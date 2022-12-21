جدول ساعات التداول خلال موسم الأعياد

كانون الأول 22, 2022 04:14

المتداولون الأعزاء،

يرجى ملاحظة أنه بسبب العطلات القادمة في ديسمبر 2022 وأوائل يناير 2023، سيتم تعديل ساعات التداول لدينا بشكل طفيف.

أدوات CFD والعقود الآجلة للعقود مقابل الفروقات الجمعة

ديسمبر 23 الاثنين

ديسمبر 26 الثلاثاء

ديسمبر 27 الأربعاء

ديسمبر 28 الجمعة

ديسمبر 30 الاثنين

يناير

2 الثلاثاء

يناير

3 Forex ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه Fémek ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه BRENT اغلاق عند 22:00 مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه CRUDOIL (WTI) ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه NGAS ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه [AEX25] ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه [ASX200] 00:50-07:30 مغلق مغلق ساعات عاديه 00:50-07:30 مغلق ساعات عاديه [CAC40] ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه [Canada60] ساعات عاديه مغلق مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه [DAX40] ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه [DJI30] ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه [FTSE100] 01:05-14:50 مغلق مغلق 03:05-23:15, 23:30-23:59 01:05-14:50 مغلق 03:05-23:15, 23:30-23:59 [HSCEI50] ساعات عاديه مغلق مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه [HSI50] ساعات عاديه مغلق مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه [IBEX35] ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه [JP225] ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه [MDAX50] ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه [NQ100] ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه [OBX25] ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه [SMI20] ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه [SP500] ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه [STOXX50] ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه [SouthAfrica40] ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه [TECDAX30] ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه Stock & ETF CFDs France ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه Stock & ETF CFDs Germany ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه Stock & ETF CFDs Netherlands ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه Stock & ETF CFDs Spain ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه Stock & ETF CFDs UK 10:00-14:50 مغلق مغلق ساعات عاديه 10:00-14:50 مغلق ساعات عاديه Stock & ETF CFDs US ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه Stock CFDs Australia ساعات عاديه مغلق مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه Stock CFDs Belgium ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه Stock CFDs Denmark ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه Stock CFDs Finlad ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه Stock CFDs Japan ساعات عاديه مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عاديه مغلق مغلق Stock CFDs Norway ساعات عادية مغلق ساعات عاديه ساعات عاديه ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية Stock CFDs Portugal ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية Stock CFDs Sweden ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ARABICA ساعات عادية مغلق 14:30-20:30 ساعات عادية ساعات عادية مغلق ساعات عادية COCOA اغلاق عند 14:23 مغلق 14:30-20:30 ساعات عادية ساعات عادية مغلق ساعات عادية COTTON ساعات عادية مغلق 14:30-20:30 ساعات عادية ساعات عادية مغلق ساعات عادية ORANGE.JUICE ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية مغلق ساعات عادية ROBUSTA اغلاق عند

14:23 مغلق مغلق ساعات عادية ساعات عادية مغلق ساعات عادية SUGAR.RAW ساعات عادية مغلق 14:30-20:00 ساعات عادية ساعات عادية مغلق ساعات عادية SUGAR.WHITE اغلاق عند

14:23 مغلق مغلق ساعات عادية ساعات عادية مغلق ساعات عادية Futures CFDs Bund ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية USTNote ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية مغلق ساعات عادية China50 ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية India50 ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية Singapore25 ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية USDX ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية مغلق ساعات عادية Volatilitás ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية مغلق ساعات عادية

المنتجات المتداولة في البورصة الجمعة

ديسمبر 23 الاثنين

ديسمبر 26 الثلاثاء

ديسمبر 27 الأربعاء

ديسمبر 28 الجمعة

ديسمبر 30 الاثنين

يناير

2 الثلاثاء

يناير

3 Stocks & ETFs France ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية Stocks & ETFs Germany ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية Stocks & ETFs Netherlands ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية Stocks & ETFs Spain ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية Stocks & ETFs UK 10:00-14:50 مغلق مغلق ساعات عادية 10:00-14:50 مغلق ساعات عادية Stocks & ETFs Australia ساعات عادية مغلق مغلق ساعات عادية ساعات عادية مغلق ساعات عادية Stocks

Austria ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية Stocks Belgium ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية Stocks

Denmark ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية Stocks

Finlad

ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية Stocks

Japan ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية مغلق مغلق Stocks

Norway ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية Stocks Portugal ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية Stocks

Sweden ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية Stocks US ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية مغلق ساعات عادية

جميع الأوقات المشار إليها هي بتوقيت شرق أوروبا (EET)، وهي نفس المنطقة الزمنية لمنصة MetaTrader.

ملحوظة. تختلف "الساعات العادية" حسب الأداة. يرجى العثور على تفاصيل محددة لكل أداة في قسم مواصفات العقود على موقعنا على الإنترنت. أيضًا، يرجى العلم أن ساعات التداول المذكورة أعلاه قد تكون عرضة للتغيير، اعتمادًا على البورصات أو مزودي السيولة المعنيين؛ قد تؤثر التغييرات في ساعات التداول أيضًا على شروط ما قبل الإغلاق المعمول بها.

أطيب التحيات،

Admirals