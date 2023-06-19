الفرنك السويسري والسياسة النقدية للبنك المركزي السويسري

حزيران 19, 2023 21:08

الفرنك السويسري هو أحد العملات الأكثر شعبية في الأسواق العالمية. بمجرد ذكر العملة السويسرية، قد يعتقد البعض أن كلمة "استقرار" لأن سويسرا بلد لم يشارك في نزاع مسلح على مدار الـ 200 عام الماضية واقتصادها هو أحد أقوى الاقتصادات في أوروبا وكذلك على مستوى العالم.

قد لا يكون تداول الفرنك السويسري شائعًا مثل تداول الدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني، إلا أن الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري يعتبر أحد أزواج العملات الرئيسية التي يتم تداولها يوميًا في أسواق العملات العالمية. في هذه المقالة، سوف نشارك رؤى قيمة حول الفرنك السويسري والاقتصاد السويسري.

لماذا تؤثر سياسة البنك الوطني السويسري على الفرنك السويسري؟

البنك الوطني السويسري (SNB) هو البنك المركزي لسويسرا ويلعب دورًا مهمًا في النظام النقدي للبلاد. للبنك الوطني السويسري مكتبان رئيسيان يقعان في برن وزيورخ. تأسست عام 1906 وتعمل بموجب لوائح خاصة. البنك مملوك للقطاع العام، بحوالي 78٪ مملوكة لكيانات عامة سويسرية، في حين أن الباقي مطروح للتداول العام.

كمؤسسة مستقلة، فإن البنك الوطني السويسري مفوض لإدارة السياسة النقدية بما يخدم مصلحة الدولة بأكملها. هدفها الأساسي هو ضمان استقرار الأسعار مع مراعاة التطورات الاقتصادية. يعد استقرار الأسعار أمرًا حيويًا لتعزيز النمو والازدهار، حيث يمكن أن يؤدي التضخم والانكماش إلى تعطيل النشاط الاقتصادي وإعاقة التخصيص الفعال للموارد.

لتنفيذ السياسة النقدية، يحدد البنك الوطني السويسري سعر سياسة البنك المركزي السويسري، والذي يؤثر على أسعار سوق المال للفرنك السويسري قصيرة الأجل. يتدخل البنك أيضًا في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة للتأثير على الظروف النقدية.

من حيث التنظيم، لدى البنك الوطني السويسري مسؤوليات واضحة في القطاع المصرفي. وهي تحدد البنوك المهمة من الناحية النظامية ووظائفها، وتتعاون مع الهيئات التنظيمية الأخرى لضمان كفاية رأس المال والسيولة والمتطلبات التنظيمية.

علاوة على ذلك، يقوم البنك الوطني السويسري بجمع بيانات إحصائية لأداء وظائف السياسة النقدية، ومسؤوليات الإشراف في أنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية، والمساهمة في استقرار النظام المالي السويسري. يتم تقييم البيانات المجمعة داخليًا ونشرها لمراقبة الاقتصاد ودعم قرارات السياسة النقدية.

ما مدى تأثير قرار البنك المركزي السويسري بشأن سعر الفائدة على الفرنك السويسري؟

يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي السويسري في 22 يونيو لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. تباطأ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين السويسري في مايو، حيث وصل إلى 2.2٪ على أساس سنوي. هدف البنك المركزي السويسري هو خفض معدل التضخم العام إلى 2٪.

وفقًا لتقرير لرويترز بشأن الاجتماع القادم للبنك المركزي السويسري، والذي نُشر في 15 يونيو، "تشير أسعار السوق إلى احتمال 54٪ بزيادة قدرها 50 نقطة أساس، وفرصة بنسبة 46٪ لارتفاع 25 نقطة أساس من المستوى الحالي 1.5٪".

قال توماس جوردان محافظ البنك المركزي السويسري في الثامن من يونيو إنه من المهم حقًا رفع التضخم الرئيسي في سويسرا إلى مستوى استقرار الأسعار، مضيفًا أن الإبقاء على نمو أسعار المستهلك أقل من 2٪ لفترة طويلة يعني أن الاقتصاد لم يعد يواجه مشاكل.

كرر نائب رئيس البنك المركزي السويسري، مارتن شيجل، أن البنك المركزي السويسري مستعد لأن يكون نشطًا في أسواق الفوركس لضمان ظروف نقدية مناسبة وشدد على أنه من السابق لأوانه أن يبدو "واضحًا تمامًا" بشأن التضخم على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في البيانات.

باركليز: ضعف الدولار الأمريكي قد يدعم الفرنك السويسري

نظرًا لأن الفرنك السويسري ظل أداءً قويًا مؤخرًا ، يتوقع محللو العملات في باركليز أن تزداد قوة العملة السويسرية حيث يتوقعون المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي السويسري وزيادة تدخل البنك المركزي في سوق العملات.

وقال تقرير باركليز: "قوة الفرنك السويسري مقابل الدولار هي السبيل الرئيسي للحفاظ على تقييمات REER CHF في بيئة الدولار الضعيفة؛ وفي الوقت نفسه، فإن ظروف المخاطرة الأضعف المرتبطة عادةً بقوة الدولار تحافظ على دعم الفرنك السويسري جيدًا".

كومرتس بنك: سياسة التضييق للبنك المركزي السويسري تقترب من نهايتها؟

كشف الاقتصاديون في Commerzbank عن توقعاتهم لسياسة البنك المركزي السويسري وآثارها المحتملة على زوج اليورو / الفرنك السويسري في تقرير نُشر في 12 يونيو. وذكر التقرير أن "رفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع البنك المركزي السويسري الأسبوع المقبل من المرجح أن يكون" أمرًا واقعًا". ومع ذلك، فإن التشديد الكبير الذي يتجاوز ذلك بالكاد يبدو ذا مصداقية".

أشار محللو السوق في البنك الألماني إلى أنه "يمكن أن يحدث الكثير حتى الاجتماع القادم للبنك المركزي السويسري في سبتمبر، بالطبع، ولكن في ضوء حقيقة أن التضخم في سويسرا قد خف مؤخرًا أكثر مما توقعه البنك المركزي السويسري وكان قريبًا من الحد الأعلى لـ 0-2٪ عند 2.2٪ في مايو تعني أن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة تبدو محدودة. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يؤدي المزيد من الانخفاض في التضخم إلى زيادة تحمل البنك المركزي السويسري لانخفاض قيمة الفرنك السويسري حتى نرى احتمالات متزايدة على الجانب الصعودي فيما يتعلق بزوج اليورو / فرنك سويسري ".

تداول الفرنك السويسري باستخدام أدوات إدارة المخاطر

في حين أن بعض المستثمرين يعتبرون الفرنك السويسري "ملاذًا آمنًا" في وقت الاضطرابات الاقتصادية ، فإن هذا لا يعني أن تداوله مقابل عملات أخرى لا يتضمن مخاطر. يجب ألا ينسى المستثمرون والمتداولون أن الأسواق المالية يمكن أن تتحرك بسهولة لصالح خططهم ولكن أيضًا ضد خططهم.

الفرنك السويسري ليس استثناء من القاعدة. تزداد المخاطر خاصة إذا كنت متداولًا مبتدئًا مما يعني أنه قد لا يكون لديك الخبرة التجارية اللازمة للحكم على الإجراء الصحيح عند التداول. إدارة المخاطر ضرورية للمتداولين المبتدئين. فقط باستخدام أدوات إدارة المخاطر، سيتمكن المتداولون المبتدئون من الاستمتاع بتجربة التداول بقلق أقل وعقل أكثر وضوحًا.

يعد استخدام أدوات إدارة المخاطر أحد الأشياء، ولكن ماذا عن تعلم كيفية استخدامها؟ هناك مجموعة واسعة من المواد التعليمية بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت والمقالات والأدلة والندوات وما إلى ذلك، التي يقدمها الوسطاء أو مراكز التدريب التجارية. في بعض الأحيان، يكون الوصول إلى هذه المواد مجانيًا، لذا يجب على المتداولين المبتدئين اغتنام الفرصة ومعرفة أساسيات إدارة المخاطر قبل الشروع في هذه التجربة الجديدة والمليئة بالمخاطر.

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