تسليط الضوء على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وقرار بنك كندا بشأن نسبة الفائدة

تموز 13, 2023 03:11

سيكون تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وإعلان قرار سعر الفائدة من قبل بنك كندا (BoC) في بؤرة اهتمام المستثمرين والمتداولين لبقية هذا الأسبوع. من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بفحص تقرير التضخم لأنه يحاول مكافحة ارتفاع أسعار المستهلكين، بينما من المتوقع أن يكشف البنك المركزي الكندي عن خططه للمضي قدمًا في تنفيذ سياسته النقدية.

تمشيا مع توقعات المحللين، أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) أسعار الفائدة دون تغيير، مسجلة بذلك أول توقف مؤقت منذ أكتوبر 2021. وقال محضر اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتياطي النيوزيلندي إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية وأشار إلى أن أسعار الفائدة يجب أن تبقى كما هي. مستوى مقيد للمستقبل المنظور.

قال محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) فيليب لوي إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد لإعادة التضخم إلى الهدف وأضاف أن الصورة المعقدة للتضخم قد خلقت شكوكًا كبيرة فيما يتعلق بتوقعاته. واقترح لوي أن النمو الاقتصادي في أستراليا من المحتمل أن يتراجع خلال العامين المقبلين، وأشار إلى أن التأثير الكامل لتغييرات السياسة النقدية لم يتم الشعور به بعد.

انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في يونيو؟

ستلفت بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي انتباه المستثمرين والمتداولين عبر الأسواق العالمية يوم الأربعاء حيث يعمل الاقتصاد الأمريكي كمعيار للعديد من الاقتصادات الكبيرة الأخرى. يشير محللو السوق إلى أن تضخم أسعار المستهلكين انخفض إلى 3.1٪ في يونيو، على أساس سنوي، لكنه ارتفع أيضًا بنسبة 0.3٪ على أساس شهري.

حدد بنك الاحتياطي الفيدرالي هدفًا للتضخم العام بنسبة 2٪، لكنه اضطر إلى المضي قدمًا في زيادات متتالية في أسعار الفائدة عندما خرجت أسعار المستهلكين عن السيطرة في العام الماضي. يقتبس تقرير من رويترز نقلاً عن محللي كومرتس بنك الذين يقترحون أن "السوق قد تتلقى سببًا إضافيًا لبيع الدولار الأمريكي على شكل بيانات التضخم"، مضيفًا أن التضخم الرئيسي والأساسي من المرجح أن يكون معتدلاً.

قرار سعر الفائدة لبنك كندا

في وقت لاحق اليوم، سيعلن بنك كندا عن قراره بشأن أسعار الفائدة. يتوقع عشرين من بين 24 اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى ثم الصمود جيدًا حتى عام 2024. إذا تم تأكيد التوقعات، فسيكون هذا هو رفع سعر الفائدة الثاني على التوالي بعد توقف قصير من قبل البنك المركزي الكندي. ترتفع أسعار الفائدة حاليًا عند أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا.

من المرجح أن تنخفض أرقام التضخم التي تستغرق وقتًا أطول من المتوقع، وسوق العمل الضيق والاقتصاد الآخذ في التوسع، على الأرجح إلى إجبار بنك كندا على النظر في المزيد من تشديد السياسة النقدية. تتفق توقعات جيه بي مورجان مع استطلاعات رويترز التي تشير إلى أنه من المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة.

لاحظ استراتيجيي العملات في Monex Canada في تقرير أنه "مع تركيز بنك كندا بشكل خاص على الإسكان خلال السنوات القليلة الماضية، واستشهاده على وجه التحديد كسبب لارتفاعه في يونيو، يعد هذا أحد الأسباب من بين العديد من المسؤولين من المرجح أن تستمر في الإشارة إلى قلق أكبر بشأن المخاطر الصعودية للتضخم بدلاً من مخاطر الجانب السلبي للنمو، حتى بعد أن تصل إلى ما نتوقع أن يكون سعر الفائدة النهائي مع ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء ".

الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في مايو 2023

سينشر مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر مايو يوم الجمعة. يشير الاقتصاديون إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.3٪ في مايو على أساس شهري. كان الاقتصاد البريطاني خاضعًا لأرقام تضخم عالية وسوق عمل قوي للغاية يحاول بنك إنجلترا ترويضه من خلال تشديد سياسته النقدية.

بينما يهدأ سوق العقارات بسبب أسعار الفائدة المرتفعة للغاية المتعلقة بالرهون العقارية، أظهر أحدث تقرير لمتوسط الدخل أن العمال لا يزالون قادرين على العثور على رواتب أكبر تغذي الضغوط التضخمية.

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