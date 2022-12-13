قرارات أسعار الفائدة الثقيلة وسط مخاوف من الركود

كانون الأول 14, 2022 03:37

تتوقع الأسواق قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية ذات الوزن الثقيل هذا الأسبوع وسط مخاوف من الركود العالمي. سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا (BoE) والبنك المركزي الأوروبي (ECB) قراراتهم وآرائهم بشأن السياسة النقدية يومي الأربعاء والخميس.

سيصدر قرار سعر الفائدة الفيدرالي غدًا، ويرى الإجماع رفع سعر الفائدة من المستوى الحالي البالغ 4 في المائة إلى 4.5 في المائة. هل سيعكس القرار وجهة النظر الجماعية؟ في الآونة الأخيرة، كان خطاب الاحتياطي الفيدرالي أقل تشددًا، ولم يكن أكثر تشاؤمًا، كما يأمل العديد من المشاركين في السوق. لا يزال البنك المركزي مصمماً على تجاوز التضخم، ومع ذلك فإن الوقت المناسب للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار الفائدة قد يكون هذا الشهر إذا تحققت أحدث إشارات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ملاحظة تحذيرية: لا تزال هناك فرصة لارتفاع سعر الفائدة، مما يعني أنه من الحكمة أن يأخذ المستثمرون والمتداولون في الاعتبار كلا السيناريوهين.

يعتبر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر هامًا بسبب السياسة النقدية وتقرير التوقعات الاقتصادية. يتضمن هذا الإصدار التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات معدل التضخم والبطالة. يعتبر سوق العمل قضية ساخنة بشكل خاص، حيث كان أحد النقاط المضيئة في اقتصاد الولايات المتحدة بعد الوباء. إذا توقعت لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) وجود قطاع عمل ضعيف في أوائل عام 2023، فقد يتفاعل المشاركون في السوق لأن ارتفاع معدلات البطالة هو أحد العلامات الرئيسية للضعف الاقتصادي.

في المملكة المتحدة، كان عدد المطالبين بشهر نوفمبر مخيبًا للآمال، حيث جاء عند 30.5 ألف مقابل الإجماع عند 3.5 ألف والمستوى السابق عند 6.4 ألف في أكتوبر. كانت أكبر زيادة في مطالبات إعانات البطالة منذ فبراير 2021، ويأتي التطور قبل قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا يوم الخميس.

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا توجيه سعر الفائدة الرئيسي من 3٪ إلى 3.5٪ على خلفية ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 11.1٪ في أكتوبر. قد يؤدي اتخاذ قرار أكثر تشددًا إلى تضخيم مخاوف الركود ويؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة. كما في حالة الولايات المتحدة، يشير ارتفاع معدل البطالة إلى ضعف النمو الإجمالي، وهو اتجاه من شأنه أن يجعل تكلفة المعيشة المتضخمة أثقل كاهل المستهلكين والدولة بسبب زيادة الدعم المالي للعاطلين عن العمل.

الآن لقرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سياسة سعر الفائدة الرئيسية من 2٪ حاليًا إلى 2.5٪ في إطار التوازن بين السيطرة على التضخم المرتفع ودعم النمو الاقتصادي. قد تؤدي أي مفاجآت في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي إلى رد فعل مثل التقلب في أسواق العملات والأسهم.

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