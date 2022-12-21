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جدول ساعات التداول خلال موسم الأعياد

كانون الأول 22, 2022 04:14

المتداولون الأعزاء،

يرجى ملاحظة أنه بسبب العطلات القادمة في ديسمبر 2022 وأوائل يناير 2023، سيتم تعديل ساعات التداول لدينا بشكل طفيف.

أدوات CFD والعقود الآجلة للعقود مقابل الفروقات 

 الجمعة
ديسمبر 23		 الاثنين
ديسمبر 26		 الثلاثاء
ديسمبر 27		 الأربعاء
ديسمبر 28		 الجمعة
ديسمبر 30

الاثنين
يناير
2

الثلاثاء
يناير
3
Forex ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
Fémek  ساعات عاديه  مغلق  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
BRENT  اغلاق عند 22:00 مغلق  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  مغلق  ساعات عاديه 
CRUDOIL (WTI)  ساعات عاديه  مغلق  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  مغلق  ساعات عاديه 
NGAS  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  مغلق  ساعات عاديه 
[AEX25]  ساعات عاديه  مغلق  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
[ASX200]  00:50-07:30 مغلق  مغلق ساعات عاديه  00:50-07:30 مغلق ساعات عاديه 
[CAC40]  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
[Canada60]  ساعات عاديه  مغلق مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  مغلق  ساعات عاديه 
[DAX40]  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
[DJI30] ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه 
[FTSE100]  01:05-14:50  مغلق مغلق 03:05-23:15, 23:30-23:59  01:05-14:50  مغلق 03:05-23:15, 23:30-23:59 
[HSCEI50]  ساعات عاديه  مغلق مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه 
[HSI50]  ساعات عاديه  مغلق مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه 
[IBEX35]  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
[JP225]  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه 
[MDAX50]  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
[NQ100]  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه 
[OBX25]  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
[SMI20]  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
[SP500]  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه 
[STOXX50]  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
[SouthAfrica40]  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه 
[TECDAX30]  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
Stock & ETF CFDs France  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
 Stock & ETF  CFDs Germany ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
 Stock & ETF  CFDs Netherlands ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
 Stock & ETF  CFDs Spain ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
 Stock & ETF  CFDs UK 10:00-14:50  مغلق مغلق ساعات عاديه  10:00-14:50  مغلق ساعات عاديه 
 Stock & ETF  CFDs US ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه 
 Stock CFDs Australia ساعات عاديه  مغلق مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه 
 Stock CFDs Belgium ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
 Stock CFDs Denmark ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
 Stock CFDs Finlad ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه 
 Stock CFDs Japan ساعات عاديه  مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عاديه  مغلق مغلق
 Stock CFDs Norway ساعات عادية مغلق ساعات عاديه  ساعات عاديه  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 
 Stock CFDs Portugal ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 
 Stock CFDs Sweden ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 
ARABICA  ساعات عادية مغلق 14:30-20:30  ساعات عادية ساعات عادية  مغلق ساعات عادية 
COCOA  اغلاق عند 14:23 مغلق 14:30-20:30  ساعات عادية ساعات عادية  مغلق ساعات عادية 
COTTON  ساعات عادية مغلق 14:30-20:30 ساعات عادية ساعات عادية  مغلق ساعات عادية 
ORANGE.JUICE  ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية  مغلق ساعات عادية 
ROBUSTA  اغلاق عند
14:23		 مغلق مغلق ساعات عادية ساعات عادية  مغلق ساعات عادية 
SUGAR.RAW  ساعات عادية مغلق 14:30-20:00  ساعات عادية ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية 
SUGAR.WHITE  اغلاق عند
14:23 		 مغلق مغلق ساعات عادية ساعات عادية  مغلق ساعات عادية 
Futures CFDs 
Bund  ساعات عادية مغلق  ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 
USTNote  ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية 
China50  ساعات عادية مغلق  ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 
India50  ساعات عادية مغلق  ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 
Singapore25  ساعات عادية مغلق  ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 
USDX  ساعات عادية مغلق ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية 
Volatilitás  ساعات عادية مغلق  ساعات عادية ساعات عادية ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية 

 

المنتجات المتداولة في البورصة الجمعة
ديسمبر 23 		 الاثنين
ديسمبر 26 		 الثلاثاء
ديسمبر 27 		 الأربعاء
ديسمبر 28		 الجمعة
ديسمبر 30		 الاثنين
يناير
2		 الثلاثاء
يناير
3
Stocks & ETFs France  ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 
Stocks & ETFs Germany ساعات عادية  مغلق ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 
Stocks & ETFs Netherlands  ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 
Stocks & ETFs Spain ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 
Stocks & ETFs UK 10:00-14:50 مغلق  مغلق  ساعات عادية  10:00-14:50  مغلق  ساعات عادية 
Stocks & ETFs Australia ساعات عادية  مغلق  مغلق  ساعات عادية  ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية 
Stocks
Austria		 ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 

Stocks Belgium

 ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 
Stocks
Denmark		 ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 
Stocks
Finlad
 ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 

Stocks
Japan

 ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  مغلق  مغلق 
Stocks
Norway		 ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 
Stocks Portugal ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية 
Stocks
Sweden		 ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  
Stocks US ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية  ساعات عادية  ساعات عادية  مغلق  ساعات عادية 

 

جميع الأوقات المشار إليها هي بتوقيت شرق أوروبا (EET)، وهي نفس المنطقة الزمنية لمنصة MetaTrader.

ملحوظة. تختلف "الساعات العادية" حسب الأداة. يرجى العثور على تفاصيل محددة لكل أداة في قسم مواصفات العقود على موقعنا على الإنترنت. أيضًا، يرجى العلم أن ساعات التداول المذكورة أعلاه قد تكون عرضة للتغيير، اعتمادًا على البورصات أو مزودي السيولة المعنيين؛ قد تؤثر التغييرات في ساعات التداول أيضًا على شروط ما قبل الإغلاق المعمول بها.

أطيب التحيات،

Admirals 

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تعد Admirals أكثر من مجرد وسيط، فهي مركز مالي يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية. نحن نجعل التعامل مع التمويل الشخصي من خلال حل شامل للاستثمار والإنفاق وإدارة الأموال ممكناً.

مترجم بواسطة: قوت العمايرة