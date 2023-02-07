البنك الاحتياطي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة والتركيز على خطاب باول

شباط 08, 2023 02:45

رفع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) تكاليف الاقتراض بنسبة 0.25٪، بما يتماشى مع توقعات محللي السوق. يشير الاقتصاديون إلى أنه من المرجح أن يتابع البنك المركزي الأسترالي برفع سعر الفائدة مرة أخرى في مارس.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مدعومة بالتفاؤل بشأن انتعاش الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم. رفعت السعودية أسعار النفط الخام للمشترين الآسيويين يوم الاثنين للمرة الأولى في ستة أشهر متوقعة زيادة الطلب. وفقًا لتقرير BP، سجلت الشركة أرباحًا سنوية قياسية، زادت بأكثر من ضعف إجمالي العام الماضي.

في أخبار أخرى، تحتدم حرب الذكاء الاصطناعي مع إعلان Google عن BARD، وهي خدمة ذكاء اصطناعي تجريبية تشبه ChatGPT. في الصين، سجلت أسهم Baidu أعلى مستوى لها في 11 شهرًا عندما قالت الشركة إنها تهدف إلى إطلاق برنامج دردشة آلي خاص بها للذكاء الاصطناعي يسمى "Ernie bot".

يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي تكاليف الاقتراض

كما كان متوقعًا، أعلن مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع دفع سعر الفائدة القياسي الآن إلى 3.35٪، وهو أعلى مستوى تم تسجيله في السنوات الـ 11 الماضية. هذه هي الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي والرفع التاسع على التوالي لأسعار الفائدة بعد فترة الوباء.

يلاحظ الاقتصاديون أنه على الرغم من سياسة التضييق النقدي للبنك الاحتياطي الأسترالي، فإن التضخم لا يظهر علامات التباطؤ. وفي بيان بعد الاجتماع، قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي إنه "من المتوقع أن ينخفض التضخم هذا العام بسبب العوامل العالمية وتباطؤ النمو في الطلب المحلي". وأضاف لوي أن بنك الاحتياطي الأسترالي يتوقع أن يصل التضخم إلى 4٪ في عام 2023 و 3.5٪ في عام 2024.

عزز إعلان بنك الاحتياطي الأسترالي قيمة الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، حيث ارتفعت العملة الأسترالية بنسبة 0.68٪.

هل سيعزز خطاب جيروم باول الدولار الأمريكي؟

ومن المتوقع أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في وقت لاحق من مساء اليوم أمام نادي واشنطن الاقتصادي. في الأسبوع الماضي، أدت تعليقات باول بشأن خفض معدل التضخم إلى دفع المستثمرين إلى رفع أسعار الأسهم وتجاهل فرصة قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة مرة أخرى. يبدو أن المشاركين في السوق يركزون أكثر على أرقام التضخم المتراجعة بدلاً من تقارير الأرباح المنخفضة والارتفاعات المتوقعة لأسعار الفائدة.

لا ترى جانيت يلين أي ركود

في غضون ذلك، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في حديث إلى ABC أن اقتصاد البلاد لا يزال مرنًا. وبشكل أكثر تحديدًا، أشارت إلى أنه "ليس لديك ركود عندما يكون لديك أدنى معدل بطالة منذ 53 عامًا." وتعليقًا على ارتفاع الأسعار، أشارت يلين إلى أن التضخم مرتفع ولكن الأرقام آخذة في الانخفاض، مضيفة "أنا واثقة من أن الولايات المتحدة ستجد مسارًا ينخفض فيه التضخم بشكل كبير ويظل الاقتصاد قويًا".

بنك إنجلترا يمضي قدما في رفع أسعار الفائدة؟

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين على الرغم من أن أحد صناع السياسة في مجلس إدارة بنك إنجلترا جادل بأن البنك المركزي يجب أن يواصل تشديد سياسته النقدية. وقالت كاثرين مان في تصريحاتها إنه سيكون من الخطأ التوقف عن زيادة تكاليف الاقتراض الآن.

وتعليقًا على السياسة النقدية لبنك إنجلترا، قالت: "إذا كان التضخم أكثر ثباتًا بالفعل، فسوف يحتاج سعر البنك إلى الارتفاع مرة أخرى بعد التوقف المؤقت، ليتم اتباعه لاحقًا بالانعكاس. من وجهة نظري، تبدو رقصة السياسة المتشددة والتشديد والتخفيف أشبه إلى حد كبير بضبطها لتكون سياسة نقدية جيدة ".

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