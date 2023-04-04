قرار سعر بنك الاحتياطي النيوزيلندي وأسعار النفط في دائرة الضوء

نيسان 05, 2023 01:23

يركز المستثمرون والمتداولون على قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) اليوم، بينما أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة دون تغيير حيث يشير بعض الاقتصاديين إلى أن رفع أسعار الفائدة كان له تأثير على التضخم وإنفاق المستهلكين.

أدى قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6٪ يوم الاثنين. وتعليقًا على انخفاض إنتاج النفط، قال محللو السوق إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) قد يضطر إلى إعادة النظر في خططه حيث قد تكون أرقام التضخم الأعلى في الطريق.

ومع ذلك، خفضت شركة Morgan Stanley توقعاتها لسعر النفط لعام 2023. وكتب الخبراء الاستراتيجيون في Morgan Stanley في تقرير: "(القرار) يكشف شيئًا ما، ويعطي إشارة إلى مكانتنا في سوق النفط. وانظر، دعونا نكون صادقين بشأن هذا، عندما يكون الطلب هائلا ... ثم أوبك ليست بحاجة إلى خفض.

قرار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي

من المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي قراره بشأن أسعار الفائدة اليوم. يقترح المحللون أن سعر الفائدة النقدي الرسمي (OCR) سيرتفع على الأرجح بمقدار 25 نقطة أساس.

يشير الاقتصاديون في ASB إلى أنه قد يتم رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين ولكنهم لاحظوا أن المعدلات المرتفعة كان لها بالفعل تأثير على اقتصاد الدولة. ربما يفقد الاقتصاد زخمه بشكل أسرع مما كان متوقعًا، مما يعني أن السياسة النقدية بدأت الآن في التأثير بشدة. هناك المزيد من تأثير السياسة الذي سيأتي: متوسط معدل الرهن العقاري الذي يتم دفعه هو فقط في منتصف الطريق من خلال صعوده من الحضيض إلى الذروة"، لاحظوا في تقريرهم.

يختلف الاقتصاديون في Westpac بشأن عدد الارتفاعات المتوقعة حيث "نتوقع حاليًا ذروة تبلغ 5٪ لهذه الدورة، على الرغم من أننا نقر بأن المخاطر تميل نحو قمة أعلى من قمة منخفضة. إلى أن يحصل بنك الاحتياطي النيوزيلندي على تأكيد واضح على أن الاقتصاد يتباطأ، فإنه سيواصل التأكيد على احتمالية رفع أسعار الفائدة أكثر".

يترك بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير

أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 3.60٪ ، بعد 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة. جاء القرار متماشيا مع توقعات الاقتصاديين.

قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي إنه يتوقع المزيد من التشديد في السياسة النقدية. وأشار البيان الذي أعقب الاجتماع إلى أن "مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر لإتاحة وقت إضافي لتقييم تأثير الزيادة في أسعار الفائدة حتى الآن والتوقعات الاقتصادية". يدرك مجلس الإدارة أن السياسة النقدية تعمل بتأخير وأن التأثير الكامل لهذه الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة لم يتم الشعور به بعد. بلغ التضخم ذروته في أستراليا، ومن المتوقع أن يتراجع تضخم أسعار السلع خلال الأشهر المقبلة ".

أدى خفض إنتاج النفط إلى ارتفاع الأسعار

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+)، الأحد، أنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار 1.15 مليون برميل يوميًا، بدءًا من مايو. فاجأ توقيت القرار الأسواق على الرغم من تعهد أوبك+ بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا بنهاية عام 2023.

قال ممثلو أوبك+ إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم استقرار الأسعار، بينما يشير بعض محللي السوق إلى أن المنظمة تهدف إلى تحقيق أرباح أعلى. قد يؤدي خفض إنتاج النفط إلى توتر بين أعضاء أوبك+ والحكومات الغربية حيث بدأت أرقام التضخم في الانخفاض على خلفية انخفاض أسعار الطاقة.

ماذا تعتقد ING و Goldman Sachs؟

أجبر الإعلان محللي ING على تعديل توقعاتهم فيما يتعلق بأسعار النفط. "هذه التخفيضات المفاجئة تعني تضييق السوق هذا العام. ونتيجة لذلك، كان علينا تعديل توقعاتنا الأعلى للنفط للفترة المتبقية من عام 2023. ويعني تشديد السوق أننا نتوقع الآن ارتفاع أسعار النفط. قبل هذه التخفيضات المعلنة، كنا نتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 97 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من العام. ومع ذلك، نتوقع الآن أن يبلغ متوسط سعر السوق 101 دولارًا للبرميل خلال هذه الفترة"، كما أشاروا في تقريرهم المحدث.

قام الاقتصاديون في Goldman Sachs بتعديل توقعاتهم بشأن أسعار برنت لشهر ديسمبر 2023 إلى 95 دولارًا للبرميل. كما يتوقعون أن يبلغ سعر برميل خام برنت 100 دولار في ديسمبر 2024. وكتبوا في تقريرهم الصادر يوم الأحد: "في حين أن هذه الخطوة كانت مفاجئة، فإن القرار يعكس اعتبارات اقتصادية وسياسية مهمة. يمكن أن يوفر خفض الإنتاج دفعة بنسبة 7٪ لأسعار النفط، مما يساهم في زيادة عائدات المملكة العربية السعودية وأوبك+. رفض إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي في الولايات المتحدة (SPR) في السنة المالية 2023، على الرغم من أن أدنى مستويات WTI (المعيار الأمريكي) التي تم وصفها سابقًا بأنها كافية لإعادة الملء، ربما تكون قد ساهمت في قرار أوبك+ الخفض أيضًا. "

معهد إدارة التوريد وبيانات مديري المشتريات PMI

سيصدر معهد إدارة التوريد (ISM) بيانات تتعلق بمؤشر مديري المشتريات للخدمات الأمريكية في مارس. من المتوقع أن يبقى مؤشر مديري المشتريات لخدمات ISM مرنًا، حيث يتباطأ إلى 54.5 من 55.1. أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر فبراير أن الخدمات قد اكتسبت قوة مقابل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الذي انكمش للشهر الرابع على التوالي.

أظهر مؤشر ستاندرد آند بورز لمؤشر مديري المشتريات للخدمات الأمريكية الذي نشر الأسبوع الماضي تحسنًا أكبر بكثير مما كان متوقعًا، وهي نتيجة قد تشير إلى أن التضخم لن ينخفض تماشيًا مع التوقعات هذا الشهر.

هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعّرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.