تضيف أرقام التضخم المرتفعة في المملكة المتحدة مزيدًا من الضغط على بنك إنجلترا

حزيران 22, 2023 03:04

سوف يلفت "الخميس الكبير" من بنك إنجلترا (BoE) الانتباه في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث أن قرار سعر الفائدة المتوقع قد يؤثر على أزواج العملات بناءً على الجنيه البريطاني. إذا رفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض مرة أخرى، فستكون هذه هي المرة الثالثة عشر على التوالي.

بلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 8.7٪ في مايو على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق. وتعليقًا على أرقام التضخم، قال محللو برايس ووترهاوس كوبرز (PwC): "ارتفاع التضخم يعني أن الضغط على دخل الأسرة لم ينته بعد، على الرغم من النمو القوي للأجور. كما أنه يدعم رفع سعر الفائدة من بنك إنجلترا غدًا ويعني أن رفع سعر الفائدة في أغسطس أصبح الآن مرجحًا أكثر من غيره".

سيعقد البنك الوطني السويسري (SNB) يوم الخميس اجتماع مجلس إدارته وسوف ينتظر المستثمرون إعلانه بشأن سياسته النقدية. على الرغم من أن الاقتصاد السويسري لا يبدو أنه يشارك مشاكل الاقتصادات الأخرى في أوروبا، فقد تعهد محافظ البنك المركزي السويسري بالسيطرة على التضخم الأساسي الذي يعد أعلى من هدف البنك المركزي.

قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا

ستكشف لجنة السياسة النقدية يوم الخميس في بنك إنجلترا عن قرارها بشأن سعر الفائدة. أظهر استطلاع أجرته رويترز بين الاقتصاديين في 14 يونيو أن الجميع يتوقع أن يمضي البنك المركزي البريطاني في رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم. اقترح 52 من أصل 64 خبيرًا اقتصاديًا شملهم الاستطلاع أن سعر الفائدة البنكي قد بلغ ذروته بنهاية أغسطس مع متوسط التوقعات عند 5.00٪.

قال تقرير CNBC نقلاً عن محللي Goldman Sachs (GS) إن "GS تتوقع من لجنة السياسة النقدية أن تحتفظ بموقفها المتشائم نسبيًا نظرًا للنمو المرن وضغوط الأجور الثابتة وارتفاع معدل التضخم الأساسي، وأن تستمر في الدفع إلى أكثر من 25 نقطة أساس من خلال أقوى من - بيانات متوقعة، وصلت في النهاية إلى معدل نهائي قدره 5.25٪ مع انحراف المخاطر إلى الأعلى".

كتب المحللون في ING في تقرير نُشر في 16 يونيو أن حالتهم الأساسية هي "رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على الأرجح مدعومًا من قبل سبعة أعضاء في اللجنة، مع تصويت اثنين (سيلفانا تينيرو وسواتي دينجرا) بدون تغيير. ومن المرجح أن يرتفع 25 نقطة أساس أخرى في أغسطس إذا استمرت بيانات التضخم في الارتفاع ".

قرار سعر الفائدة للبنك الوطني السويسري

سيكون البنك الوطني السويسري SNB ثاني أكبر بنك أوروبي يعلن قراره بشأن سعر الفائدة هذا الأسبوع. يتوقع معظم محللي السوق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل مجلس إدارة البنك المركزي السويسري مع تباطؤ الضغوط التضخمية. مع ذلك، يختلف الاقتصاديون حول ذروة المعدل المتوقعة، وما إذا كان البنك المركزي السويسري سيتوقف عند 1.75٪ أو سيرتفع أكثر إلى 2.0٪. أعرب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السويسري، توماس جوردان، عن قلقه بشأن ارتفاع معدل التضخم الأساسي المسجل في الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من أن التضخم السويسري بشكل عام أقل بكثير من معدل نمو أسعار المستهلك في الاقتصادات الأوروبية الأخرى.

قال تقرير لبنك أمريكا: "نعتقد أن البنك الوطني السويسري سيرفع 25 نقطة أساس أخرى في يونيو، مع وجود مخاطرة بمقدار 50 نقطة أساس ... وعلى الرغم من أن البيانات لا تزال معتمدة، فمن المحتمل أن تكون هذه آخر زيادة في هذه الدورة".

مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في مايو

بعد يوم واحد فقط من إعلان بنك إنجلترا عن سعر الفائدة، سينشر مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) بيانات مبيعات التجزئة لشهر مايو. يتوقع المحللون الماليون انخفاضًا بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي و 0.2٪ على أساس شهري.

كشف تقرير مبيعات التجزئة الصادر عن اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) أن المبيعات تباطأت إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، مع فشل ثلاث عطلات رسمية في الشهر نفسه في إقناع المستهلكين بشراء المزيد.

هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعّرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.