جدول ساعات التداول خلال موسم الأعياد
كانون الأول 22, 2022 04:14
المتداولون الأعزاء،
يرجى ملاحظة أنه بسبب العطلات القادمة في ديسمبر 2022 وأوائل يناير 2023، سيتم تعديل ساعات التداول لدينا بشكل طفيف.
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أدوات CFD والعقود الآجلة للعقود مقابل الفروقات
|الجمعة
ديسمبر 23
|الاثنين
ديسمبر 26
|الثلاثاء
ديسمبر 27
|الأربعاء
ديسمبر 28
|الجمعة
ديسمبر 30
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الاثنين
|
الثلاثاء
|Forex
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|Fémek
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|BRENT
|اغلاق عند 22:00
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|CRUDOIL (WTI)
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|NGAS
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|[AEX25]
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|[ASX200]
|00:50-07:30
|مغلق
|مغلق
|ساعات عاديه
|00:50-07:30
|مغلق
|ساعات عاديه
|[CAC40]
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|[Canada60]
|ساعات عاديه
|مغلق
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|[DAX40]
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|[DJI30]
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|[FTSE100]
|01:05-14:50
|مغلق
|مغلق
|03:05-23:15, 23:30-23:59
|01:05-14:50
|مغلق
|03:05-23:15, 23:30-23:59
|[HSCEI50]
|ساعات عاديه
|مغلق
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|[HSI50]
|ساعات عاديه
|مغلق
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|[IBEX35]
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|[JP225]
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|[MDAX50]
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|[NQ100]
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|[OBX25]
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|[SMI20]
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|[SP500]
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|[STOXX50]
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|[SouthAfrica40]
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|[TECDAX30]
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|Stock & ETF CFDs France
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|Stock & ETF CFDs Germany
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|Stock & ETF CFDs Netherlands
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|Stock & ETF CFDs Spain
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|Stock & ETF CFDs UK
|10:00-14:50
|مغلق
|مغلق
|ساعات عاديه
|10:00-14:50
|مغلق
|ساعات عاديه
|Stock & ETF CFDs US
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|Stock CFDs Australia
|ساعات عاديه
|مغلق
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|Stock CFDs Belgium
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|Stock CFDs Denmark
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|Stock CFDs Finlad
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|Stock CFDs Japan
|ساعات عاديه
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|مغلق
|مغلق
|Stock CFDs Norway
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عاديه
|ساعات عاديه
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|Stock CFDs Portugal
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|Stock CFDs Sweden
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ARABICA
|ساعات عادية
|مغلق
|14:30-20:30
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|COCOA
|اغلاق عند 14:23
|مغلق
|14:30-20:30
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|COTTON
|ساعات عادية
|مغلق
|14:30-20:30
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ORANGE.JUICE
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ROBUSTA
|اغلاق عند
14:23
|مغلق
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|SUGAR.RAW
|ساعات عادية
|مغلق
|14:30-20:00
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|SUGAR.WHITE
|اغلاق عند
14:23
|مغلق
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|Futures CFDs
|Bund
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|USTNote
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|China50
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|India50
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|Singapore25
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|USDX
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|Volatilitás
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|المنتجات المتداولة في البورصة
|الجمعة
ديسمبر 23
|الاثنين
ديسمبر 26
|الثلاثاء
ديسمبر 27
|الأربعاء
ديسمبر 28
|الجمعة
ديسمبر 30
|الاثنين
يناير
2
|الثلاثاء
يناير
3
|Stocks & ETFs France
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|Stocks & ETFs Germany
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|Stocks & ETFs Netherlands
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|Stocks & ETFs Spain
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|Stocks & ETFs UK
|10:00-14:50
|مغلق
|مغلق
|ساعات عادية
|10:00-14:50
|مغلق
|ساعات عادية
|Stocks & ETFs Australia
|ساعات عادية
|مغلق
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|Stocks
Austria
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|
Stocks Belgium
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|Stocks
Denmark
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|Stocks
Finlad
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|
Stocks
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|مغلق
|مغلق
|Stocks
Norway
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|Stocks Portugal
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|Stocks
Sweden
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|Stocks US
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|ساعات عادية
|مغلق
|ساعات عادية
جميع الأوقات المشار إليها هي بتوقيت شرق أوروبا (EET)، وهي نفس المنطقة الزمنية لمنصة MetaTrader.
ملحوظة. تختلف "الساعات العادية" حسب الأداة. يرجى العثور على تفاصيل محددة لكل أداة في قسم مواصفات العقود على موقعنا على الإنترنت. أيضًا، يرجى العلم أن ساعات التداول المذكورة أعلاه قد تكون عرضة للتغيير، اعتمادًا على البورصات أو مزودي السيولة المعنيين؛ قد تؤثر التغييرات في ساعات التداول أيضًا على شروط ما قبل الإغلاق المعمول بها.
أطيب التحيات،
Admirals