بدء سنة التداول وقوائم الرواتب غير الزراعية الأمريكية في المقدمة

كانون الثاني 04, 2023 00:17

يأتي بدء عام التداول بأخبار التداول الرئيسية، بما في ذلك قوائم الرواتب غير الزراعية الأمريكية (NFP) وتحديثات الإنتاجية العالمية.

في العام الماضي، قطعت المرونة في سوق العمل شوطًا طويلاً نحو حماية الاقتصاد الأمريكي من معدلات الفائدة الشديدة ورياح التضخم المعاكسة. للمضي قدمًا، هل ستلقي مخاوف الركود العالمي بظلالها على التفاؤل تجاه النمو في سوق العمل؟

من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر يوم الجمعة مع مزيد من الأفكار حول الوضع. لقد شوهد عند مستوى 200 ألف مقارنة بنتيجة نوفمبر عند 263 ألفًا، مما يشير بالفعل إلى انخفاض التوقعات. إذا كان التقرير أفضل من الرأي العام، فقد يدعم الدولار الأمريكي. في السيناريو الذي يتماشى فيه تقرير الوظائف غير الزراعية مع التوقعات أو أسوأ من المتوقع، يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في أزواج عملات الدولار الأمريكي والأصول المرتبطة بالذهب.

كانت قوة الدولار الأمريكي هي القصة الرئيسية في العام الماضي وتركزت حركات السوق على تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر في أول جمعة من الشهر. ما إذا كان الدولار الأمريكي سيظل قوياً نسبيًا على المدى القصير يعتمد إلى حد كبير على قرار سعر الفائدة القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ونمو سوق العمل، من بين عوامل أخرى مثل نمو الصين.

تعمق عدم اليقين بشأن مساهمة الصين في النمو العالمي بعد ضعف مؤشر Caixin لمديري المشتريات التصنيعي إلى 49 في ديسمبر مقارنة بـ 49.4 في نوفمبر. قد يكون لبيانات الإنتاجية في الصين تأثير كبير على المعنويات نظرًا لتوقعات حدوث تباطؤ عالمي. يمكن أن تؤثر نقاط الضعف على أسهم الشركات متعددة الجنسيات التي لها مراكز إنتاج في الصين، وأزواج عملة اليوان.

إنتاجية الاتحاد الأوروبي

مثل العديد من الاقتصادات الأخرى، تتشابك إنتاجية الاتحاد الأوروبي مع إنتاجية الصين. ظل مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات الصناعية (PMI) لأوروبا في المنطقة السلبية في ديسمبر، وفقًا لآخر الأرقام. تم الإبلاغ عن مؤشر مديري المشتريات عند مستوى 47.8 في الشهر الأخير من العام، مقارنة بمستوى نوفمبر عند 47.1، وذلك تماشيًا مع التوقعات. أي شيء أقل من المستوى 50 يشير إلى انكماش.

إنتاجية المملكة المتحدة

سيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لـ S&P Global / CIPS للمملكة المتحدة في وقت لاحق اليوم. سابقًا عند المستوى 46.5، يُنظر إلى الإجماع لشهر ديسمبر عند 44.7. الضغوط الرئيسية في الاقتصاد البريطاني هي التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة الذي يثبط الاستثمار والمبيعات. إذا أثرت هذه الضغوط على التصنيع أكثر من المتوقع، فقد يكون هناك رد فعل في أزواج عملات الجنيه الإسترليني.

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