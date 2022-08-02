يرفع البنك الاحتياطي الأسترالي إرشادات سعر الفائدة، هل بنك إنجلترا هو التالي؟

آب 03, 2022 02:07

كما هو متوقع، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي توجيه سعر الفائدة الرئيسي من 1.35 في المائة إلى 1.85 في المائة في قراره الأخير بشأن السياسة النقدية. إن موازنة البنك المركزي بين احتواء التضخم مع ارتفاع أسعار الفائدة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي هو عمل صعب.

"تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي بسبب الضغوط على الدخل الحقيقي من ارتفاع التضخم، وتشديد السياسة النقدية في معظم البلدان ..." محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التضخم في أستراليا أعلى مما كان عليه منذ تسعينيات القرن الماضي، وسوف يفعل البنك المركزي كل ما هو ضروري للعودة إلى النطاق المستهدف الطبيعي البالغ 2 إلى 3 في المائة، على حد قوله. ومع ذلك، فإن اقتصاد البلاد ينمو ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.25 في المائة للعام بأكمله. واستند البنك المركزي في افتراضاته إلى مرونة ظروف التوظيف والإنفاق الاستهلاكي، وفقًا لبيانه. كما أن ارتفاع النشاط الصناعي في الصين يدعم الاقتصاد الأسترالي.

البنك المركزي القادم الذي يصدر تحليل السياسة النقدية وقرار سعر الفائدة هو بنك إنجلترا (BoE) الذي من المقرر أن يجتمع يوم الخميس، 4 أغسطس. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا توجيه سعر الفائدة الرئيسي لتهدئة التضخم، والذي بلغ أعلى مستوياته عند 9.4 بالمئة في يونيو حزيران. نظرًا لأن التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف المعتاد البالغ حوالي 2 في المائة، فإن احتمال وجود سياسة سعر فائدة أكثر تشددًا أثار مخاوف من حدوث ركود تقني في المملكة المتحدة على غرار الولايات المتحدة، والتي سجلت مؤخرًا ربعين متتاليين من النمو السلبي.

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا توجيه سعر الفائدة الرئيسي من المستوى الحالي البالغ 1.25٪ إلى 1.5٪. ومع ذلك، نظرًا لارتفاع معدل التضخم، هناك تكهنات بأن رفع المعدل قد يصل إلى 1.75٪. من المحتمل أن يضغط هذا على الإنفاق الاستهلاكي على خلفية الرواتب التي لا تواكب معدل التضخم.

آخر حدث تداول رئيسي هذا الأسبوع هو تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي يوم الجمعة 5 أغسطس. والآن بعد أن دخلت الولايات المتحدة في ركود تقني، فإن أي إشارات ضعف في سوق العمل قد تؤثر على الثقة الأساسية تجاه الدولار الأمريكي. من المتوقع أن يكون مؤشر NFP قد انخفض من 372 ألفًا إلى 250 ألفًا وأي مفاجآت صعودية أو هبوطية قد تحرك أزواج عملات الدولار الأمريكي.

هل تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو / تموز سينهي الأشهر القليلة الماضية من قوة الدولار من خلال عدم التوقعات؟ هذا السؤال موجه لتجار الذهب الذين ينتظرون تأثيرات الركود لتتكشف في الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي رفع الدعم للأصول المرتبطة بالذهب والتي تتراوح من أسعار الذهب الفورية إلى أسهم تعدين الذهب. إذا تطابق تقرير الوظائف غير الزراعية أو تجاوز التوقعات، فمن المرجح أن ينتظر أولئك الذين يتجهون نحو الصعود على الذهب.

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