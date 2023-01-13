التداول للمبتدأين: ارتفاع أسعار الذهب الفورية: ما يجب عليك معرفته

كانون الثاني 14, 2023 03:45

كم مرة قرأت أو سمعت أن الذهب هو ملاذ آمن للمستثمرين والمتداولين؟ ربما تكون الإجابة عديدة. يبدو أن أرقام التضخم المرتفعة المسجلة في معظم الاقتصادات الرئيسية قد عززت الأسعار الفورية للذهب مع زيادة الطلب.

تحوم أسعار الذهب الفورية حول 1,884 دولارًا للأونصة في 12 يناير. ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 8.3٪ عما كانت عليه قبل 6 أشهر، حيث استعادت السلعة قوتها التي خسرتها في أغسطس وسبتمبر 2022. والسؤال الآن هو ما إذا كان الارتفاع سيستمر أم أن أي تغييرات في البيئة الاقتصادية العالمية يمكن أن تضع حدًا كاملًا له.

الذهب مقابل العملات الورقية: ما يعتقده المحللون المتمرسون

"الذهب سيكون موجودًا، سيكون الذهب مالًا عندما يكون الدولار واليورو واليوان والرينجت مجرد ذكريات" هي إحدى الاقتباسات التي ربما قرأتها أثناء تصفح مواقع الإنترنت، والبحث عن معلومات عن المعدن الثمين. المسؤول عن الاقتباس هو ريتشارد راسل، مؤلف كتاب "رسائل نظرية داو"، الذي نُشر عام 1958.

ريتشارد راسل هو الشخص الذي أطلق على قمة السوق الصاعدة 1946-1966 وبداية السوق الصاعدة الكبرى، والتي بدأت في ديسمبر 1974، لذا ربما يكون لرأيه أهمية خاصة. في هذه المدونة، سنشارك بعض المعلومات المهمة حول الذهب التي يمكن أن يجدها المتداولون المبتدئين مفيدة وبعض الأفكار القادمة من أفضل المؤسسات المصرفية والمحللين.

الذهب: ملاذ آمن و أصل ثمين لتنويع استراتيجيات التداول الخاصة بك

تم استخدام الذهب كنقود طبيعية ومخزن للقيمة عبر تاريخه الطويل. في أوقات اضطراب السوق، يمكن أن يساعد الاستثمار أو تداول الذهب كأداة لإدارة المخاطر، مما يقلل من خسائر المحفظة. يعمل الذهب كتحوط من التضخم في العديد من الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها.

الذهب هو أحد أهم السلع وأكثرها تداولًا. يتم تقييم سوق الذهب لأهميته التاريخية ويستخدم للتداول وتبادل السلع. تقدر قيمتها حاليًا بنحو 2.4 تريليون دولار. تتقلب قيمة الذهب باستمرار لأنه يتم تداوله في البورصات العامة بسعر يحدده العرض والطلب.

يميل الذهب إلى أن يكون لديه احتمالية أكبر للحفاظ على قيمته على مدى فترة زمنية أطول مقارنة بأنواع الأصول الأخرى. نتيجة لذلك، يمكن استخدامه كتحوط ضد التضخم، والذي يحدث عندما تنخفض القوة الشرائية للناس بسبب الزيادات في أسعار السلع والخدمات. ومع ذلك، يجب على المتداولين المبتدئين أن يضعوا في اعتبارهم أنه في بعض الأحيان قد تتحرك الأسواق عكس توقعاتهم. مع وضع ذلك في الاعتبار، يجب على المتداولين المبتدئين دراسة الأسواق وإجراء بحث شامل والمضي قدمًا بحذر، باستخدام أدوات إدارة المخاطر المتاحة لهم.

أسعار الذهب الفورية ترتفع، لكن هل ستحافظ على الزخم؟

يبدو أن الأسعار الفورية للذهب حافظت على زخم العام الماضي في عام 2023. في الخامس من يناير، استقرت الأسعار الفورية للذهب عند 1،839 دولارًا أمريكيًا، بينما جاءت أسعار الذهب الفورية بعد أسبوع (12 يناير) عند 1،884 دولارًا أمريكيًا. يقترح بعض المحللين أن الأسعار الفورية للمعادن الثمينة قد تتجاوز المستويات المسجلة في منتصف عام 2020.

تصوير: Admirals MetaTrader 5 - مخطط XAUUSD اليومي الذي تم التقاطه في 12 يناير 2023. النطاق الزمني: 8 سبتمبر 2022 إلى 12 يناير 2023. تاريخ الالتقاط: 12 يناير 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.

تتوقع بعض البنوك أن ترتفع الأسعار الفورية للذهب بشكل أكبر في عام 2023

على سبيل المثال، لا يستبعد تقرير نشره Credit Suisse زيادة السعر إلى 2300 دولار. يشير تقرير البنك الذي نُشر في 10 يناير إلى أنه "في حالة استمرار الارتفاع فوق المستويات القياسية من 2020 و 2022 عند 2070 دولارًا / 2075 دولارًا أمريكيًا، قد يُنظر إلى هذا على أنه يمثل اختراقًا صعوديًا هامًا وطويل الأجل، ونعتقد أن الافتتاح قد يبلغ 2300 دولار وربما يتجاوزه".

يلاحظ الاقتصاديون في Commerzbank أن بيانات التضخم الأمريكية تلعب دورًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بأسعار الذهب الفورية. بينما يتوقع المشاركون في السوق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر ديسمبر في 12 يناير، يشير محللو السلع في Commerzbank أنه قد يعطي الأسعار الفورية للمعدن الأصفر مزيدًا من الزخم. حيث يتوقع السوق أن ينخفض معدل التضخم من 7.1٪ إلى 6.5٪ - حتى أن الاقتصاديين لدينا يتصورون انخفاضًا إلى 6.4٪. كانت آخر مرة انخفض فيها السعر قبل أكثر من عام. قد تضفي بيانات التضخم الأمريكية مزيدًا من الرياح الخلفية على أسعار الذهب بالنظر إلى أن تباطؤ التضخم الذي لوحظ منذ الصيف من المرجح أن يستمر الشهر الماضي، "كما ورد في تقريرهم.

توضيح: الرسم البياني الشهري لـ Admirals MetaTrader 5 - XAUUSD تم التقاطه في 12 يناير 2023. النطاق الزمني: 1 سبتمبر 2015 - 12 يناير 2023. تاريخ الالتقاط: 12 يناير 2023. الأداء السابق ليس مؤشرًا للنتائج المستقبلية.

المحللون الآخرون ليسوا متفائلين للغاية، على الرغم من أنهم يتوقعون أن تحوم أسعار الذهب الفورية حول 1890 دولارًا في الربع الأول من عام 2023. يشير تقرير أبحاث Erste Group الأخير، الذي نُشر في 9 يناير، إلى أن "العوائد الحقيقية تظل في المنطقة السلبية في الربع الأول من عام 2023 على الرغم من الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع الأسعار. هذا عامل يؤيد ارتفاع أسعار الذهب. سيؤدي التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض معدلات نمو أرباح الشركات إلى تعزيز تدفقات الملاذ الآمن في الذهب. نتوقع زيادة طفيفة في الأسعار إلى حوالي 1890 دولارًا أمريكيًا في الربع الأول من عام 2023. "

إدارة المخاطر أمر أساسي في التداول

عندما يتعلق الأمر بالتداول والاستثمار، فهناك مخاطر. إذا تحرك سعر أحد الأصول عكس توقعاتك، فقد تفشل استراتيجيتك، مما يؤدي إلى خسارة الأموال. يجب أن يتضمن بناء إستراتيجية التداول الخاصة بك بحثًا دقيقًا عن السوق. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعرف كيفية استخدام أدوات إدارة المخاطر التي يوفرها الوسيط الخاص بك.

عندما تدير مخاطرك بشكل فعال، فإنك تتحكم في مقدار أموالك التي قد تفقدها في صفقة أو مجموعة من الصفقات عن طريق الحد من المبلغ الإجمالي الذي يمكن أن تفقده. تمنحك إدارة المخاطر القدرة على تقليل هذه المخاطر، حتى لو حدث أسوأ سيناريو.

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