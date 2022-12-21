وول ستريت تستقر في خط الخسارة مع مكاسب متواضعة

كانون الأول 22, 2022 03:00

أنهت وول ستريت عمليات بيع استمرت أربعة أيام يوم الثلاثاء، حيث سجلت مؤشرات ناسداك وستاندرد آند بورز 500 وداو جونز مكاسب متواضعة بنسبة 0.01٪ و 0.10٪ و 0.28٪ على التوالي. في غضون ذلك، واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الارتفاع، حيث بلغت عائدات السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في الشهر.

كان أحد الموضوعات المهيمنة هذا العام بلا شك أسعار الطاقة. في مارس، ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا. أدى هذا إلى تفاقم التضخم الذي كان بالفعل خارج نطاق السيطرة بسبب اضطراب سلسلة التوريد الناجم عن جائحة Covid-19.

ومع ذلك، منذ يونيو، بدأت أسعار النفط في الانخفاض. انخفض كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط 37.5٪ و 38.4٪ على التوالي من أعلى مستوياتهما في مارس. في هذه العملية، قضى كلا المعيارين القياسيين بالكامل تقريبًا على مكاسبهما لهذا العام.

أغلق خام برنت يوم أمس الجلسة محققًا مكاسب سنوية (حتى تاريخه) بنسبة 2.8٪، بينما استقر مكاسب خام غرب تكساس الوسيط منذ بداية العام وحتى تاريخه عند 1.4٪. وبالتالي، فإن أسعار النفط الخام ليست بعيدة عن المكان الذي بدأت فيه العام، ولكن مع نظرة مستقبلية مختلفة للغاية بالفعل.

منذ عام تقريبًا، كتبنا أن خام برنت يتجه إلى رحلة طيران عام 2022، ويبدو أنه قد وضع نصب عينيه 80 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، بعد مرور عام، يبدو أن الزخم قد تغير في الاتجاه الآخر.

في المقام الأول ، فإن احتمال حدوث ركود عالمي يلقي بثقله على أسعار النفط. وببساطة، عندما ينكمش الاقتصاد، ينخفض الطلب على النفط، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض الأسعار.

علاوة على ذلك، أدت زيادة حالات Covid-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى إثارة مخاوف بشأن توقعات الطلب. مع ذلك، كان دعم الأسعار يوم أمس انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية، مما يدل على أن الطلب على النفط لا يزال قويًا.

بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية، لن يكون من المفاجئ أن نرى استمرار معاناة أسعار النفط الخام مع دخولنا العام الجديد. بالإضافة إلى مراقبة الوضع في الصين، سيرغب تجار النفط في ترقب الاجتماع القادم المقرر لأوبك+ في فبراير، والذي من المحتمل أن يناقشوا خلاله أهداف الإنتاج.

المصدر: TradingView - الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

على الرغم من المكاسب التي تحققت يوم أمس في وول ستريت، فقد تراجعت تيسلا المكونة لمؤشر S&P 500 بأكثر من 8٪، حيث يخشى المستثمرون أن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك قد نشر نفسه في النهاية بشكل ضئيل للغاية.

إلى جانب Tesla، يشغل Musk أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Twitter و SpaceX، وهو مؤسس شركة Boring Company - وهي شركة ناشئة في مجال إنشاء الأنفاق - وأحد مؤسسي Nueralink، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية.

هذه هي أحدث هذه المواقف التي يبدو أنها قلبت الأسواق ضد مصنعي السيارات الكهربائية. تأتي عملية البيع الأخيرة بعد أن قام عدد من شركات السمسرة بخفض أهداف أسعارها على سهم Tesla هذا الأسبوع، مع ملاحظة خاصة لإلهاء Musk على Twitter.

انخفض سعر سهم Tesla بأكثر من 60٪ في عام 2022، وهو أداء ضعيف بشكل كبير في سوق الأسهم الأوسع، وانخفض بنسبة 40٪ تقريبًا منذ أن أكمل Musk الاستحواذ على Twitter وتوج نفسه كرئيس تنفيذي في نهاية أكتوبر.

ومع ذلك - بعد أقل من شهرين من توليه زمام الأمور، مع وجود عدد من القرارات المثيرة للجدل تحت حزامه - أجرى ماسك استطلاعًا على تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسأل المتابعين عما إذا كان ينبغي عليه التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة Twitter.

أجاب أكثر من 57٪ من 17.5 مليون ناخب بالإيجاب، وأكد ماسك في وقت لاحق أمس أنه سيلتزم بالنتيجة ويتنحى بمجرد أن يجد البديل المناسب.

من المحتمل أن تفيد هذه الخطوة أسهم Tesla على المدى الطويل، مما يتيح لـ Musk التركيز أكثر على Tesla وسط مناخ اقتصادي معقد وإصلاح بعض الأضرار التي أحدثها Musk مؤخرًا على علامة الشركة التجارية. ومع ذلك، حتى يتم تسمية خليفة Twitter فعليًا، من المرجح أن تستمر هذه الدراما في الظهور.

تم تصوير: Admirals MetaTrader 5 - مخطط Tesla اليومي. النطاق الزمني: 17 أغسطس 2021 - 20 ديسمبر 2022. تاريخ الالتقاط: 21 ديسمبر 2022. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

تم تصوير: Admirals MetaTrader 5 - مخطط تسلا الأسبوعي. النطاق الزمني: 29 مايو 2016 - 20 ديسمبر 2022. تاريخ الالتقاط: 21 ديسمبر 2022. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

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