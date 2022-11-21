توقعات السوق الاسبوعية: ارتفاع الأسعار يختبر موقف بنك اليابان المسالم

تشرين الثاني 22, 2022 03:52

وصل معدل التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في اليابان خلال شهر أكتوبر، ليختبر موقف بنك اليابان المتشائم بشأن السياسة النقدية.

لوضع تاريخ التضخم في اليابان في سياقه، غالبًا ما يعاني اقتصاد البلاد من انخفاض التضخم والانكماش. بعد COVID، انقلب هذا الاتجاه الاقتصادي رأسًا على عقب حيث كان يتأرجح من أدنى مستوياته إلى أعلى مستوياته. في حين أن ارتفاع التضخم قد يكون تشويهًا لمتوسط تجربة اليابان، إلا أنه واقع.

مع ذلك، من خلال كل العواصف التضخمية، أبقى بنك اليابان توجيه أسعار الفائدة دون تغيير وفي المنطقة السلبية عند -0.1٪. يراقب البنك المركزي التطورات الخارجية وهو على دراية بالضغوط التضخمية لكنه يعتقد أن هذا ليس الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة في اليابان. وبدلاً من ذلك، تدخل صناع السياسة النقدية في أسواق العملات لدعم الين.

يعتمد الكثير على ما إذا كان بإمكان الاقتصادات الكبرى الأخرى السيطرة على التضخم عن طريق تشديد السياسة النقدية، وبالتالي حل واحدة على الأقل من مشكلات بنك اليابان. قد يكون هذا أملًا ضعيفًا، لأن الأسعار المرتفعة تثبت أنها أكثر عنادًا مما كان يعتقد في الأصل. في الولايات المتحدة، انخفض التضخم في أكتوبر لكنه ارتفع في اثنين من شركائها التجاريين الرئيسيين، المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما عرّض الولايات المتحدة لارتفاع أسعار الواردات من تلك المناطق.

متى وكيف يمكن أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة؟

سيعقد الاجتماع القادم لبنك اليابان في 19 و 20 ديسمبر حيث يمكن أن يكون هناك المزيد من القرائن حول ما إذا كان تشديد السياسة النقدية في الطريق في عام 2023. ما هي السيناريوهات المحتملة عندما وإذا قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة؟ قد يكون هناك تحول من 0.1 في المائة إلى 0 في المائة، وهو مستوى شوهد آخر مرة في 2016. قد يدعم هذا الين مقابل العملات الأخرى ويدفع القوة الشرائية، اعتمادًا على حالة التضخم الأوسع.

من الضروري أن يقوم المتداولون والمستثمرون بمراقبة إشارات بنك اليابان عن كثب حيث قد تتغير العوامل المحركة للين بين عشية وضحاها إذا استمر التضخم في الارتفاع في نوفمبر وديسمبر.

منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي جولة تاريخية من التضييق النقدي قبل تسعة أشهر، ارتفع الدولار الأمريكي للأمام، مما دفع الين الياباني إلى الاتجاه المعاكس. يبدو أن الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر حتى عام 2023 بعد تعليقات المحافظ والر، الذي قال إن تقريرًا واحدًا لا يصنع اتجاهًا.

"من السابق لأوانه استنتاج أن التضخم يتجه نحو الانخفاض بشكل مستدام ... لقد رأينا هذا الفيلم من قبل، لذلك من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان سيكون له نهاية مختلفة هذه المرة." محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر جيه والر (خطاب 16 نوفمبر).

ولكن ماذا لو انخفض التضخم الأساسي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي؟ قد يكون هذا حافزًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على اعتدال ارتفاع أسعار الفائدة بسبب الفارق بين الارتفاع والتأثيرات على التضخم.

"يستغرق الأمر شهورًا، وربما أكثر، حتى تعمل التأثيرات الكاملة لزيادة المعدل من خلال الاقتصاد." الحاكم والر.

قال المحافظ والر إنه سيكون أكثر راحة للنظر في رفع 0.5 في المائة بالنظر إلى معدل التضخم المحسن بشرط أن يواصل تقرير التضخم لشهر نوفمبر اتجاهًا هبوطيًا.

"لا يزال من الممكن زيادة معدل الأموال الفيدرالية بسرعة كبيرة مع عدة زيادات بمقدار 50 نقطة أساس ..." المحافظ والر.

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