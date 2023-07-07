تداول الليرة التركية: وما هو مستقبلها؟

تموز 08, 2023 03:13

يتطلب تداول الليرة التركية نهجًا دقيقًا إذا قرر المتداول المبتدئ تضمينها في إستراتيجية تداول. تأثرت قيمة العملة التركية بقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي والتي أثارت أحيانًا مناقشات بين المحللين في الأسواق العالمية. في هذه المقالة، سنشارك بعض الأفكار القيمة بخصوص تداول الليرة التركية لمساعدة المتداولين المبتدئين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

أساسيات الليرة التركية

الليرة التركية (TL - code: TRY) هي العملة الرسمية لتركيا. أدخلت الليرة العثمانية، سلفها، عام 1844 واستبدلت بالليرة التركية عام 1927. في العقود الماضية، تم ربط الليرة التركية بالجنيه البريطاني والفرنك الفرنسي والدولار الأمريكي. صنف كتاب سجلات غينيس الليرة التركية على أنها أقل العملات قيمة في العالم في عامي 1995 و 1996، ومرة أخرى من 1999 إلى 2004.

وفقًا للبنك الدولي، تحتل تركيا المرتبة التاسعة عشرة من بين أكبر الاقتصادات في العالم، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي حوالي 906 مليار دولار. ومع ذلك، فقد تباطأ نمو الإنتاجية مع تضاؤل زخم الإصلاح على مدى العقد الماضي، وتحولت الجهود إلى دعم النمو بطفرات الائتمان وتحفيز الطلب، مما أدى إلى تكثيف مواطن الضعف الداخلية والخارجية. تفاقمت ديون القطاع الخاص المرتفعة، والعجز المستمر في الحساب الجاري، والتضخم المرتفع، والبطالة المرتفعة بسبب عدم الاستقرار المالي الكلي منذ أغسطس 2018. "

كيف تفاعلت الليرة التركية مع تحولات السياسة النقدية؟

من المحتمل ألا يتوقع الشخص الذي تداول الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الثالث من عام 2021 انخفاض قيمة الليرة. في الأول من آب (أغسطس) 2021، كان الدولار الأمريكي يساوي 8.3 ليرة تركية، كما هو موضح في الرسم البياني الشهري أدناه.

المصور: Admirals MetaTrader 5 -الرسم البياني الشهري لـ USD TRY.

النطاق الزمني: 1 مايو 2018 - 6 يوليو 2023. تاريخ الالتقاط: 6 يوليو 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.





منذ ذلك الحين، كل شيء يتعلق بتعزيز الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، حيث وصل سعر الصرف إلى 1 دولار = 26.04 ليرة تركية في 6 يوليو.

الصورة المصورة: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني اليومي USD TRY.

النطاق الزمني: 16 يناير 2023 - 6 يوليو 2023. تاريخ الالتقاط: 6 يوليو 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

تراجعت الليرة التركية بنسبة 28٪ تقريبًا في الأشهر الستة الأولى من العام على خلفية السياسات المالية غير التقليدية كما يقترح بعض الاقتصاديين. في 22 يونيو، أعلن البنك المركزي التركي (CBRT) عن قراره برفع أسعار الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، وهي أول رفع لسعر الفائدة منذ مارس 2021.

مع ذلك، لم يرضِ عمل البنك المركزي المستثمرين حيث توقع معظم الاقتصاديين ارتفاعًا بمقدار 1150 نقطة أساس.

تداول الليرة التركية: البنك المركزي في سبيل الإنقاذ؟

تسببت أرقام التضخم المرتفعة وانخفاض قيمة الليرة التركية في إزعاج المستهلكين في السنوات القليلة الماضية. وبسبب عدم قدرتهم على متابعة ارتفاع الأسعار، فإنهم يميلون إلى تقليل مشترياتهم وإعادة تقييم إنفاقهم في الميزانية. انخفض مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر يونيو في تركيا إلى 38.21٪ و 40.42٪ على أساس سنوي وفقًا للبيانات الواردة من خدمة الإحصاءات في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين حفيظة غاي إركان محافظًا للبنك المركزي التركي، وهي مؤسسة من المتوقع أن تلعب دورًا رئيسيًا في الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد المتضرر من الأزمة في البلاد. إركان هي أيضًا أول امرأة تترأس البنك المركزي التركي، مما يدل على سيرة ذاتية قوية مع خبرة عملية في بعض أكبر البنوك في الولايات المتحدة.

بعد رفع سعر الفائدة الأخير في 22 يونيو، أشار مجلس إدارة البنك المركزي في بيان: "قررت اللجنة بدء عملية التضييق النقدي من أجل تحديد مسار مكافحة التضخم في أقرب وقت ممكن، لتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور. في سلوك التسعير".

تداول الليرة التركية وتوقعات المحللين

يشير محللو ING إلى أن التضخم السنوي انخفض في يونيو وسط قراءة شهرية أفضل من المتوقع، ولكن يبدو أن الاتجاه الهبوطي منذ أكتوبر قد اقترب من نهايته. في تقرير نُشر في الخامس من تموز (يوليو)، أشار محللو البنك الهولندي إلى أن "التعديلات المحتملة في الأسعار المدارة يمكن أن تعزز أيضًا التضخم الكلي. على صعيد السياسة، لم يتم بعد رؤية نقطة التوازن في أسعار الصرف وأسعار الفائدة في ضوء مؤشرات على نهج تدريجي للسياسة مما يعني أن التحول إلى سياسات أكثر تقليدية سيستغرق وقتًا. من الآن فصاعدًا، سيركز المشاركون في السوق على البرنامج الحكومي الجديد متوسط المدى والذي يُعلن أنه سيتم الإعلان عنه في سبتمبر ".

أشار محللو بنك جولدمان ساكس إلى أن الليرة التركية قد تضعف إلى 28 ليرة للدولار في 12 شهرًا مقارنة بالتنبؤ السابق بـ 22. ومع ذلك، فوجئ اقتصاديوها في الأيام العشرة الأولى من يونيو عندما فقدت الليرة التركية أرضًا أكثر مما كان متوقعًا. في تقريرهم (3 يونيو)، أشاروا إلى أنهم "نعتقد أن الأمر يتعلق بوقت ضعف العملة بشكل كبير وليس ما إذا كان ذلك مع زيادة احتمال حدوث تعديل أكبر لمرة واحدة. نعتقد أن اختيار محمد شيمشك وزيراً جديداً للخزانة والمالية يزيد من احتمالية تحول السياسة النقدية نحو اتجاه أكثر تقليدية".

مراد أوكو، أستاذ الاقتصاد في جامعة سليمان ديميريل، متحدثًا إلى مراسلين ماليين لقناة الجزيرة، أشار إلى أن "الصناعة مستعدة لسعر صرف 25 ليرة مقابل الدولار الأمريكي. في الواقع، حتى سعر صرف الدولار بين 25 و 28 ليرة لن يُنظر إليه على أنه شذوذ"، مضيفًا أنه لا ينبغي توقع وصول الليرة إلى مستوى القيمة قبل عام 2014.

أكد المحللون في MUFG على التحول في السياسة النقدية من قبل البنك المركزي وأشاروا إلى الحاجة إلى استعادة المصداقية. وكتبوا في تقريرهم: "في يونيو، تراجعت الليرة التركية بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي من حيث أسعار الإغلاق في لندن من 20.701 إلى 26.063. رفع البنك المركزي التركي (CBRT) سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد بمقدار 6.50 نقطة مئوية إلى 15.00٪. من المهم الآن لصانعي السياسة في تركيا استعادة المصداقية بين المستثمرين الأجانب الذين قلصوا بشدة تعرضهم لتركيا. سيستغرق الأمر وقتًا لاستعادة ثقة المستثمرين نظرًا للمخاوف من أن انعكاس السياسة قد يكون قصير الأجل نظرًا لأنه سيتضمن تعديلًا مؤلمًا للاقتصاد".

كيفية إدارة المخاطر عند تداول الليرة التركية

يتطلب تداول الليرة التركية الاهتمام حيث سجلت العملة التركية تقلبات كبيرة في السنوات القليلة الماضية والتي يمكن أن تعمل لصالح أهدافك ولكن أيضًا ضد أهدافك، اعتمادًا على استراتيجيتك. من المؤكد أن صعود وهبوط الليرة التركية لا يمر دون أن يلاحظها أحد من قبل المتداولين ذوي الخبرة ولكن ماذا عن المتداولين المبتدئين؟

يجب على المتداولين المبتدئين الذين يرغبون في تضمين الليرة التركية في استراتيجياتهم تصفح الموارد الموجودة على الإنترنت ومعرفة العوامل التي تحرك قيمة العملة التركية لأعلى أو لأسفل ولماذا. قد يؤدي التداول بدون المعرفة الصحيحة إلى إخفاء المزالق التي قد تؤدي إلى خسارة الأموال. أدوات إدارة المخاطر التي يقدمها الوسطاء هي وسيلة لتقليل الخسائر في حالة تحرك الأسواق ضدك.

تعّلم كيفية استخدام أدوات إدارة المخاطر أمر ضروري للمتداولين المبتدئين. يجب على الأشخاص الذين يبدأون رحلة التداول الخاصة بهم الآن دراسة المواد التعليمية مثل الكتب الإلكترونية والمدونات والندوات عبر الإنترنت ومقاطع الفيديو الأخرى لتعزيز معرفتهم. يمكن لأدوات إدارة المخاطر تحسين تجربة التداول عن طريق تقليل التوتر أثناء التركيز على تصميم أفضل استراتيجية ممكنة.

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