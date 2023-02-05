بنك الاحتياطي الأسترالي يقرر أسعار الفائدة

شباط 05, 2023 23:33

سيكون قرار سعر الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أحد الأحداث الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع. يقترح بعض محللي السوق أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيرفع تكاليف الاقتراض، على غرار المثال الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) والبنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك إنجلترا (BoE).

من المتوقع أن ينشر Eurostat بيانات بشأن مبيعات التجزئة في كتلة اليورو خلال شهر يناير، حيث ينتظر الاقتصاديون ليروا كيف أثرت أرقام التضخم المرتفعة على طلب المستهلكين. في المملكة المتحدة، ستعطي بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الرابع من عام 2022 لمحة عن كيفية أداء الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير حيث يتم حث الحكومة على التحكم في تكاليف المعيشة المرتفعة.

مجلس بنك الاحتياطي الأسترالي لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة

من المتوقع أن يعلن البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) يوم الثلاثاء 7 فبراير عن قراره بشأن سعر الفائدة. توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن البنك المركزي الأسترالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي. قال معظم الاقتصاديين إن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ مرة أخرى في اجتماعه في مارس 2023.

وتعليقًا على السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي، أشار الاقتصاديون في Westpac إلى أننا "نتوقع أن يترك مجلس الإدارة خياراته مفتوحة في بيان الحاكم بعد اجتماع فبراير للسماح بمجال لرفع أسعار الفائدة في اجتماع مارس. من غير المرجح أن يتوقف البنك المركزي مؤقتًا عندما يكون هناك دليل على ضغوط الطلب واستيلاء الشركات على بعض قوة التسعير المرتبطة بارتفاع تضخم الخدمات كما رأينا في تقرير التضخم لشهر ديسمبر ".

وفقًا لتقرير نُشر في 25 يناير، يبدو أن الاقتصاديين في ING يتفقون، مما يشير إلى أن "بنك الاحتياطي الأسترالي يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع، ولا نعتقد أن هذا سيتغير. نعتقد الآن أنه سيتعين عليهم الاستمرار في الارتفاع لعقد اجتماعين آخرين على الأقل، مع رفع معدل الذروة النقدي بمقدار 50 نقطة أساس أخرى إلى 4.1٪ ".

من المحتمل أن تكون مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في يناير قد انخفضت

سيصدر يوروستات يوم الاثنين 6 فبراير تقرير مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو لشهر ديسمبر. يتوقع محللو السوق انخفاضًا بنسبة 2.0٪ على أساس شهري وبنسبة 2.8٪ على أساس سنوي.

لا يبدو أن الشتاء المعتدل في أوروبا وتحسن ثقة المستهلك يساعدان مبيعات التجزئة الألمانية في ديسمبر حيث تراجعت بنسبة 5.3٪ على أساس شهري على الرغم من أن استطلاعًا لرويترز أشار إلى زيادة بنسبة 0.2٪.

هل تسارع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في يناير؟

من المتوقع أن يصدر المكتب الوطني للإحصاء (NBS) في الصين تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير 2023. ويتوقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي، متسارعة بالمقارنة مع رقم 1.8٪ المسجل في ديسمبر 2022. .

في حديث لـ CNN Business في 27 يناير، أشار محللو السوق إلى أن إعادة فتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم يمكن أن يعزز التضخم العالمي حيث قد ترتفع أسعار الوقود والمعادن الصناعية والمواد الغذائية. وفقًا لتقرير NBS، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 2٪ على أساس سنوي في عام 2022، وهو أقل بكثير من هدف البنك المركزي البالغ حوالي 3٪.

مكتب الإحصاءات الوطنية ينشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة

في العاشر من فبراير، ستتاح الفرصة للاقتصاديين لفحص البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022 والتي نشرها مكتب الإحصاء الوطني (ONS). تشير التوقعات إلى زيادة 0.3٪ على أساس ربع سنوي و 2.1٪ على أساس سنوي.

وفقًا لتوقعات بنك إنجلترا، من غير المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة إلى مستويات ما قبل الوباء قبل عام 2026. واقترح صناع السياسة في بنك إنجلترا أن المملكة المتحدة لم تعد قادرة على الحفاظ على معدل نمو بنسبة 1٪ سنويًا دون توليد التضخم.

مع استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة في الضغط على الأسر، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة المتحدة (-0.6٪ في عام 2023) وأن يكون أداؤه أسوأ من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بما في ذلك روسيا.

ستصدر هيئة الإحصاء الكندية تقرير معدل البطالة

ستنشر هيئة الإحصاء الكندية مسحها لمعدل البطالة لشهر يناير، والذي من المتوقع أن يظهر أن المعدل ظل دون تغيير عند 5٪. قال محافظ بنك كندا (BoC) تيف ماكليم في مؤتمر صحفي (25 يناير) أن "جزءًا من إعادة موازنة الطلب والعرض في الاقتصاد هو إعادة التوازن إلى سوق العمل".

رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة ثماني مرات على التوالي. لاحظ مجلس إدارة بنك كندا أنه سيعلق تشديد السياسة النقدية. مع ذلك، شدد صناع السياسة في بنك كندا على استعدادهم لرفع تكاليف الاقتراض أكثر إذا لم ينخفض التضخم.

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