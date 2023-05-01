اقتصاد نيوزيلندا: ما يجب معرفته

أيار 02, 2023 02:35

إذا كنت قد بدأت للتو في استكشاف عالم التداول، فقد تكون أزواج العملات القائمة على الدولار النيوزيلندي هي بعض الخيارات التي يقدمها الوسيط الخاص بك. سيمنحك تداول أزواج العملات الفرصة لتعلم أشياء عن العملات التي ربما لم تسمع بها من قبل. قد لا يحظى الدولار النيوزيلندي بشعبية مثل الدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو، ولكنه أحد أكثر العملات تداولًا في العالم. نظرًا لأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) في طور تشديد سياسته النقدية، سيكون من الجيد معرفة بعض الأشياء عن اقتصاد نيوزيلندا.

تهدف هذه المدونة إلى تزويدك بمعلومات قيمة فيما يتعلق بالدولار النيوزيلندي واقتصاد الدولة والتوقعات.

ما الذي يجب أن تعرفه عن اقتصاد نيوزيلندا؟

يطلق العديد من المتداولين على الدولار النيوزيلندي لقب "كيوي"، وتشير بعض التقارير إلى أنه عاشر أكثر العملات تداولًا في العالم. تُستخدم عملة نيوزيلندا أيضًا في بعض جزر المحيط الهادئ مثل جزر كوك وجزر بيتكيرن وما إلى ذلك.

أصدر بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأوراق النقدية الأولى في عام 1934. تتمثل المهمة المزدوجة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي في تحقيق والحفاظ على الاستقرار في المستوى العام للأسعار على المدى المتوسط مع دعم أقصى درجات التوظيف المستدام.

أستراليا قريبة من نيوزيلندا، مما يسهل التجارة بين البلدين. تذهب أكثر من 16٪ من المنتجات التي تبيعها نيوزيلندا إلى أستراليا كل عام، وتأتي 13٪ من وارداتها من أستراليا.

لكن من المهم أن تعرف أن أستراليا ليست أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا. معظم تجارة نيوزيلندا مع الصين. في الواقع، ترسل نيوزيلندا 20٪ من بضائعها إلى الصين كل عام، والصين هي مصدر 17٪ من وارداتها.

بعض الإحصائيات عن اقتصاد نيوزيلندا

وفقًا للبيانات التي قدمها البنك الدولي، يحتل الاقتصاد النيوزيلندي المرتبة 49 في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (GDP). أشارت دراسة استقصائية أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن الدين الحكومي لنيوزيلندا بلغ 52.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. أظهرت أحدث لقطة اقتصادية لنيوزيلندا أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.0٪ في عام 2023 و 1.2٪ في عام 2024.

توقعت أحدث آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF) أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا بنسبة 1.1٪ في عام 2023 و 0.8٪ في عام 2024؛ وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد النيوزيلندي نما بنسبة 2.4٪ في عام 2022.

يشدد بنك الاحتياطي النيوزيلندي السياسة النقدية

في منتصف أبريل، قال وزير المالية النيوزيلندي غرانت روبرتسون لمراسلي سي إن بي سي إن البلاد قد تعاني من ركود اقتصادي، ومع ذلك، على الرغم من الإصرار على أن اقتصاد الأمة الأوقيانوسية قوي ومرن، إلا أنه سيكون اقتصادًا ضحلًا.

أظهر تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين النيوزيلندي للربع الأول من عام 2023 مفاجأة هبوط مرحب بها، حيث ارتفع بنسبة 1.2٪ على أساس ربع سنوي و 6.7٪ على أساس سنوي، وهو أقل بكثير من الإجماع عند 1.5٪ وتقدير بنك الاحتياطي النيوزيلندي عند 1.8٪.

قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) باتباع السياسة الأكثر تشديدًا منذ عام 1999، عندما تم إدخال معدل النقد الرسمي (OCR)، ورفعه منذ أكتوبر 2021 إلى 5.25٪. فاجأ رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس معظم محللي السوق الذين اقترحوا أن البنك المركزي النيوزيلندي قد يوقف سياسة التشديد النقدي مؤقتًا بسبب الظروف الجوية السيئة التي تسببت في مشاكل في مارس. وتجدر الإشارة إلى أن أيا من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام قليلة من اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي لم يتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

أوضح مجلس إدارة بنك الاحتياطي النيوزيلندي موقفه العدواني في إعلانه بعد الاجتماع، والذي نُشر في 5 أبريل، مشيرًا إلى: "بشكل عام، تشير البيانات الأخيرة، بما في ذلك انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ربع ديسمبر 2022، إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي أقل من يفترض في بيان فبراير. لاحظ أعضاء اللجنة أن التضخم مع ذلك لا يزال مرتفعًا للغاية ومستمرًا، وأن التوظيف يتجاوز الحد الأقصى لمستواه المستدام. ووافقت اللجنة على أنه يجب الاستمرار في زيادة معدل النقد الرسمي (OCR) لإعادة التضخم إلى هدف 1-3 في المائة والوفاء بمهامه".

تداول الدولار النيوزيلندي وإدارة المخاطر

تعد أزواج عملات الدولار النيوزيلندي مثل NZD/USD أو NZD/GBP أو حتى AUD/NZD من موضوعات المقالات الإخبارية المالية المتكررة. في عالم التداول، يعتبر الدولار النيوزيلندي عملة تلفت الانتباه لأنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتداول السلع، وبسبب ارتباط اقتصاد الدولة بأستراليا والصين.

تعد إدارة المخاطر أمرًا ضروريًا لكل متداول، ولكن بشكل خاص للمبتدئين، بغض النظر عن الأدوات المتداولة. قد تتعرض لخطر الخسارة المالية إذا كنت بدأت للتو في التداول لأنك ربما تفتقر إلى الخبرة اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة ومستنيرة. يمكن أن يساعدك استخدام تقنيات إدارة المخاطر في أن تصبح متداولًا أفضل ويزيد من فرص نجاحك. يمكن استخدام أوامر وقف الخسارة وأدوات التداول الأخرى لإدارة المخاطر لتقليل التعرض للخسارة. سيسمح لك ذلك بالاسترخاء والتفكير بوضوح أثناء إجراء تغييرات على خطة التداول الخاصة بك.

هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعّرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.