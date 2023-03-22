ارتفاع الأسواق مع تلاشي مخاوف البنوك

آذار 23, 2023 02:44

ساعد استحواذ UBS في سويسرا على Credit Suisse في أسواق الأسهم على تنظيم انتعاش مريح. كتب محللو Moody’s Investors Services في تقرير أنه "على الرغم من مزايا الامتياز النهائية، إلا أن Moody تشير أيضًا إلى أن الصفقة تشكل تحديات تكامل مالية وثقافية ومتعلقة بالامتياز لشركة UBSG".

تراجعت أسهم First Republic Bank مرة أخرى يوم الاثنين حيث خفضت Standard and Poor's التصنيف الائتماني للمؤسسة التي يقع مقرها في كاليفورنيا.

تراجعت أسعار الذهب (تم تداولها عند 1،969 دولارًا أمريكيًا صباح الثلاثاء)، وفقدت الزخم الصعودي يوم الاثنين الذي دفعها إلى أعلى مستوياتها منذ عام حتى تاريخه فوق 2000 دولار.

لاغارد: التضخم سيبقى مرتفعا جدا لفترة طويلة

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB) كريستين لاغارد لأعضاء البرلمان الأوروبي أنه على الرغم من انخفاض التضخم الرئيسي في كتلة اليورو إلى 8.5٪ في فبراير على خلفية انخفاض أسعار الطاقة، فمن المتوقع أن يبقى أعلى من البنك المركزي الأوروبي. 2٪ الهدف لفترة طويلة من الزمن.

قالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي سيراقب تطورات السوق عن كثب وتعهدت "بالوقوف على استعداد للاستجابة حسب الضرورة للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي في منطقة اليورو".

تقرير إحصائيات مؤشر أسعار المستهلكين الكندي عن التضخم

بعد ظهر يوم الثلاثاء، ستصدر هيئة الإحصاء الكندية تقريرها عن التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير. يقترح الاقتصاديون أن التضخم العام من المرجح أن ينخفض إلى 5.4٪، على أساس سنوي، من قراءة يناير 5.9٪. إذا جاء معدل التضخم العام عند 5.4٪، فسيكون هذا أقل رقم تضخم تم تسجيله في آخر 14 شهرًا.

مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني يتجه نحو الانخفاض

سيصدر مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) صباح الأربعاء بيانات تتعلق بالتضخم في المملكة المتحدة. يشير الاقتصاديون إلى أن التضخم الرئيسي انخفض إلى 9.9٪ ، على أساس سنوي، في فبراير بينما من المتوقع أن يأتي التضخم الأساسي عند 5.7٪.

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في المملكة المتحدة للشهر الثالث على التوالي إلى 10.1٪ في العام حتى يناير من 10.5٪ في ديسمبر. هدف التضخم لبنك إنجلترا (BoE) هو 2٪. كشف مسح اتجاهات التضخم الذي نشره بنك إنجلترا في 17 مارس أن التوقعات الخاصة بالتضخم خلال العام المقبل انخفضت إلى 3.9٪ من 4.8٪ في نوفمبر بينما انخفضت التوقعات الخاصة بالتضخم في الأشهر الـ 12 التالية إلى 3.0٪ من 3.4٪.

جولدمان ساكس: بنك الاحتياطي الفيدرالي يوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا

يصر محللو Goldman Sachs (GS) على أن مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم الأربعاء. في ملاحظة للمستثمرين، اقترح الاقتصاديون في GS "نتوقع أن تتوقف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها في مارس هذا الأسبوع بسبب الضغط في النظام المصرفي. في حين استجاب صانعو السياسة بقوة لدعم النظام المالي، يبدو أن الأسواق غير مقتنعة تمامًا بأن الجهود المبذولة لدعم البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم ستثبت أنها كافية".

لا تزال GS تتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ في مايو ويونيو ويوليو.

Bundesbank: من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الألماني في الربع الأول من عام 2023

ذكر تقرير شهري صادر عن البنك المركزي الألماني أن "النشاط الاقتصادي الألماني من المحتمل أن ينخفض مرة أخرى في الربع الحالي. ومع ذلك، من المرجح أن يكون الانخفاض أقل مما كان عليه في الربع الأخير من عام 2022". لاحظ الاقتصاديون في Bundesbank أن التضخم الرئيسي من المقرر أن يتقلص في شهر مارس، لكنهم أضافوا أن "المعدل الأساسي يثبت أنه ثابت بشكل استثنائي. وقد يرتفع قليلاً في منتصف العام".

انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.4٪ على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من عام 2022. وسيؤدي انخفاض النشاط الاقتصادي لربعين متتاليين إلى دخول ألمانيا في حالة ركود.

هل يثير اهتمامك التداول على أخبار الاقتصاد الكلي؟ تعّرف على كيفية عمل هذا النهج مع ندواتنا المجانية على الويب. اجتمع وتفاعل مع المتداولين الخبراء. شاهد وتعلم من جلسات التداول الحية.

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.