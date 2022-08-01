توقعات السوق: مع تجاوز الولايات المتحدة الركود، هل تساعد (أوبك+) في تخفيف الأسعار المرتفعة؟

آب 02, 2022 02:41

بينما نتطلع إلى الأسبوع المقبل، من المهم أن نذّكر أنفسنا أولاً بالأسبوع الذي انتهى للتو، حيث كان هناك حدثان رئيسيان يجب على المتداولين والمستثمرين مراعاتهما.

أولاً، في يوم الأربعاء 27 يوليو، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة. للمرة الثانية على التوالي، رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما رفع سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 2.25٪ - 2.5٪.

في اليوم التالي، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي (BEA) أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. للربع الثاني على التوالي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي هذه المرة بنسبة 0.9٪.

على الرغم من أن الركود يتم تعريفه تقليديًا على أنه ربعين متتاليين من النمو السلبي، إلا أن BEA متردد في تسمية الوضع الحالي على هذا النحو. لكن، بامكانك تسميتها كما تريد، فهي بالتأكيد ليست أخبارًا جيدة للاقتصاد الأمريكي.

سبب تسليط الضوء على هذه الإعلانات، هو أنها قد يكون لها تأثير على عدد من الأصول في الأسابيع المقبلة:

أغلق الذهب جلسة يوم الخميس بارتفاع بنسبة 1.2٪ بعد إعلان الناتج المحلي الإجمالي الأخير، وقد يبدأ في جذب المزيد من الاهتمام من المشترين الذين يتطلعون إلى التحوط من الانكماش المحتمل.

جلسة يوم الخميس بارتفاع بنسبة 1.2٪ بعد إعلان الناتج المحلي الإجمالي الأخير، وقد يبدأ في جذب المزيد من الاهتمام من المشترين الذين يتطلعون إلى التحوط من الانكماش المحتمل. قضى النفط الخام غالبية الأشهر الخمسة الماضية فوق 100 دولار للبرميل، لكنه قد يبدأ في فقدان بعض جاذبيته، حيث أن الطلب على النفط له علاقة إيجابية قوية بالاقتصاد.

غالبية الأشهر الخمسة الماضية فوق 100 دولار للبرميل، لكنه قد يبدأ في فقدان بعض جاذبيته، حيث أن الطلب على النفط له علاقة إيجابية قوية بالاقتصاد. استفاد الدولار الأمريكي مؤخرًا من عدم اليقين والارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة، لكنه بدأ في إظهار علامات التباطؤ، حيث يتوقع العديد من المتنبئين أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر استرخاءً للسياسة النقدية لبقية العام.

مؤخرًا من عدم اليقين والارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة، لكنه بدأ في إظهار علامات التباطؤ، حيث يتوقع العديد من المتنبئين أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر استرخاءً للسياسة النقدية لبقية العام. وبعد بداية صعبة حتى عام 2022، يمكن أن تشعر أسواق الأسهم بمزيد من السعادة في الأشهر المقبلة. بعد التوقعات بأن ارتفاع أسعار الفائدة سيتباطأ لبقية العام، انتعشت وول ستريت أيام الأربعاء والخميس والجمعة - مع تسجيل أسواق الأسهم العالمية لأفضل شهر لها في العام في يوليو.

الآن ، دعنا نوجه انتباهنا إلى الأسبوع المقبل، وبعض الأحداث الرئيسية التي يجب أن يبحث عنها التجار والمستثمرون.

هل تستمر أرباح شركات النفط الكبرى؟

يوم الخميس، وسط الارتفاع المستمر في أسعار النفط والغاز، أعلنت شركة شل العملاقة للطاقة عن نتائج مذهلة، محطمة سجل أرباحها الفصلية للربع الثاني على التوالي. كما أعلنت عن برنامج ضخم لإعادة شراء الأسهم بقيمة 6 مليارات دولار.

سيشهد يوم الثلاثاء دور شركة BP المنافسة للإعلان عن نتائجها للربع الثاني، ومن المحتمل أن نرى المزيد من سجلات الأرباح محطمة.

في اليوم التالي، 3 أغسطس، سيرغب تجار النفط في إيلاء اهتمام وثيق لاجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك +). في حين يأمل العديد من قادة العالم أن تعزز المجموعة إنتاج النفط لتخفيف الأسعار، تشير التقارير إلى أنه من المرجح أن يظل العرض ثابتًا، على الرغم من أنه قد تتم مناقشة زيادة متواضعة

المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الطريق

عقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، ستعلن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (BoE) عن قرارها الأخير بشأن سعر الفائدة يوم الخميس 4 أغسطس. يبدو من المؤكد أنهم سيختارون رفع أسعار الفائدة للاجتماع السادس على التوالي، بعد أن كان أول بنك مركزي رئيسي يفعل ذلك في ديسمبر 2021.

على الرغم من أن إجماع السوق يبدو أنه يتوقع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أنه لا يمكن استبعاد ارتفاع أكثر حدة بمقدار 50 نقطة أساس. لذا فإن أي شخص يتداول في أزواج العملات التي تشمل الجنيه الإسترليني أو الأسهم البريطانية سيرغب في التركيز عن كثب على هذا الإعلان ويجب أن يكون مستعدًا لزيادة التقلبات حول إصداره.

تقرير الوظائف غير الزراعية

كالعادة، يشهد أول جمعة من الشهر إعلان الولايات المتحدة عن معدل البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية، والذي يعد دائمًا حدثًا كبيرًا في المفكرة الاقتصادية. مع ذلك، نظرًا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال الأسبوع الماضي، اكتسبت بيانات التوظيف لشهر أغسطس أهمية متزايدة.

تذكر في وقت سابق أننا قلنا أنه على الرغم من تلبية متطلبات تعريف القاموس للركود، إلا أن BEA كان مترددًا في تسميته على هذا النحو؟ حسنًا، إحدى الحجج ضد تصنيف التباطؤ الحالي على أنه ركود هي أنه على الرغم من النمو الاقتصادي السلبي، كانت بيانات التوظيف الأمريكية إيجابية إلى حد ما هذا العام.

كشفت بيانات يوليو أن التوظيف في القطاع الخاص كان أعلى مما كان عليه قبل الوباء، وشهدت تقارير الوظائف غير الزراعية إضافة أكثر من 372 ألف وظيفة في يونيو، أعلى بكثير من 268 ألف وظيفة كانت متوقعة.

لذلك، يجب على المتداولين والمستثمرين الانتباه عن كثب هنا - لأنه إذا جاءت بيانات التوظيف أقل من المتوقع، فقد تبدو التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة فجأة أسوأ كثيرًا، وقد يضطر BEA إلى إعادة تقييم وجهة نظرهم حول ما إذا كان أو ليست الولايات المتحدة في حالة ركود.

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