أسعار الفائدة والقيود الائتمانية، كانت هناك معايير أكثر صرامة للقروض وضعف الطلب على القروض التجارية والصناعية للشركات والعقارات التجارية في الربع الثالث، وفقًا للاستيبانة.

قراءة التضخم لشهر أكتوبر

هذه هي الخلفية حيث تتجه أسواق التداول والاستثمار نحو تقرير التضخم الأمريكي لشهر أكتوبر يوم الخميس، 10 نوفمبر. وعلى أساس سنوي، كان معدل التضخم سابقًا عند مستوى 8.2٪ ويتوقع إجماع السوق أن ينخفض إلى 8 نسبه مئويه.

التضخم الأساسي هو المقياس الأكثر أهمية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. في السابق عند مستوى 6.6 في المائة، يتوقع الإجماع انخفاضًا إلى 6.5 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي. إذا لم يكن الأمر كذلك وارتفع التضخم بدلاً من ذلك، فقد يكون هناك تأثير على أزواج عملات الدولار الأمريكي حيث أن المشاركين في السوق يسعرون في احتمال أعلى لزيادة كبيرة أخرى في توجيه سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

تأثير النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة على الجنيه الاسترليني

مع كل زيادة في أسعار الفائدة، يرتفع الدولار مقابل العملات الأخرى. يوجد على قائمة المراقبة حدث تداول آخر ذو علامة حمراء قد يؤثر على علاقة الجنيه الإسترليني بالدولار الأمريكي: تقرير معدل النمو الأولي للمملكة المتحدة للربع الثالث.

على أساس سنوي، من المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي إلى 2.1٪ في الربع الثالث من 4.4٪ سابقًا.

ومن المتوقع أن يظهر التقرير الشهري انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.4٪ في سبتمبر مقارنة مع -0.3٪ في أغسطس.

على أساس ربع سنوي، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى سالب 0.5 في المائة في الربع الثالث مقارنة بـ 0.2 في المائة في الربع الثاني. إذا تم تأكيد ذلك في التقرير يوم الجمعة، 11 نوفمبر، فإنه يضع الاقتصاد البريطاني خطوة واحدة بالقرب من الركود الفني وقد يضعف الجنيه الإسترليني أكثر. إذا كانت النتائج أفضل من المتوقع، فقد يدعم هذا العملة البريطانية.

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