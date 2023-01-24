استثمار Microsoft في ChatGPT وتحرك مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي

كانون الثاني 25, 2023 04:23

ارتفعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ صباح الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.46٪ بينما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.42٪ مقابل الدولار الأمريكي. الأسواق في الصين وهونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

حوم اليورو بالقرب من أعلى مستوى في 9 أشهر مقابل الدولار الأمريكي، مستمدًا قوة من تعليقات كريستين لاغارد حول رفع أسعار الفائدة المحتملة وبيانات ثقة المستهلك المتفائلة القادمة من منطقة اليورو.

أشار تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) إلى أن "مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعدون لإبطاء زيادات أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي ويناقشون مدى ارتفاعها بعد اكتساب المزيد من الثقة في أن التضخم سيتراجع أكثر هذا العام".

انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين النيوزيلندي في الربع الرابع من عام 2022؟

في وقت لاحق من اليوم، ستنشر هيئة الإحصاء النيوزيلندية تقريرها عن التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع من عام 2022. يقترح بعض الاقتصاديين أن التضخم في نيوزيلندا تباطأ إلى 7.1٪ في الربع الأخير، على أساس سنوي. مع ذلك، اقترح بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) أنه يتوقع أن يصل التضخم إلى 7.5٪، وهو أعلى مستوى له في 32 عامًا.

وتعليقًا على السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، أشار محللو بنك Kiwibank في تقريرهم إلى "أننا نعتقد أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد اكتسب قوة دفع كافية مع زيادات أسعار الفائدة حتى الآن، ومعدل نقدي نهائي بنسبة 5٪ (أو أقل) هو كل ما هو مطلوب لتلبية تفويضات بنك الاحتياطي النيوزيلندي. نواصل التأكيد على أن الانتقال إلى 5.5٪ من المرجح أن يكون خطوة أو خطوتين بعيدًا جدًا ".

إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي

بعد ساعات قليلة، ستتاح الفرصة للاقتصاديين لفحص بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع من عام 2022 الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS). من المتوقع أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى ذروته في ديسمبر، ليصل إلى 7.7٪ على أساس سنوي.

خلال اجتماعه في نوفمبر، اقترح مجلس إدارة البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أن التضخم الرئيسي قد يصل إلى 8 ٪ في نهاية عام 2022 قبل أن يتراجع في وقت مبكر من هذا العام. أظهرت بيانات الوظائف لشهر ديسمبر أن معدل البطالة ظل دون تغيير عند 3.5٪، مما يعني أن الاقتصاد قد يتباطأ.

توقع المحللون في بنك الكومنولث أن يكون التضخم قد قفز بنسبة 1.7٪ خلال الربع، مرتفعًا من زيادة قدرها 1.3٪ لنفس الفترة من العام السابق. يراقب صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الأسترالي التضخم والبيانات الاقتصادية المهمة الأخرى لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي الشهر المقبل.

الأنظار على تقرير أرباح Microsoft و ChatGPT

بعد إغلاق السوق الأمريكية مباشرة، يتوقع المستثمرون والمتداولون تقارير أرباح Microsoft للربع الرابع من عام 2022. انخفض سعر السهم بنسبة 22٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو ما يقل عن أداء مؤشر S&P 500 خلال نفس الفترة الزمنية.

أعلنت شركة Microsoft يوم الاثنين عن استثمار جديد بمليارات الدولارات مع مختبر الذكاء الاصطناعي أوبن إيه آي. رفضت Microsoft تقديم مبلغ محدد بالدولار فيما يتعلق باستثماراتها. أفاد محللو سيمافور قبل أيام قليلة أن مايكروسوفت تجري محادثات لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

تمثل الصفقة المرحلة الثالثة من الشراكة بين الشركتين، بعد استثمارات Microsoft السابقة في عامي 2019 و 2021. وأكد ممثلو Microsoft أن الشراكة المتجددة ستسرع من إنجازات الذكاء الاصطناعي.

تكتسب عملة البيتكوين أرضية، ولكن ...

حققت Bitcoin عودة قوية الأسبوع الماضي، حيث اكتسبت حوالي 7 ٪ في القيمة وتداولت بالقرب من عتبة 23000 دولار. في يوم الأحد 22 يناير، ارتفعت عملة البيتكوين لفترة وجيزة فوق 23000 دولار لأول مرة في الأشهر الخمسة الماضية. بينما يرغب بعض المتداولين في الاستفادة من ارتفاع Bitcoin، يشير بعض المحللين إلى أن أول عملة مشفرة تم إنشاؤها على الإطلاق تتبع تقلبات السوق.

أشار استراتيجيي السلع الأساسية في بلومبرج إلى أنه "مع ميل العالم إلى الركود وتشديد البنوك المركزية، نعتقد أن موجة انحسار الاقتصاد الكلي لا تزال هي الرياح المعاكسة الرئيسية لأسعار البيتكوين والعملات المشفرة." منذ بداية العام، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 37٪.

هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعّرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.