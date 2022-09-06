أحداث أخبار التداول الرئيسية من أستراليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

أيلول 06, 2022 20:29

يمتلئ هذا الأسبوع بأحداث التداول الرئيسية من أستراليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بدءًا من قرار سعر الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) اليوم.

كما كان متوقعًا، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي من 1.85 في المائة إلى 2.35 في المائة للسيطرة على ارتفاع التضخم. بلغ معدل التضخم في أستراليا 6.1 في المائة في يوليو، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​الهدف البالغ 2 في المائة. يعتمد البنك المركزي على سوق عمل قوي ونمو صحي في قطاع التصدير المهم للغاية للحفاظ على سوق الرهن العقاري بعد رفع أسعار الفائدة للشهر الخامس على التوالي. في يوليو، انخفض معدل البطالة في أستراليا إلى 3.4 في المائة وسط ارتفاع بنسبة 15 في المائة في الصادرات وفائض قوي في الحساب الجاري قدره 18.3 مليار دولار أسترالي.

يتبع رفع سعر الفائدة في بنك الاحتياطي الأسترالي آخر قراءة للناتج المحلي الإجمالي في أستراليا والتي من المقرر صدورها غدًا، 7 سبتمبر. ومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في الربع الثاني إلى 1 في المائة من 0.8 في المائة في الربع الأول. إذا جاء المؤشر كما هو متوقع، فقد يدعم الدولار الأسترالي ومعنويات المستثمرين. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون هناك تأثير عكسي على الثقة وعلى أزواج عملات الدولار الأسترالي.

في يوم الجمعة، 9 سبتمبر، من المتوقع أن ينخفض ​​الميزان التجاري الأسترالي لشهر يوليو إلى 14.5 مليار دولار أسترالي في يوليو من 17.67 مليار دولار أسترالي في يونيو. توقيت هذا الإصدار حساس لأن قطاع التصدير جزء مهم من نمو أستراليا.

يأتي حدث مهم آخر من الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم عندما يكون لمؤشر مديري المشتريات ISM Services (PMI) لشهر أغسطس رؤى ثاقبة حول صحة أحد أكبر القطاعات في الاقتصاد. من المتوقع أن تكون نتائج مؤشر مديري المشتريات قد انخفضت من 56.7 في يوليو إلى 55.5 في أغسطس. إذا كانت النتائج الفعلية أقل من المتوقع، فقد يكون هناك تأثير على أزواج عملات الدولار الأمريكي حيث قد تطفو مخاوف الركود على السطح.

يستعد متداولو اليورو لقراءة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في 7 سبتمبر. حيث تعرضت العملة الأوروبية الموحدة للكثير من العقاب في الأيام الأخيرة، حيث انخفضت إلى أدنى مستوياتها في 20 عامًا مقابل الدولار الأمريكي. نظرًا لقلق المستثمرين بشأن وضع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، يعتمد الكثير على وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى توقعات نمو بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي.

يعتبر انخفاض الأسعار الفورية للنفط الخام بمثابة نقطة تحول ونقطة أكثر إشراقًا لاقتصاد منطقة اليورو بعد أن أدت المخاوف بشأن العرض إلى تضخم تكاليف الطاقة في معظم أوقات العام. من المتوقع أن تكون إمدادات الغاز الطبيعي أكثر إحكامًا، بعد أن تم إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1 من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي في تدهور العلاقات بين المنطقتين.

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