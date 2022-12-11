أخبار التداول للمبتدئين - كيف تؤثر أخبار الطاقة على الأسواق

كانون الأول 11, 2022 22:22

يمكن لأخبار الطاقة أن تحول تركيز السوق إلى منتجات واتجاهات مختلفة، وغالبًا ما يكون لها تأثير كبير.

قبل أقل من 50 عامًا، تجاهلت أسواق التداول والاستثمار السائدة الضرر الذي يلحق بالبيئة من الانبعاثات بسبب وجود بدائل قليلة للوقود الأحفوري. بمرور الوقت، بدأت وجهات نظر مختلفة تظهر شيئًا فشيئًا من خلال القصص الإخبارية والدراسات والأبحاث.

بدأت القصص الإخبارية مع نشطاء البيئة والعلماء في السبعينيات وانتقلت ببطء إلى المجلات التجارية المرموقة. من هناك، بدأ المشاركون في السوق يسمعون عن الحاجة إلى مكافحة تغير المناخ بمنتجات تستخدم الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

لقد غيّر الوعي البيئي نظرتنا إلى المنتجات التي نستخدمها كل يوم. قد يفاجئك أن السيارات الكهربائية تم تقديمها لأول مرة في عشرينيات القرن التاسع عشر وتم تفضيلها لمحركاتها النظيفة. توقفت الآلات عن الموضة عندما ضربت السيارات التي تعمل بالغاز الأسواق في أوائل القرن العشرين، حيث تم إنتاج الموديل T بكميات كبيرة في الولايات المتحدة. استعادت السيارات الكهربائية شعبيتها في التسعينيات، مما ألهم الاستثمار في شركات السيارات البديلة.

بعد أكثر من خمسة عقود من بدء حركة التوعية البيئية، توقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن تصبح مصادر الطاقة المتجددة أكبر مصدر للطاقة العالمية بحلول أوائل عام 2025، متجاوزة الفحم.

"الطاقة المتجددة هي المصدر الوحيد لتوليد الكهرباء الذي من المتوقع أن تزداد حصته، مع تراجع حصص الفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية وتوليد النفط." الوكالة الدولية للطاقة 2022.

إن حجم توقعات وكالة الطاقة الدولية مذهل، وقد تم نقل الأخبار من قبل العديد من وسائل الإعلام المرموقة. من المحتمل أن تؤثر على تدفقات الاستثمار وتغير النهج الذي تتبعه شركات الطاقة تجاه مصادر الطاقة المتجددة. بالفعل، تبنى اللاعبون الرئيسيون في مجال الطاقة بدائل الطاقة النظيفة والتزموا بموازنة استكشافهم للوقود الأحفوري وتطويره مع مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج.

عناوين الطاقة مثل بقع الزيت وأنواع أخرى من الأضرار البيئية تحمل الكثير من الوزن هذه الأيام، مما يشجع شركات الطاقة على إعطاء الأولوية لسياسات السلامة والبيئة. المستثمرون والمتداولون هم أيضًا متيقظون جدًا تجاه القصص عندما يتعلق الأمر بالأحداث الجيوسياسية أو الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة.

القصص الإعلامية هي جزء من تطور أسواق الطاقة. بعض من أهم الأحداث في السنوات العشر الماضية وحدها تشمل التكسير، وتلوث الهواء في آسيا، والتسريبات في فوكوشيما، والتقلب في أسواق النفط الخام، على سبيل المثال لا الحصر.

سياسات أوبك

يتم نشر سياسات أوبك على نطاق واسع في الصحافة العالمية، مما يؤدي إلى توقعات بشأن أسعار النفط الخام وافتراضات حول العرض والطلب في أسواق الطاقة. نظرًا لأن سياسات أوبك مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالأداء الاقتصادي لأعضائها، فهناك قطاع إعلامي متخصص ومؤثر بالكامل مخصص لتحليل آخر التطورات وإعداد التقارير عنها.

كيفية تفسير أخبار الطاقة للمبتدئين

عندما تنظر إلى خلفية أخبار الطاقة، من الواضح مدى أهمية أن يظل المتداول والمستثمرون على اطلاع دائم. يمكن أن تكون أخبار الطاقة في كثير من الأحيان حافزًا للاتجاهات القطاعية، وإثارة أفكار منتجات جديدة وشركات عامة والتأثير على منظمي الطاقة.

غالبًا ما يبدأ التفكير في أخبار الطاقة في قراراتك المالية في المنزل مع إدراك أن أسعار البنزين آخذة في الارتفاع أو الانخفاض وتحسب المعلومات في ميزانيتك الشهرية. الملايين من الناس يفعلون الشيء نفسه، لذا السؤال هو، كيف سيؤثر ذلك على الشركات التي تزود المستهلكين بالبنزين؟ الإجابة على أسئلة مثل هذه هي الخطوة الأولى في تحليل تأثير أخبار الطاقة على الأصول القابلة للتداول أو الاستثمار.

باختصار، الفضول هو صديقك عند البحث عن فرص محتملة في سوق الطاقة.

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