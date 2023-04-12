الأسواق تنتظر تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

نيسان 12, 2023 23:01

ينتظر المتداولون تقرير التضخم الأمريكي لشهر مارس، وإصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) وقرار سعر الفائدة من بنك كندا (BoC) المقرر نشره في وقت لاحق اليوم.

وتعليقًا على التضخم والسياسة النقدية في الولايات المتحدة، أشار محللو شركة بلاك روك في تقرير: "الولايات المتحدة ستظهر بيانات التضخم هذا الأسبوع بقاء التضخم الأساسي أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. لا نرى رفع الاحتياطي الفيدرالي بما يكفي للوصول إلى 2٪. يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع المعدلات لخفض التضخم إلى الهدف، حتى مع بدء ظهور الشقوق المالية. نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف في النهاية عن الارتفاع عندما يصبح الضرر أكثر وضوحًا".

تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس

قد يؤثر تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره اليوم على قيمة الدولار الأمريكي مقابل منافسيه. يقترح محللو السوق أن يأتي التضخم العام عند 5.3٪ على أساس سنوي، أي أقل بنسبة 0.7٪ من قراءة فبراير.

أظهر استطلاع نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن متوسط التوقعات فيما يتعلق بالتضخم الرئيسي سيرتفع بنسبة 4.7٪ بعد عام واحد من الآن، وهو أعلى قليلاً من توقعات فبراير. يشير الاقتصاديون إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يأخذ في الاعتبار المسح المحدد لتقييم وتعديل سياسته النقدية.

قرار سعر الفائدة لبنك كندا (BoC)

سيعلن بنك كندا BoC قراره بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم. يقترح الاقتصاديون أن مجلس إدارة بنك كندا سيبقي تكاليف الاقتراض معلقة. ومن المتوقع أن يشارك مجلس الإدارة توقعاته بشأن النمو الاقتصادي والتضخم الاستهلاكي في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي.

يشير الاقتصاديون إلى أن أرقام الوظائف ونمو الناتج المحلي الإجمالي كانت أقوى مما كان متوقعًا في الأشهر القليلة الماضية على الرغم من أن أسعار الفائدة قد سجلت ارتفاعًا قياسيًا في عدة سنوات. قال محافظ بنك كندا إن البنك المركزي سيوقف خطط رفع أسعار الفائدة مؤقتًا لكنه أبقى الباب مفتوحًا لإعادة التقييم اعتمادًا على الظروف الاقتصادية.

تقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة

سيقوم مكتب الإحصاء الوطني (ONS) بنشر البيانات المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في فبراير. يتوقع المحللون معدل نمو 0.1٪ في فبراير على أساس شهري.

وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF)، سيكون أداء الاقتصاد البريطاني في عام 2023 هو الأسوأ بين أكبر 20 اقتصادا (مجموعة العشرين)، بما في ذلك روسيا، التي تعاني الآن من آثار العقوبات. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي راجع توقعاته السابقة للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بانكماش بنسبة 0.6٪ في عام 2023.

وتعليقًا على توقعات صندوق النقد الدولي، قال المستشار جيريمي هانت: "لقد تمت ترقية توقعات النمو الخاصة بصندوق النقد الدولي من قبل أكثر من أي دولة أخرى في مجموعة السبع. يقول صندوق النقد الدولي الآن إننا نسير على المسار الصحيح للنمو الاقتصادي. بالالتزام بالخطة، سنخفض التضخم بأكثر من النصف هذا العام، ونخفف الضغط على الجميع ".

تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية في مارس؟

في يوم الجمعة، سيقوم محللو السوق بفحص تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مارس. يشير الاقتصاديون إلى أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3.2٪، على أساس سنوي، وهي بعيدة كل البعد عن القراءة 5.4٪ المسجلة في فبراير.

أظهر استطلاع نشرته Mastercard ServicePulse أن مبيعات التجزئة باستثناء السيارات ارتفعت بنسبة 4.7٪ على أساس سنوي في مارس. وتعليقًا على نتائج المسح، قال الاقتصاديون في Mastercard: "هناك عدد من العوامل التي تؤثر على كيفية تسوق المستهلك اليوم بما في ذلك التضخم وسوق العمل وأسعار المواد الغذائية والغاز ومسار أسعار الفائدة. لكنهم ما زالوا ينفقون - نشهد نموًا متنوعًا حسب القطاع، مع تحول عمليات الشراء إلى حد كبير إلى الضروريات والتجارب".

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