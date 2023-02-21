هل سيكون هناك مزيد من التشديد مع قرار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي؟

شباط 22, 2023 02:06

ستهيمن قرارات سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) وبنك الشعب الصيني (PBoC) على الأخبار المالية الأسبوع المقبل. سيتم فحص محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، المقرر نشره يوم الأربعاء، من قبل المستثمرين والمتداولين بحثًا عن أدلة حول خطط السياسة النقدية للبنك المركزي.

الصين: من المحتمل أن يبقي بنك الشعب الصيني (PBoC) أسعار الفائدة دون تغيير

في يوم الإثنين 20 فبراير، من المتوقع أن يعقد مجلس إدارة بنك الشعب الصيني (PBoC) ويعلن قراره بشأن أسعار الفائدة. أظهر استطلاع لرويترز نُشر في 17 فبراير أن 8 من أصل 10 اقتصاديين يتوقعون أن يترك بنك الشعب الصيني (PBoC) سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 3.65٪.

أشار تقرير ING إلى أن الانتعاش الاقتصادي للدولة وقرار بنك الشعب الصيني (PBoC) بالإبقاء على سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل (MLF) ثابتًا قد قلل من إمكانية تعديل سعر القرض الأساسي (LPR).

بنك الاحتياطي النيوزيلندي يُعلن قرار أسعار الفائدة

سيعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) عن قراره بشأن أسعار الفائدة في 22 فبراير. يقترح بعض الاقتصاديين أنه سيرفع تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75٪. ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين في السوق ارتفاعًا بنسبة 0.25٪، بعد ثبات التضخم مؤخرًا وأرقام التوظيف للربع الرابع من عام 2022.

في الاجتماع الأخير، أدرك مجلس إدارة بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن التضخم السنوي كان مرتفعًا للغاية عند 7.2٪. وتعليقًا على الاقتصاد النيوزيلندي، قال وزير المالية في البلاد جرانت روبرتسون إن هناك دليلًا على أن التضخم قد بلغ ذروته.

تجدر الإشارة إلى أن نيوزيلندا تعرضت لإعصار غابرييل الذي تسبب في مشاكل كبيرة مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية عبر الجزيرة الشمالية. قال تقرير صادر عن KiwiBank: "يجب أن يتوقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأسبوع المقبل، حيث نتعامل مع التأثير المدمر لإعصار غابرييل. يمكن لبنك الاحتياطي النيوزيلندي العودة في أبريل واستئناف التشديد إذا لزم الأمر".

بنك كندا يصدر تقرير التضخم

من المتوقع أن ينشر بنك كندا (BoC) تقرير التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير في 21 فبراير. يشير الاقتصاديون إلى أن التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 5.5٪ و 0.2٪ على أساس سنوي وعلى أساس شهري على التوالي.

أثناء الإدلاء بشهادته أمام اللجنة المالية في مجلس العموم، أخبر حاكم بنك كندا تيف ماكليم أعضاء البرلمان أن الاقتصاد في حالة زيادة في الطلب، مما يضع ضغطًا تصاعديًا على الأسعار. وأشار ماكليم إلى أنه "من أجل عودة التضخم إلى 2٪، يجب أن تعمل تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة من خلال الاقتصاد وتقييد الإنفاق بما يكفي للحاق العرض بالركب. إذا توقف التضخم ولم يعود إلى هدف 2٪، فنحن على استعداد تام لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر ".

من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الوطني الياباني في 24 فبراير

سيصدر مكتب الإحصاءات الياباني تقرير التضخم الوطني لشهر يناير يوم الجمعة 24 فبراير. يشير الاقتصاديون إلى أن التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين قد يأتي عند 4.2٪ على أساس سنوي.

قال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، إن ترشيح كازو أويدا لمنصب المحافظ القادم لبنك اليابان جاء نتيجة النظر في الزيادات الهيكلية للأجور والإنجاز المستدام والمستقر لهدف التضخم.

في أخبار أخرى، أشار تقرير نشرته مجموعة UOB إلى أن الاقتصاد الياباني توسع دون التوقعات في الربع الأخير من عام 2022. واقترح محللو UOB أنه "مع توقعات التصنيع الأضعف لعام 2023 التي خففت من تحسن السياحة ومنع الأحداث الخارجية، فإننا نحافظ على توقعات متواضعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة 1.0٪ (من 1.1٪ في عام 2022)".

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