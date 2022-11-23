بيانات ميول السوق الرئيسية في المستقبل لألمانيا مع اقتراب الركود

تشرين الثاني 24, 2022 01:35

البيانات التجارية الرئيسية وبيانات ميول المستهلك تنتظر ألمانيا حيث يلوح الركود في الأفق ويؤثر التضخم على التوقعات الاقتصادية.

العملات التقاطعية لليورو

قد تتأثر أزواج اليورو بتقرير IFO الشهري لمناخ العمل لشهر نوفمبر والمقرر صدوره يوم الخميس. سابقًا عند المستوى 84.3، يرى الإجماع أن ثقة الأعمال لشهر نوفمبر عند المستوى 85.

يميل أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الانزلاق إلى الركود في الربع الرابع، مما يعني أن هذا إصدار ذو علامة حمراء. توقع معهد IFO انكماشًا بنسبة 0.6 في المائة في الربع الرابع لألمانيا، ويظهر بحثه أن واحدة من شركتين تتوقع زيادة أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وارتفع التضخم في ألمانيا إلى 10.4 بالمئة في أكتوبر من 10 بالمئة في سبتمبر أيلول. إذا كان 50 في المائة من الشركات الألمانية لا تزال تتوقع رفع أسعارها، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم ما لم يقم البنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية بشكل كبير. في وقت كتابة هذا التقرير، كانت سياسة البنك المركزي الأوروبي لا تزال أكثر مرونة من سياسة الاحتياطي الفيدرالي، مما يعني أن تدفق الأموال إلى الأصول المقومة بالولايات المتحدة مع عائدات أسعار فائدة أعلى، مما يمثل تحديًا لقوة اليورو.

ثقة المستهلك GfK

من المتوقع يوم الجمعة المزيد من الأفكار حول الدورة الاقتصادية في ألمانيا مع إصدار مؤشر مناخ المستهلك GfK. سابقًا عند المستوى سالب 41.9 في نوفمبر، كان الإجماع لنتيجة ديسمبر أن تكون سالب 39.6.

أثر مزاج المستهلك السلبي على توقعات الدخل والإنفاق في ألمانيا. يجتمع البنك المركزي الأوروبي في 15 كانون الأول (ديسمبر) على خلفية ضعف معنويات المستهلكين والشركات ولكن ليس أمامه خيار سوى كبح جماح التضخم.

هناك مخاطر أخرى على نمو ألمانيا من عمليات الإغلاق الأخيرة التي قامت بها الصين والحرب المستمرة في أوكرانيا. في آخر التطورات، تخطط السلطات التجارية الألمانية لتنويع الشركاء التجاريين للبلاد بعد أن قال المستشار أولاف شولتز إن خطأ الاعتماد على دولة واحدة لن يحدث مرة أخرى.

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