المستثمرون يتجهون نحو تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية

تموز 19, 2023 01:55

من المتوقع أن يتم فحص تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات التضخم القادمة من كندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة من قبل الاقتصاديين اليوم وغدًا. مع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يُظهر تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية كيف يتفاعل المستهلكون مع معدلات الفائدة المرتفعة واستراتيجية تشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

كشف محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أن المجلس وافق على أن المزيد من التشديد قد يكون مطلوبًا وأشار إلى أنه سيعيد النظر في اجتماع أغسطس. أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير بعد اجتماع مجلس الإدارة الأخير، على الرغم من أن بعض الأعضاء كانوا يؤيدون رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

في حديثه إلى LBC، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن التضخم لا ينخفض بالسرعة التي تريدها الحكومة. وتعليقًا على استمرار التضخم، قال: "لذا، فإن أول أولوياتي هو خفض التضخم إلى النصف. هل يستغرق ذلك وقتًا أطول مما يود أي منا؟ نعم إنه كذلك. أعتقد أن الناس يثقون بي عندما يتعلق الأمر بإدارة الاقتصاد، ويثقون بي لأكون صادقًا معهم، لأنك تعلم ماذا، يعني خفض التضخم أنه يتعين عليك اتخاذ بعض القرارات الصعبة أحيانًا لأنها القرارات الصحيحة على المدى الطويل منها للبلد".

تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الكندي لشهر يونيو

من المتوقع أن تنشر هيئة الإحصاء الكندية تقريرها عن التضخم لشهر يونيو / حزيران في وقت لاحق اليوم. يشير محللو السوق إلى أن معدل التضخم الرئيسي سيأتي عند 3٪، أي أقل من رقم مايو البالغ 3.4٪. يقترح محللو Scotiabank أن "هذا ربما يكون مجرد عنصر نائب قد يؤدي إلى بعض التقلبات في السوق ولكن دون تسوية أي شيء من حيث وضع الحركة المحتملة التالية لبنك كندا. هذا لأن BoC قد رش للتو حبرًا جديدًا على توقعات جديدة لمرافقة قرارهم بالرفع مرة أخرى. ليسوا مضطرين للخروج من مقاعد البدلاء مرة أخرى حتى السادس من سبتمبر، ولذا فإن أمامهم ثمانية أسابيع للتفكير في الخطوة التالية، وإجراء مزيد من التحليل".

قام بنك كندا (BoC) برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وبينما كان التضخم يتناقص لبعض الوقت، فإنه يفعل ذلك بوتيرة أبطأ مما يريده البنك المركزي ولا يزال أعلى بكثير من هدفه البالغ 2٪.

نمو مبيعات التجزئة الأمريكية في يونيو؟

بعد ظهر الثلاثاء، سينشر مكتب الإحصاء الأمريكي بيانات بشأن مبيعات التجزئة في يونيو. يقترح محللو السوق أن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 0.5٪ على أساس شهري. إذا تم تأكيد التوقعات، فإنها تشير إلى زيادة بنسبة 0.2٪ مقارنة برقم مايو. يلاحظ الاقتصاديون أن مبيعات التجزئة تشكل ما يقرب من 30٪ من إجمالي إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن تقرير مبيعات التجزئة لا يشمل تذاكر السفر الجوي، وبعض أشكال مشتريات الرعاية الصحية والتأمين، لذا فإن الطباعة بها ضعف عندما يتعلق الأمر بإعطاء صورة مبيعات التجزئة كاملة. قد تُظهر القراءة الأقل من المتوقع أن تشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ في تقديم نتائج، في حين أن ارتفاعًا أعلى مما كان متوقعًا قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على التفكير في المزيد من رفع أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة.

تضخم مؤشر أسعار المستهلكين النيوزيلندي في الربع الثاني من عام 2023

ستصدر إحصاءات نيوزيلندا مساء الثلاثاء تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الثاني من عام 2023. يشير محللو السوق إلى أن التضخم العام قد يأتي عند 5.9٪ على أساس سنوي، وهو أقل بكثير من رقم الربع الأول البالغ 6.7٪. على أساس شهري، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 0.9٪، أي 0.3٪ أقل مما كان عليه في الربع الأول.

في وقت سابق من الشهر، أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) أسعار الفائدة دون تغيير تماشيًا مع توقعات الاقتصاديين. مع ذلك، قال مجلس إدارة بنك الاحتياطي النيوزيلندي في بيانه بعد الاجتماع أن التضخم في نيوزيلندا لا يزال مرتفعًا للغاية وأضاف أن أسعار الفائدة يجب أن تبقى عند مستوى مقيد في المستقبل المنظور.

تضخم مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني في يونيو

ستتاح الفرصة للمستثمرين صباح الأربعاء لمراجعة تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة الذي نشره مكتب الإحصاء الوطني (ONS). يتوقع الاقتصاديون أن يأتي الرقم عند 8.2٪ على أساس سنوي، بينما على أساس شهري، يتوقعون رقمًا قريبًا من 0.7٪. يعد ارتفاع أسعار المستهلكين أحد أكبر المشكلات التي تواجه حكومة المملكة المتحدة وكذلك بنك إنجلترا (BoE).

بلغ التضخم أرقامًا مزدوجة وأعلى مستوياته في أربعة عقود في وقت سابق من العام مع تعهد الحكومة بخفضه إلى النصف بحلول نهاية عام 2023. وقد يؤدي ارتفاع رقم مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع إلى إجبار بنك إنجلترا على المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، مما يعزز الجنيه مقابل الدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي أو اليورو. قد يؤدي انخفاض الرقم إلى جعل بنك إنجلترا يعيد تقييم سياسته النقدية ويعدل الارتفاعات المقبلة في أسعار الفائدة وفقًا لذلك.

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