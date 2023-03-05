تقرير الوظائف غير الزراعية وقرارات أسعار الفائدة تسرق الأضواء

آذار 06, 2023 00:57

في أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية الهامة، يبرز تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة وقرارات أسعار الفائدة الصادرة عن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) وبنك اليابان (BoJ) من بين البقية.

قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي: هل هناك زيادة أخرى؟

في يوم الثلاثاء 7 مارس، سيعلن بنك الاحتياطي الأسترالي قراره بشأن سعر الفائدة. يقترح الاقتصاديون أن البنك المركزي الأسترالي من المرجح أن يرفع سعر الفائدة القياسي للمرة العاشرة على التوالي. توقع المحللون في ANZ و Commonwealth Bank و Westpac ارتفاعًا بنسبة 0.25٪. رفع بنك الاحتياطي الأسترالي تكاليف الاقتراض إلى 3.35٪ في اجتماعه في فبراير.

وفقًا لتقرير لرويترز، "تخلى البنك المركزي الأسترالي، الذي أذهله خطر أن التضخم قد يثبت أنه أكثر صعوبة مما كان يعتقد سابقًا، عن فكرة التوقف مؤقتًا في اجتماع السياسة في فبراير وأشار إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة."

كشوف الوظائف غير الزراعية: هل هناك مفاجأة أخرى على الطريق؟

من المتوقع أن ينشر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) أرقام الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير يوم الجمعة. يتوقع بعض المحللين إضافة 200 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي خلال شهر فبراير. تميل جداول الوظائف غير الزراعية إلى مفاجأة الأسواق وإثارة التقلبات.

وفقًا لتقرير الوظائف غير الزراعية BLS لشهر يناير، تم إنشاء 517000 وظيفة جديدة خلال الشهر الأول من العام، حيث أدى هذا الرقم إلى ارتفاع الدولار الأمريكي. توقع محللو السوق ارتفاع 185 ألف. يشير تقرير مورجان ستانلي إلى أنه إذا وصلت بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير إلى رقم 500 ألف مرة أخرى، فقد يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي التفكير في رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية.

قرار سعر الفائدة لبنك كندا: هل يتم إيقاف الزيادات مؤقتًا؟

في الثامن من مارس، سيجتمع مجلس إدارة بنك كندا (BoC) لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. أشار صانعو السياسة في بنك كندا إلى أنهم مستعدون لإيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا مع دخول السياسة النقدية المتشددة حيز التنفيذ في اقتصاد البلاد. ذكرت هيئة الإحصاء الكندية الأسبوع الماضي أن اقتصاد البلاد لم ينمو على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2022 مقابل الربع السابق، وبذلك أنهى نمو الناتج المحلي الإجمالي لخمسة أرباع متتالية.

حاليًا ، يبلغ معدل الفائدة القياسي لبنك كندا 4.5٪. يشير الاقتصاديون في CIBC إلى أن أسعار الفائدة ستبقى عند 4.5٪ على مدار العام قبل أن يتم تخفيفها تدريجيًا في عام 2024.

بنك اليابان سيقرر الأسعار

في 10 مارس، سيعقد مجلس إدارة بنك اليابان اجتماعه الشهري ومن المتوقع أن يعلن قراره بشأن سعر الفائدة. يشير الاقتصاديون إلى أن تكاليف الاقتراض ستبقى دون تغيير. قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان (BOJ) جونكو ناكاجاوا للصحفيين إن البنك المركزي يجب أن يحافظ على سياسته النقدية شديدة التساهل في الوقت الحالي، حيث لم يحقق الاقتصاد هدف التضخم البالغ 2٪.

مع ذلك، أظهر مسح لرويترز أن حوالي نصف الشركات اليابانية تعتقد أن القيادة الجديدة في بنك اليابان يجب أن تراجع سياسات أسعار الفائدة السلبية، بينما قال أكثر من الربع إنه يجب تغيير هدف التضخم.

توسع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الرابع من عام 2022؟

يوم الأربعاء، سيكشف يوروستات عن رقم نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الرابع من عام 2022. يتوقع خبراء السوق نموًا بنسبة 0.1٪ على أساس ربع سنوي و 1.9٪ على أساس سنوي. يكرر الاقتصاديون أن الأحوال الجوية المعتدلة ربما تكون قد ساعدت اقتصاد كتلة اليورو على النمو.

عدلت المفوضية الأوروبية (EC) توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو صعودًا إلى 0.9٪ في عام 2023 من 0.3٪ سابقًا، وتوقع نمو 2024 دون تغيير عند 1.5٪.

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في يناير

ستتاح للمستثمرين الفرصة لفحص تقرير مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، المقرر نشره يوم الاثنين من قبل يوروستات. يتوقع محللو السوق انخفاضًا بنسبة 0.3٪ ، على أساس شهري، وانخفاض بنسبة 1.2٪ ، على أساس سنوي، في يناير.

تراجعت مبيعات التجزئة في ديسمبر 2022، مما يظهر ضعف طلب المستهلكين وسط ارتفاع التضخم. وفقًا لتقرير يوروستات، سجل مؤشر منطقة اليورو المنسق لأسعار المستهلك (HICP) سنويًا 8.5٪ في فبراير مقابل 8.6٪ في يناير.

من المرجح أن ينمو الاقتصاد الياباني في الربع الرابع من عام 2022

في الثامن من مارس، سيصدر مكتب مجلس الوزراء الياباني تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022. يشير الاقتصاديون إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني نما بنسبة 0.2٪، على أساس ربع سنوي، في الربع الرابع من عام 2022. وقد يمثل هذا الرقم أول نمو ربع سنوي منذ الربع من أبريل إلى يونيو من عام 2022.

لاحظ الاقتصاديون في Moody’s Analytics أن "وجهة نظرنا الأساسية لا تزال متاحة لليابان لتحقيق نمو معتدل في عام 2023 مع تحسن الطلب المحلي، مدعومًا بإزالة قيود COVID-19، وانخفاض التضخم، واستئناف السفر الدولي. لكن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال بعيدًا عن مستويات الذروة قبل الوباء، والمخاطر على التوقعات كبيرة. إن الزخم الضعيف في الخارج سيؤثر على الصادرات".

تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الصيني في فبراير

في التاسع من مارس، ستتاح للمستثمرين الفرصة لفحص تقرير التضخم الصيني لشهر فبراير عن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي نشره المكتب الوطني للإحصاء (NBS). من المتوقع أن يظهر التقرير أن التضخم ظل دون تغيير عند 2.1٪ على أساس سنوي، بينما يشير الاقتصاديون إلى أن التضخم تباطأ إلى 0.3٪ على أساس شهري.

قال المحللون في Moody’s Analytics في منتصف شباط (فبراير) إن "إعادة فتح الصين لن تكون حلا سحريا. على الرغم من أن عام 2023 يبدو واعدًا أكثر بكثير مما توقعناه سابقًا، إلا أن العام سيكون مليئًا بالمطبات؛ سيستغرق الأمر وقتًا حتى تتمكن الأسر من التخلص حقًا من حالة الكآبة لـ Covid-19 ".

نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة: هل تكتسب الزخم؟

من المتوقع أن ينشر مكتب الإحصاء الوطني (ONS) بيانات تتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في يناير. يشير الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد توسع بنسبة 0.1٪ على أساس شهري.

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل للصحفيين إن الاقتصاد البريطاني يظهر زخمًا أكثر بقليل مما كان متوقعًا في حين أن نمو الأجور يثبت أيضًا أنه أسرع من توقعات البنك المركزي.

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