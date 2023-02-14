المستثمرون يتأهبون لتقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

شباط 15, 2023 00:55

يعد تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بمثابة يوم عيد الحب الذي كان ينتظره المستثمرون والمتداولون. سيحدد التقرير ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) سيختار المزيد من تشديد السياسة النقدية. في المملكة المتحدة، وصل مؤشر FTSE 100 إلى مستوى قياسي جديد، حيث يستمر في الارتفاع في عام 2023.

تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي: هل ستكون هناك مفاجآت؟

سيهيمن تقرير التضخم الأمريكي لشهر يناير (كانون الثاني) على الأخبار اليوم. من المتوقع أن تظهر البيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل (BLS) أن التضخم الرئيسي والأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع بنسبة 0.4٪ لهذا الشهر. قد يجبر هذا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومجلس إدارة البنك المركزي على البحث عن المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل، حيث يمكن أن تصبح المعركة ضد التضخم معقدة.

أشار تقرير صادر عن بنك OCBC إلى أنه "إذا أظهر اتجاه خفض التضخم في الولايات المتحدة علامات على التباطؤ، فقد تتعرض معنويات المخاطرة للضغط وقد يجد الدولار الأمريكي المزيد من الدعم. ومع ذلك، إذا ثبت أن اتجاه خفض التضخم راسخ بدلاً من الوعر (أي أن مؤشر أسعار المستهلكين جاء أقل من المتوقع)، فقد يعود استئناف ضعف الدولار الأمريكي ".

من المقرر صدور تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني يوم الأربعاء

ستكون بيانات التضخم الرئيسية والأساسية لشهر يناير والتي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) محط اهتمام المستثمرين والمتداولين صباح الأربعاء. يشير الاقتصاديون إلى أنه من المتوقع أن تظهر الأرقام تباطؤًا رئيسيًا في التضخم إلى 10.1٪ على أساس سنوي.

يعتقد بعض المشاركين في السوق أنه مع ارتفاع نمو الأجور، قد يحتاج بنك إنجلترا (BoE) إلى الاستمرار في المسار لفترة أطول قليلاً مما قد يرغب به إذا لم ينخفض التضخم إلى أقل من 10٪ في الأشهر القليلة المقبلة.

محافظ بنك اليابان الجديد يغير سياسته؟

نقلاً عن وثيقة قدمت إلى البرلمان الياباني، أشار تقرير لرويترز إلى أن خليفة هاروهيكو كورودا سيكون كازو أويدا، الاقتصادي وعضو مجلس إدارة السياسة السابق في بنك اليابان. أكدت تقارير إعلامية في الأيام القليلة الماضية أن نائب حاكم الولاية ماسايوشي أمامية هو المرشح الأساسي، لكن نفيه دفع الحكومة إلى اختيار أويدا.

وتعليقًا على السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الجمعة، أشار أويدا إلى أن "السياسة الحالية لبنك اليابان مناسبة. يجب أن يستمر التيسير النقدي. أعتقد أنه من المهم أن تكون عملية اتخاذ القرار منطقية وأن تكون تفسيراتنا سهلة الفهم".

تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني إلى 1.1٪ في عام 2022

وفقًا للبيانات الأولية التي نشرتها الحكومة اليابانية، توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.1٪ في عام 2022 مقارنةً بعام 2021، لكن وتيرة النمو تباطأت من 2.1٪ في عام 2021. بينما ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 4.9٪ ، ارتفعت الواردات في نفس الفئة بنسبة 7.9٪.

نشرت المفوضية الأوروبية توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي

أصدرت المفوضية الأوروبية (EC) توقعاتها الشتوية الجديدة يوم الاثنين. رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو في عام 2023 حيث لم تعد تتوقع ركودًا في عام 2023.

وبدلاً من ذلك، تتوقع التنبؤات الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لكتلة اليورو بنسبة 0.9٪ خلال عام 2023، مرتفعًا من 0.3٪ التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.

يقول صندوق النقد الدولي (IMF) إن التشديد النقدي من المرجح أن ينتهي في عام 2024

في حديثها في القمة العالمية للحكومات في الإمارات العربية المتحدة، أشارت رئيسة صندوق النقد الدولي (IMF)، كريستالينا جورجيفا، إلى أن الأسواق العالمية لديها سبب وجيه لتكون متفائلة.

وبشكل أكثر تحديدًا، قالت جورجيفا: "لدينا أسواق تعشق الأخبار السارّة، ولا تبقي آذانها مفتوحة للرسالة الأكثر حيادية التي تصلهم من الاحتياطي الفيدرالي، من البنك المركزي الأوروبي. تسمع الأسواق الجزء الأول من الجملة، ولا [تسمع] الجزء الثاني ".

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