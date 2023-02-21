بنك الاحتياطي النيوزيلندي: هل هناك زيادة أخرى في الأسعار تلوح في الأفق؟

شباط 22, 2023 03:45

يركز المستثمرون والمتداولون على قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) يوم الأربعاء. يتوقع محللو السوق صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لمعرفة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي (Fed) يخطط للمضي قدمًا في تشديد السياسة النقدية.

عدم اليقين بشأن قرار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي

ركز محللو السوق بالفعل على اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتياطي النيوزيلندي القادم. من المتوقع أن يعلن مجلس الإدارة قراره بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية. على الرغم من أن الاقتصاديين يشيرون إلى أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي من المرجح أن يرفع تكاليف الاقتراض، إلا أنهم غير متأكدين من حجمها، حيث يتوقع البعض ارتفاعًا بمقدار 25 نقطة أساس والبعض الآخر ارتفاعًا بمقدار 50 نقطة أساس.

أشار وزير المالية النيوزيلندي جرانت روبرتسون إلى أن "بنك الاحتياطي النيوزيلندي يتحمل مسؤولية معالجة التضخم. يحتاج بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى النظر في الأحداث الجارية ".

قال محللو ANZ في تقريرهم: "هذا الأسبوع يدور كل شيء حول بنك الاحتياطي النيوزيلندي والجدل حول ما إذا كان الإعصار غابرييل سيغير قرار OCR أو يجب أن يغيره (لا يزال إجماع المحللين وأسعار السوق تشير إلى ارتفاع 50 نقطة أساس). سيكون الدولار النيوزيلندي شديد الحساسية لقرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي ولغته ".

بنك كندا ينشر أرقام التضخم

سينشر بنك كندا (BoC) تقرير التضخم لشهر يناير. يتوقع الاقتصاديون أن يأتي تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 5.5٪ على أساس سنوي. في 25 يناير، رفع البنك المركزي الكندي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5٪، وهو أعلى مستوى مسجل منذ عام 2008.

وفقًا لتقرير رويترز، يتعرض مجلس إدارة بنك كندا للضغط حيث طلبت لجنة من مجلس الشيوخ مزيدًا من الشفافية فيما يتعلق بقرارات البنك المركزي. اتهم حزب المحافظين مجلس إدارة بنك كندا بإساءة تقدير التضخم.

وتعليقًا على التضخم، أشار نائب محافظ بنك كندا، بول بيودري، إلى أن "بنك كندا ملتزم بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، وسوف يفعل ذلك حتى إذا كان مسار وضع السياسة الخاص به يختلف عن البنوك المركزية في البلدان الأخرى. نحن نعلم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للعودة إلى معدل التضخم المستهدف للبنك. حتى لو انخفض التضخم مؤخرًا، لا يمكننا أن نغمض أعيننا عنه في وقت مبكر جدًا ونتركه يظل أعلى من الهدف بشكل كبير لفترة طويلة جدًا".

صدور تقرير مبيعات التجزئة الكندية يوم الأربعاء

ستنشر هيئة الإحصاء الكندية تقرير مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر في 23 فبراير. يتوقع الاقتصاديون ارتفاعًا بنسبة 0.2٪ على أساس شهري. انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1٪ في نوفمبر، على أساس شهري. يشير محللو السوق إلى أن الزيادة المحتملة في مبيعات التجزئة قد تجبر بنك كندا على إعادة تقييم سياسته النقدية حيث أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي يمكن أن تعزز التضخم.

جولدمان ساكس: قد ترتفع الأسهم الصينية بنسبة 24٪ بنهاية عام 2023

يبدو أن سوق الأسهم الصينية تحصل على تصويت محللي Goldman Sachs (GS) بالثقة عندما يتعلق الأمر بالنمو المتوقع. قال تقرير GS الصادر في 20 فبراير إنه قد يكون هناك ارتفاع محتمل بنسبة 24٪ لمؤشر MSCI China.

وبشكل أكثر تحديدًا، أشار التقرير إلى أننا "نعتقد أن الموضوع الرئيسي في سوق الأسهم سيتحول تدريجيًا من إعادة الفتح إلى الانتعاش، مع احتمال دوران المكاسب المحتملة من التوسع المتعدد إلى نمو / تسليم الأرباح." في نهاية شهر يناير، سجّل مؤشر MSCI China أعلى مستوى له في 4 أشهر، حيث ارتفع بنسبة 60٪ تقريبًا منذ بداية أكتوبر 2022.

يشير الاقتصاديون في GS إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني من المرجح أن ينمو بنسبة 5.5٪ في عام 2023، مستمدًا القوة من المدخرات الزائدة البالغة 437 مليار دولار وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.

هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعّرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.