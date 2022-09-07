المستثمرون مستعدون لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و خطابات الاحتياطي الفدرالي

أيلول 07, 2022 23:35

بعد ما يقرب من ثلاثة أرباع من التقلب الناجم عن ارتفاع التضخم والضغوط الجيوسياسية، يبدو أن معنويات السوق مهيأة لقفزة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي (ECB)

يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس 8 سبتمبر، ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.5 في المائة إلى 1 في المائة. حيث وصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 9.1٪ في أغسطس، مما زاد من مخاطر الأسعار المرتفعة الراسخة التي تثقل كاهل القدرة الشرائية للمستهلكين.

مع انخفاض اليورو لأدنى مستوياته منذ عدة عقود مقابل الدولار، قد تكون العملة الموحدة للكتلة في وضع غير مؤات خلال تداولات السلع والخدمات، لكن صادرات الاتحاد الأوروبي كانت ترتفع بشكل متزايد منذ أبريل. زادت الصادرات من الاتحاد الأوروبي من 22.1 مليار في مايو إلى 22.5 مليار في يونيو، مما يعكس أعلى مستوى في خمس سنوات. يساهم هذا في النمو الاقتصادي الشامل والتدفق النقدي حيث تكافح أوروبا مع تداعيات الحرب في أوكرانيا.

من المقرر أن يلقي صانعو السياسة النقدية على الجانب الآخر من زوج العملات EURUSD خطابًا في نفس يوم قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة. من المرجح أن يحافظ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الخطاب المتشدد للبنك المركزي بعد خطاب تاريخي في جاكسون هول قبل أسبوع بقليل.

وحذر باول من مزيد من الألم الناجم عن ارتفاع التضخم والحاجة إلى ارتفاع أسعار الفائدة. كان رد فعل أسواق التداول هو شراء أصول الملاذ الآمن، مما أدى إلى تعزيز الدولار مقابل العملات الأخرى حيث تجاهل المستثمرون فرص حدوث ركود أعمق في الولايات المتحدة. ركزت معنويات السوق بدلاً من ذلك على احتمالية ارتفاع العوائد على الأصول المقومة بالدولار الأمريكي مثل سندات الخزانة و بيانات الوظائف غير الزراعية القوية في أغسطس.

تستعد البنوك المركزية من كندا والمملكة المتحدة أيضًا لإصدار تحديثات السياسة النقدية اليوم. سيلقي بايلي محافظ بنك إنجلترا خطابًا هذا الصباح ويبحث المشاركون في السوق عن أدلة كسياسة نقدية في منطقة بلغ فيها التضخم رقمًا مزدوجًا وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع.

أخيرًا، أعلن بنك كندا (BoC) عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن يرفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي من 2.5 في المائة إلى 3.25 في المائة. إذا كانت هناك أي مفاجآت في السياسة النقدية لبنك كندا، فقد يؤثر ذلك على أزواج عملات الدولار الكندي.

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