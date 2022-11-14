توقعات السوق: محركات السوق الرئيسية للدولار الأمريكي في نوفمبر

تشرين الثاني 14, 2022 22:05

كان التضخم المرتفع وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام داعمين لقيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى. أحد نقاط الضعف القليلة كان الركود التقني في الولايات المتحدة والذي انتهى عندما عاد الاقتصاد إلى النمو في الربع الثالث.

يمثل هذا الربع تحديات مختلفة للدولار الأمريكي. نظرًا لأن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى تعمل على تسريع وتيرة التضييق النقدي، فقد استعادت عملات مثل اليورو والباوند جزءًا من قوتها التي خسرتها في وقت سابق من العام. ما هي محركات السوق الرئيسية للدولار الأمريكي في نوفمبر؟

التضخم في الولايات المتحدة ينحسر

يُظهر أحدث تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة اتجاهًا هبوطيًا في الأسعار للشهر الرابع على التوالي. وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 7.7 بالمئة في أكتوبر مقارنة مع 8.2 بالمئة في سبتمبر أيلول. ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار النفط الخام، ولكن هناك اتجاه آخر يتطور قد يغذي التضخم على مدى الأشهر القليلة المقبلة. مع انخفاض مشتريات المنازل بسبب ارتفاع تكاليف الرهن العقاري، ارتفعت أسعار الإيجارات إلى 6.9 بالمائة في أكتوبر مقابل 6.6 في الشهر السابق.

ما أهمية انخفاض التضخم؟ يتمثل أحد السيناريوهات في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من حجم زياداته الشهرية في أسعار الفائدة ويقرر زيادات أصغر تقل عن 0.75 في المائة. قد يؤدي هذا إلى إعاقة زخم الدولار الأمريكي، ولكن التفكير قد يكون مفرط التفاؤل. في أغسطس، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن التضخم قد ينتعش على الأرجح إذا تم تخفيف السياسة النقدية بسرعة كبيرة، مما يشير إلى أن البنك المركزي لن يتراجع حتى يقترب التضخم كثيرًا من عتبة 2 في المائة.

سيناريو آخر هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يأخذ التضخم المنخفض كإشارة إلى أن التضييق النقدي يعمل. وبدلاً من التيسير، قد يحافظ مجلس إدارة البنك المركزي على خطابه المتشدد ويعلن رفع سعر الفائدة عندما يجتمع في 13-14 ديسمبر. قد يدعم هذا الدولار الأمريكي في الربع الأول من عام 2023 ولكنه قد يزيد من مخاطر النمو الاقتصادي.

هناك بعض التطورات الاقتصادية على الجانب الآخر من أزواج عملات الدولار الأمريكي والتي لها وزن.

تطورات اليورو

معدل التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى 10.4٪ في أكتوبر من 10٪ في سبتمبر. ويضيف هذا إلى احتمالية حدوث زيادة عالية نسبيًا في سعر الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي الأوروبي (ECB) في منتصف الشهر المقبل. بعد فترة من الضعف انخفض فيها اليورو إلى ما دون التكافؤ مع الدولار الأمريكي، قد تكتسب العملة الموحدة في منطقة اليورو قوة من توقعات السوق بشأن موقف متشدد من البنك المركزي الأوروبي.

قد تتأثر النظرة العامة لليورو بمؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد الألماني لشهر نوفمبر. لا يزال المؤشر في عمق المنطقة السلبية حيث يلقي التضخم والحرب في أوكرانيا بثقلهما على المعنويات.

تباطؤ النمو في المملكة المتحدة، مما يؤثر على الجنيه الإسترليني

انخفض الناتج المحلي الإجمالي الشهري للمملكة المتحدة إلى -0.60٪ في سبتمبر مقارنة مع -0.30٪ في أغسطس. قد يكون التأثير المحتمل على الجنيه الإسترليني هو تضعيف العملة أكثر عندما يكون الدولار قويًا. يتطلع التجار أيضًا إلى تقرير معدل التضخم القادم في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر وقد تؤدي نتيجة غير متوقعة إلى زيادة تحديات الجنيه الإسترليني.

موقف الين وبنك اليابان المسالم

نظرًا لأن بنك اليابان (BoJ) يوازن بين ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فقد تتأثر قراراته بتقرير الميزان التجاري للبلاد لشهر أكتوبر. حتى الآن، حافظ بنك اليابان على موقفه المتشائم وأبقى أسعار الفائدة المحلية منخفضة نسبيًا. إذا جاء تقرير معدل التضخم لشهر أكتوبر أعلى من المتوقع، فقد يدفع بنك اليابان إلى إعادة التفكير في السياسة.

الدولار الاسترالي وبنك الاحتياطي الأسترالي

مع صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قريبًا، من المرجح أن يراقب متداولو الدولار الأسترالي (AUD) أدلة حول قرار البنك المركزي القادم بشأن سعر الفائدة في الأسبوع الأول من ديسمبر. أبطأ بنك الاحتياطي الأسترالي وتيرة رفع أسعار الفائدة، ورفع توجيهاته بنسبة 0.25 في المائة في بداية الشهر. أشارت التعليقات الأخيرة من نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قليلاً اعتمادًا على البيانات الاقتصادية.

في الختام، قد تتأثر توقعات السوق لأزواج عملات الدولار الأمريكي بمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي، وتقرير معدل التضخم والمعنويات في ألمانيا، وتباطؤ النمو في المملكة المتحدة وتقرير الميزان التجاري الياباني.

هل أنت مهتم بتداول الأخبار؟ اشترك في الندوات المجانية التي يستضيفها متداولون خبراء للحصول على رؤى!

ندوات تداول مجانية عبر الإنترنت انضم إلى الندوات المباشرة عبر الإنترنت التي يستضيفها خبراء التداول لدينا سجّل مجاناً

لا تحتوي هذه المواد ولا ينبغي تفسيرها على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لإجراء أي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن تحليل التداول هذا ليس مؤشرًا موثوقًا به لأي أداء حالي أو مستقبلي، حيث قد تتغير الظروف بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب عليك طلب المشورة من مستشارين ماليين مستقلين لضمان فهمك للمخاطر.