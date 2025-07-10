ترامب يؤجل الرسوم الجمركية لكنه يجدد التهديدات ضد الشركاء التجاريين

يوليو 11, 2025 00:29

يوم الاثنين، وقع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يؤجل مرة أخرى رسومه الجمركية «المتبادلة»، هذه المرة حتى الأول من أغسطس. اقرأ المزيد حول هذا الموضوع والأخبار الأخرى أدناه.

ترامب يؤجل الرسوم الجمركية مرة أخرى

بعد فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين الرئيسيين في إعلانه «يوم التحرير» في أبريل، أوقف الرئيس ترامب غالبية تلك الرسوم لمدة 90 يوماً.

كان من المقرر أن تنتهي فترة التوقف التي مدتها 90 يوماً غداً، 9 يوليو. ومع ذلك، الليلة الماضية، مدد ترامب الموعد النهائي حتى 1 أغسطس، مما يتيح للدول وقتاً إضافياً للتفاوض على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.

ومع ذلك، جدد الرئيس أيضاً التهديدات بضرب الشركاء التجاريين برسوم جمركية عالية، حيث شارك رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي موجهة إلى قادة 14 دولة، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.

أوضحت الرسائل رسوماً مماثلة لتلك المعلنة في أبريل ولكنها ذكرت أنها يمكن أن تتحرك «صعوداً أو هبوطاً، اعتماداً على علاقتنا مع بلدكم».

من المتوقع إرسال المزيد من الرسائل خلال الأيام المقبلة.

في وقت سابق من يوم الاثنين، هدد ترامب أيضاً بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على البلدان التي تتماشى مع «السياسات المعادية لأمريكا» الخاصة بمجموعة بريكس، وهي مجموعة من 11 دولة تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين.

في أعقاب آخر الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية من البيت الأبيض، أغلقت وول ستريت منخفضة يوم الاثنين. وانخفض مؤشر S&P 500 وناسداك ومؤشر داو جونز بنسبة 0.79% و0.92% و0.94% على التوالي.

تسلا تتصدر انخفاضات وول ستريت

تصدرت تسلا انخفاضات أمس. وهبطت شركة تصنيع المركبات الكهربائية بنسبة 6.79% خلال الجلسة، مما جعلها الأسوأ أداءً يوم الاثنين في مؤشر S&P 500 وناسداك.

جاءت خسائر يوم الاثنين بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك عن نيته إطلاق حزب سياسي جديد يحمل اسم «حزب أمريكا» لتحدي الجمهوريين والديمقراطيين. ووصف الرئيس ترامب هذه الفكرة بأنها «سخيفة».

علاوة على ذلك، في مذكرة نُشرت صباح يوم الاثنين، قام المحلل جيد دورشايمر من شركة وليام بلير بخفض تصنيف أسهم تسلا من الأداء المتفوق إلى الأداء المتوافق مع السوق.

استشهد المحلل بإلغاء الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية، والتي قد تؤثر على الطلب، وإزالة الائتمانات التنظيمية، التي ساهمت بشكل كبير في ربحية تسلا في السنوات الأخيرة.

بعد أن تفاعلت بشكل إيجابي مع فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر، واجهت أسهم تسلا صعوبات في عام 2025. منذ بداية العام حتى تاريخه، انخفض سعر السهم بأكثر من 27%.

المصدر: TradingView - الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

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