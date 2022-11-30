ارتفاع الأسهم الآسيوية والنفط الخام مع هبوط مؤشر S&P 500 وناسداك

كانون الأول 01, 2022 01:27

على الرغم من البيانات الرسمية من الصين التي تشير إلى أن نشاط المصانع انخفض بمعدل أسرع مما كان متوقعًا في نوفمبر، إلا أن الأسهم الآسيوية ارتفعت إلى حد كبير يوم الأربعاء، مع استمرار التكهنات بأن الصين تعتزم إعادة فتح اقتصادها.

تبع مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ مكاسب الأمس بنسبة 5.24٪ بجلسة إيجابية أخرى، حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 2.16٪ ورفع مكاسبه في نوفمبر إلى أكثر من 26٪. يواصل النفط الخام أيضًا الاستفادة من الآمال في تخفيف قيود كوفيد، مع ارتفاع كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط صباح الأربعاء.

بالأمس، في وول ستريت، تمتعت العديد من الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بأيام إيجابية، مع ارتفاع كل من Alibaba و JD.com بنسبة 5.25٪ و 6.69٪ على التوالي.

مع ذلك، أغلق مؤشرا S&P 500 و Nasdaq المركب الجلسة منخفضًا بنسبة 0.16٪ و 0.59٪ على التوالي، فيما أغلق مؤشر Dow Jones ثابتًا، مرتفعًا بنسبة 0.01٪.

المصدر: TradingView - الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية

تزن على S&P 500 و Nasdaq شركات التكنولوجيا الثقيلة Alphabet و Tesla و Amazon، بخسائر بلغت 0.90٪ و 1.14٪ و 1.63٪ على التوالي. لكن الأثقل كانت شركة آبل، أكبر شركة في العالم، حيث أنهت الجلسة منخفضة بنسبة 2.11٪ ، لتصل إجمالي خسائرها خلال الجلسات الثلاث الماضية إلى 6.55٪.

تعرض سعر سهم Apple للضغط مؤخرًا بسبب مخاوف بشأن العرض بسبب إجراءات الإغلاق الصارمة والاضطرابات الاجتماعية في الصين، حيث يتم تصنيع الغالبية العظمى من منتجات Apple. ومع ذلك، في حين استفادت العديد من الأصول أمس من التكهنات بالتراخي في سياسة عدم انتشار كوفيد في الصين، عكس انخفاض شركة أبل القلق من أن الضرر ربما يكون قد حدث بالفعل.

بالأمس، كتب المحلل في TFI Asset Management Ming-Chi Kuo أنه يتوقع أن يكون إجمالي شحنات iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max خلال الربع الحالي أقل من المتوقع بـ15-20 مليون وحدة. يرجع هذا الانخفاض المتوقع في الشحنات إلى حد كبير إلى احتجاجات العمال التي حدثت في مصنع Xhengzou iPhone الشهر الماضي.

إذا كان هذا التنبؤ دقيقًا، فقد يكون بمثابة ضربة كبيرة لإيرادات Apple في الربع الأقوى تقليديًا. علاوة على ذلك، كتب Kuo أن هذه المبيعات الفائتة يمكن أن تضيع تمامًا، بدلاً من تأجيلها ببساطة إلى وقت يتعافى فيه العرض.

هذا ما يفسر إذن سبب سقوط شركة Apple في الجلسات الأخيرة. ولكن هل يجب على مساهمي شركة آبل الخوف على المدى الطويل؟

Apple - الصورة الشاملة

منذ بداية العام وحتى تاريخه، تراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 20٪. في حين أن هذا أكثر وضوحًا من الانخفاض الأوسع لمؤشر S&P 500 بنسبة 17٪، إلا أنه أقل بكثير من الخسائر التي تكبدتها شركات التكنولوجيا الثقيلة الأخرى. على سبيل المثال، انخفضت منصات Alphabet و Amazon و Tesla و Meta Platforms بنسبة 34٪ و 45٪ و 49٪ و 67٪ على التوالي خلال نفس الفترة الزمنية.

جزء من السبب الذي جعل شركة Apple قد نجت من العاصفة الاقتصادية الأخيرة بشكل أفضل من منافسيها هو قوتها المالية الرائعة، وهو أمر يقدره المستثمرون كثيرًا خلال فترات عدم اليقين.

يحظى مستقر منتجات عملاق التكنولوجيا بشعبية لا تصدق بين المستهلكين الذين، بعد أن انجذبوا إلى النظام البيئي لشركة Apple، يميلون إلى التعثر ويصبحون عملاء مخلصين ينظرون إلى أحدث الأدوات على أنها شيء ضروري. وبالتالي، تتمتع Apple بالخاصية التي تحسد عليها وهي القدرة على توليد تدفق موثوق من الإيرادات.

في الربع الأخير، أعلنت شركة Apple عن صافي دخل قدره 20 مليار دولار، مما رفع إجمالي دخلها لمدة 12 شهرًا إلى ما يقرب من 100 مليار دولار. في نهاية سبتمبر 2022، كان لدى الشركة أكثر من 48 مليار دولار نقدًا وما يعادله بالإضافة إلى 121 مليار دولار أخرى من الأوراق المالية غير المتداولة.

ومع ذلك، يجب أن يظل المستثمرون حذرين من الرياح المعاكسة الحالية، ليس أقلها التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة، والتي من المرجح أن تستمر في التسبب في التقلبات على المدى القصير. علاوة على ذلك، في حين أن الوباء سينتهي على الأرجح في مرحلة ما وسيستأنف الإنتاج كالمعتاد، فإن مشكلات الإمداد الحالية تسلط الضوء على مدى اعتماد شركة Apple حاليًا على الصين.

تم تصوير: Admirals MetaTrader 5 - مخطط Apple الأسبوعي. النطاق الزمني: 3 أبريل 2016 - 29 نوفمبر 2022. تاريخ الالتقاط: 30 نوفمبر 2022. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

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