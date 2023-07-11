بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيوقف تشديد السياسة النقدية مؤقتًا؟

تموز 12, 2023 05:57

هل سيمتنع بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) عن رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، أم أنه سيتبع مثال بنك الاحتياطي الأسترالي في تشديد سياسته بشكل أكبر؟ هذا هو السؤال الذي أثار قلق الأسواق، حيث كان مجلس إدارة بنك الاحتياطي النيوزيلندي من أوائل من رفع تكاليف الاقتراض من أجل معالجة تضخم أسعار المستهلكين.

في المملكة المتحدة، أظهر تقرير بشأن متوسط الدخل أنه على الرغم من تحذيرات بنك إنجلترا (BoE) الحكومة، استمرت الأجور في الارتفاع، مسجلة معدل نمو قياسي في الأشهر الثلاثة حتى مايو. يقترح محللو السوق أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمكافحة التضخم.

قال فرانسوا فيليروي دي جالو، صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي (ECB)، "لقد بدأنا نحمل أخبارًا جيدة بشأن التضخم"، وتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض وسيعود إلى 2٪ بحلول عام 2025.

قرار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي

سيعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن قراره بشأن أسعار الفائدة صباح الأربعاء. يقترح معظم الاقتصاديين أن البنك المركزي النيوزيلندي لن يرفع أسعار الفائدة. توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم يوم 7 يوليو / تموز أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.50٪ بعد اجتماع 12 يوليو / تموز وبقية عام 2023، مما يمثل نهاية لدورة التنزه التي استمرت 20 شهرًا، والتي دفعت الاقتصاد بالفعل. في الركود.

وصلت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا، في حين أن معدل التضخم الرئيسي جاء عند 6.7٪ في مايو على أساس سنوي، ولا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 1-3٪. يبدو أن تقرير بنك Kiwibank يتفق مع توقعات استطلاع رويترز، مشيرًا إلى أنه "في بيان مايو أعطانا مسار التعرف الضوئي على الحروف واضح وضوح الشمس. يبدو أن القليل فقط من المعلقين هناك لا يستطيعون اكتشاف ذلك، لكنه مجرد خط مستقيم مسطح سارت الأمور جيدًا في العام المقبل. لن يتغير ذلك. كانت تلك الخطوة الأخيرة إشارة إلى أنهم سيتوقفون مؤقتًا من الآن وجزء من ذلك هو حقيقة أن البيانات الاقتصادية جاءت أقل من توقعاتهم الخاصة ... لا يوجد شيء آخر حقًا ليقولوا بخلاف "نحن ننتظر، نحن نشاهد".

متوسط الدخل ومعدل البطالة في المملكة المتحدة

أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن متوسط الأرباح (باستثناء المكافآت) في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 7.3٪ في الأشهر الثلاثة حتى مايو، على أساس سنوي. هذا هو أسرع معدل نمو على الإطلاق. مع ذلك، ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 4٪، في حين توقع الاقتصاديون أن يبقى الرقم دون تغيير.

نظرًا لأن العمال لا يزالون قادرين على التمتع بزيادات ضخمة في الأجور، يشير بعض المحللين إلى أن بنك إنجلترا سيضطر إلى الاستمرار في تشديد سياسته النقدية من خلال زيادة تكاليف الاقتراض. قال الاقتصاديون في ING إنه "قبل بضعة أشهر بدا أن نمو الأجور في المملكة المتحدة قد بلغ ذروته. الآن يسير بأسرع وتيرة حتى الآن، واعتمادًا على أرقام التضخم في الأسبوع المقبل، قد يدفع بنك إنجلترا إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في أغسطس".

بقي تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الصيني ثابتًا في يونيو

بقي مؤشر أسعار المستهلكين في الصين دون تغيير في يونيو، على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2٪ في مايو. كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.2٪. ونقلت رويترز عن الاقتصاديين في باركليز قولهم: "نعتقد أن بيئة الانكماش الأكثر صعوبة والتباطؤ الحاد في زخم النمو يدعمان وجهة نظرنا بأن بنك الشعب الصيني قد دخل في دورة خفض أسعار الفائدة".

حددت بكين هدفًا لمعدل تضخم المستهلك في عام 2023 بنحو 3٪. ارتفعت الأسعار بنسبة 2٪ على أساس سنوي في عام 2022. كما كشف المكتب الوطني للإحصاء (NBS) أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض للشهر التاسع على التوالي في يونيو، بانخفاض 5.4٪ عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض في آخر 7 سنوات.

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