آفاق جديدة لليورو مع انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو

كانون الأول 12, 2022 03:02

حصل اليورو على دفعة معنوية كانت في أمس الحاجة إليها في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن إضافة كرواتيا ستعني استخدام 4 ملايين شخص آخرين للعملة الموحدة لمنطقة اليورو لشراء وبيع السلع والخدمات. بعد ما يقرب من عام من لعب دور الكمان الثاني للدولار الأمريكي، قد يشهد اليورو المزيد من الدعم من اتجاهات أخرى أيضًا، بدءًا من موقف البنك المركزي الأوروبي المتشدد بشكل متزايد بشأن السياسة النقدية.

كرواتيا هي الدولة العضو رقم 20 في منطقة اليورو وكانت نتيجة الناتج المحلي الإجمالي لشهر سبتمبر عند مستوى 5.2 في المائة على أساس سنوي. سيساهم النمو الاقتصادي في البلاد في قيمة منطقة اليورو وبالتالي في قيمة العملة المشتركة.

في حين أن هناك العديد من منتقدي نظام عملة اليورو، فإن الحقيقة هي أنه يمثل نصف أزواج العملات الأكثر تداولًا في العالم، بينما يمثل الدولار الأمريكي النصف الآخر. هل يمكن لأعضاء منطقة اليورو الجدد إضافة ما سلبه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ على الرغم من أن بريطانيا لم تكن أبدًا جزءًا من منطقة اليورو وفضلت الاحتفاظ بالجنيه الإسترليني، إلا أن الطلب على اليورو كان في المملكة المتحدة نظرًا لعدم وجود تعريفات تجارية أو غيرها من الإجراءات الروتينية التي تقيد تدفق الأعمال بين الكتل. يدعم الطلب القوي على العملة قيمتها حتى خلال الأوقات المتقلبة في الاقتصاد الأساسي للدولة.

مثل الاتحاد الأوروبي، لا تزال المملكة المتحدة تشعر بآثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهناك الكثير من البيانات القادمة يوم الاثنين والتي من شأنها أن تعطينا لمحة عن حالة سادس أكبر اقتصاد في العالم.

الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لشهر أكتوبر

مع تجاوز الاقتصاد البريطاني لحافة الركود، قد يكون كل إصدار مرجعي مهمًا.

هناك عدة طرق للنظر في معدل النمو في المملكة المتحدة والتوقعات على المدى القريب. على أساس شهري، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة في أكتوبر مقارنة مع -0.6 في المائة في سبتمبر. ومن المتوقع أن يكون النمو السنوي لشهر أكتوبر عند مستوى 1.6 في المائة مقارنة بـ 1.3 في المائة في السابق.

من زاوية أخرى بشأن الإنتاجية، من المتوقع أن ينمو ناتج البناء في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر بنسبة 6.8٪ مقابل 5.7٪ على أساس سنوي سابقًا. ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن قطاع التصنيع ليست إيجابية للغاية، ومن المتوقع حدوث انخفاض بنسبة -5.0٪ لشهر أكتوبر مقارنة مع -5.8٪ سابقًا.

في قطاع الاستيراد والتصدير، يُرى ميزان تجارة السلع لشهر أكتوبر عند سالب 14.1 مليار جنيه إسترليني مقارنة مع ناقص 15.656 مليار جنيه إسترليني في الشهر السابق. من المتوقع أن يبلغ العجز التجاري للسلع خارج الاتحاد الأوروبي لشهر أكتوبر -7.9 مليار، مقابل سالب 8.551 مليار في سبتمبر، مما يعني أن واردات المملكة المتحدة من السلع تتجاوز صادراتها في أسواق الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الأوروبي.

بشكل عام، من المتوقع أن يكون الميزان التجاري بين المملكة المتحدة والأسواق العالمية الأخرى للسلع والخدمات سالب 2.3 مليار جنيه استرليني لشهر أكتوبر مقارنة مع ناقص 3.1 مليار في سبتمبر.

يمكن أن ينشأ العجز التجاري عندما تتجاوز قيمة واردات بلد ما قيمة صادراته بسبب التضخم في واردات الطاقة أو عندما يفضل المستهلكون شراء السلع والخدمات من بلد آخر، غالبًا بأسعار أقل أو بسعر صرف مناسب.

بالنظر إلى التوقعات أعلاه، هناك صورة مختلطة لاقتصاد المملكة المتحدة على المدى القصير. في حين أنه من الصحيح أن الاقتصاد قد أثبت مرونته مرارًا وتكرارًا، فإنه يواجه حاليًا رياحًا معاكسة محلية ودولية وتحديات كبيرة لإعادة بناء الاتفاقيات التجارية من الصفر.

المملكة المتحدة ليست الكتلة الوحيدة التي تعاني من عجز تجاري. شهد الاتحاد الأوروبي أيضًا ميزانًا تجاريًا سلبيًا لجزء كبير من العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكاليف استيراد الوقود في أعقاب الحرب في أوكرانيا. سيصدر قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في 15 ديسمبر وهو حدث مالي ذو علامة حمراء نظرًا لضغوط التضخم في الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي توجيهه الرئيسي لسعر الفائدة إلى 2.5 في المائة من 2 في المائة في السابق، لينضم إلى البنوك المركزية العالمية الأخرى في تشديد السياسة النقدية. ماذا يعني هذا بالنسبة لليورو في آخر شهر تداول واستثمار من العام؟ قد تحصل العملة على المزيد من الدعم مقابل الدولار الأمريكي بسبب ضيق نطاق الاختلاف بين السياسات النقدية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. إذا تمكن البنك المركزي الأوروبي من السير في الخط الدقيق بين الضيق والضيق للغاية، حيث ترتفع أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي، فقد تبدأ الأصول المقومة باليورو في استعادة جاذبيتها.

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