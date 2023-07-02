تداول الكرونة النرويجية: صعودًا أم هبوطًا في عام 2023؟

تموز 02, 2023 21:57

الكرون النرويجي (NOK) ليس شائعًا مثل اليورو أو الجنيه الإسترليني بين المتداولين. ومع ذلك، فهي عملة مرتبطة بأحد أقوى الاقتصادات الأوروبية في حين أن بعض أزواج الكرون النرويجي مع العملة الموحدة للدولار الأمريكي لا تمر مرور الكرون دون أن يلاحظها أحد من قبل المتداولين.

تهدف هذه المقالة إلى إعلام المتداولين المبتدئين فيما يتعلق بالكرونة النرويجية والاقتصاد النرويجي ومشاركة بعض توقعات المحللين.

الكرون النرويجي وبنك النرويج

حلت الكرونة النرويجية محل المضارب في عام 1875. في نهاية عام 1992، قرر بنك النرويج، البنك المركزي النرويجي، التخلي عن نظام سعر الصرف الثابت لصالح أسعار الصرف العائمة حيث تعرضت العملة النرويجية للهجوم من قبل المضاربين.

تأسس بنك Norges في عام 1816 وهو أحد أقدم البنوك المركزية في أوروبا. الهدف الرئيسي للبنك المركزي النرويجي هو تعزيز الاستقرار المالي بينما يدير أيضًا صندوق التقاعد الحكومي حيث يتم إيداع فائض الثروة الناتج عن دخل النفط النرويجي. معدل السياسة هو الأداة الرئيسية لبنك النرويج لتحقيق الاستقرار في التضخم والتطورات في الاقتصاد النرويجي.

كرونة نرويجية مقابل اليورو

الكرونة النرويجية هي العملة 14 الأكثر تداولًا على مستوى العالم وفقًا لبنك التسويات الدولية. الأزواج الأكثر شيوعًا هي اليورو مقابل الكرونة النرويجية والدولار الأمريكي مقابل العملة النرويجية.

المصور: Admirals MetaTrader 5 -الرسم البياني الشهري EUR NOK.

النطاق الزمني: 1 أبريل 2018 - 27 يونيو 2023. تاريخ الالتقاط: 27 يونيو 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.





يُظهر الرسم البياني الشهري أن الكرونة النرويجية تعززت مقابل العملة الموحدة بين ديسمبر 2021 وفبراير 2022، مسجلة أعلى مستوى لها في عامين في بداية الشهر الثاني من عام 2022.

الصورة المصورة: Admirals MetaTrader 5 - الرسم البياني اليومي EUR NOK .

النطاق الزمني: 23 أبريل 2023 - 27 يونيو 2023. تاريخ الالتقاط: 27 يونيو 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.

ومع ذلك، منذ ذلك الحين، فقد الكرونة قوتها مقابل اليورو، حيث تم تداولها عند 11.85 كرونة (27 يونيو) وأصبحت أسوأ العملات أداءً في مجموعة العشر عملات هذا العام.

بنك النرويج يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عامًا

في الثاني والعشرين من يونيو، رفع البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى سجله في الخمسة عشر عامًا الماضية، متجاوزًا توقعات المحللين، حيث يحاول مكافحة الضغوط التضخمية. اقترح مجلس إدارة بنك النرويج أن رفع سعر الفائدة الجديد في أغسطس قد يكون خيارًا.

وأشار محافظ بنك النرويج إيدا وولدن باش إلى أنه "إذا لم نرفع معدل السياسة، فقد تستمر الأسعار والأجور في الارتفاع بسرعة ويترسخ التضخم".

متى سيتوقف بنك النرويج عن رفع أسعار الفائدة؟

وتعليقًا على قرار البنك المركزي النرويجي، قال الاقتصاديون في نورديا إن "قرار الصقور اليوم يظهر أن بنك النرويج يعني الأعمال ويخشى أن يصبح التضخم مترسخًا. القرار له ما يبرره بالنظر إلى أن التضخم جاء أعلى بشكل ملحوظ مما كان متوقعا. يؤدي ضعف الكرون النرويجي ونمو الأجور الأعلى من المتوقع إلى تفاقم توقعات التضخم في المستقبل. كما يساهم ضعف الكرون النرويجي في استمرار الضغط على الاقتصاد النرويجي".

أشار محللو السوق في TD Securities في تقرير إلى أن "بنك Norges سرّع من وتيرة رفع أسعار الفائدة من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75٪ في اجتماع اليوم. إضافة إلى الارتفاع المتشدد، قام البنك بتحديث توقعاته الكلية وأسعار الفائدة بشكل كبير. قرار اليوم (22 يونيو) هو بيان قوي من بنك النرويج، حيث أظهر البنك بوضوح أنه مستعد لفعل كل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى الهدف ". في تقريرهم، أشاروا إلى أنهم يتوقعون زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر، لتصل إلى معدل نهائي قدره 4.25٪، مؤكدين أنه "بينما نرى أن المخاطر متوازنة تقريبًا، فإن عدم اليقين مرتفع".

ذكر تقرير صادر عن بنك Danske أن اليورو قد يرتفع مقابل الكرونة النرويجية في الأشهر المقبلة. "على المدى القريب، سيكون الكرون النرويجي شديد الحساسية للأخبار المتعلقة ببيئة الاستثمار العالمية، ونادرًا ما يكون الجمع بين ضعف النمو العالمي المتتابع وتشديد شروط السيولة العالمية مزيجًا جيدًا للكرونة النرويجية. نتوقع أن يقوم بنك NB بمراجعة تخفيض مبيعاته المالية بالعملة الأجنبية في أغسطس بحدة، ولكن قبل ذلك، فإن عدم تطابق معاملات العملات الأجنبية المالية يجعل الكرون النرويجي ضعيفًا. وبالتالي، فإننا نحافظ على ملف تعريف منحدر صعوديًا لزوج اليورو / كرونة نرويجية في الأشهر المقبلة قبل أن نبدأ في التحرك هبوطيًا على كل من تلاشي قوة اليورو وعودة الكرون النرويجي في عام 2023، كما كتبوا في تقريرهم.

يؤكد محللو ING أن البنك النرويجي قد تحول إلى "الصقور" في جهوده لدعم الكرونة، مما يشير إلى أن المزيد من التحركات المشددة قد تكون في الطريق. في تقريرهم المنشور في 22 يونيو، لاحظ الاقتصاديون في البنك الهولندي: "لم يذهب البنك المركزي إلى أبعد من ذلك في هذا الاجتماع فحسب، بل إنه يشير الآن إلى ذروة معدل 4.25٪ في وقت لاحق من هذا العام - حوالي 60 نقطة أساس أعلى مما كان متوقعًا في السابق. وفقًا للمعايير التاريخية، هذه مراجعة كبيرة جدًا. كان الكرون النرويجي أضعف بنسبة 5.5٪ في نهاية مايو على أساس مرجح التداول، مقارنة بما كان البنك المركزي يفترضه مرة أخرى في مارس، على الرغم من أن هذا الفارق قد تقلص خلال الأيام الأخيرة. يتطلب هذا الضعف أيضًا معدلات أعلى ، وفقًا لنموذج البنك".

تداول الكرونة النرويجية وإدارة المخاطر

الكرون النرويجي من العملات الأقل شهرة في القارة القديمة. قد لا تكون بنفس أهمية اليورو في السوق المالية العالمية أو أن تكون منارة للاستقرار مثل الفرنك السويسري، لكنها العملة المرتبطة بأحد أقوى الاقتصادات في أوروبا.

ينطوي تداول أزواج العملات على مخاطر، خاصة للمتداولين المبتدئين. فقط لأن اليورو إلى الكرون النرويجي أو الدولار الأمريكي إلى أزواج الكرون النرويجي لا تنتمي إلى أزواج العملات الرئيسية لا يعني أن هناك مخاطر أقل. يجب على المتداولين المبتدئين دراسة سوق الفوركس بعناية، والتخطيط لتحركاتهم مسبقًا والمضي قدمًا بحذر عند تنفيذ استراتيجياتهم.

يمكن لخطة تداول دقيقة أن تساعد المتداول المبتدئ على الاقتراب أكثر من تحقيق أهدافه المالية، ولكن استخدام أدوات إدارة المخاطر أمر ضروري للمتداولين الذين يرغبون في بناء استراتيجية شاملة. على سبيل المثال، يمكن لأدوات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة أن تساعد المتداولين المبتدئين على حماية أموالهم من الانكماش غير المتوقع أو القرارات الخاطئة. إن تعلم كيفية استخدامها هو سؤال حول مدى رغبتك في الدراسة حيث أن مصادر المحتوى التعليمي كثيرة مثل الندوات عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية والمدونات الإرشادية التفصيلية والندوات. يحث المتداولون المتمرسون المبتدئين على حماية استراتيجياتهم باستخدام أدوات إدارة المخاطر، فلماذا لا تتبع نصائحهم؟

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