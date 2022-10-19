الجنيه الإسترليني يواجه الدولار الأمريكي ذو الثقل وسط بيانات التضخم الجديدة

تشرين الأول 19, 2022 22:17

الجنيه الإسترليني يواجه الدولار الأمريكي ذو الثقل وسط بيانات التضخم الجديدة التي صدرت هذا الصباح.

مع وصول الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ عام 2000، استفادت العملة من الضغوط التضخمية في معظم البلدان.

منذ بداية عام 2022، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 22٪ مقابل الين و 13٪ مقابل اليورو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF). وقال صندوق النقد الدولي إنه مقابل كل 10 في المائة يرتفع الدولار مقابل عملة ما، فإنه يضيف حوالي 1 في المائة إلى معدل التضخم. وذلك لأن 40 في المائة من التجارة العالمية مقومة بالدولار الأمريكي وحوالي 50 في المائة من جميع القروض عبر الحدود وسندات الدين العالمية بالدولار الأمريكي.

الجنيه الإسترليني ليس استثناءً، حيث يتتبع الاتجاه الهبوطي مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام. بينما لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل، إذا ظل التضخم عند مستويات عالية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فمن المرجح أن تستمر العملات في أن تكون جزءًا من ديناميكية فروق أسعار الفائدة.

على أساس سنوي، ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى 10.1٪ في سبتمبر مقارنة مع 9.9٪ سابقًا، وهو أعلى قليلاً من المتوقع.

في أخبار التداول الأخرى، سيصدر بنك كندا تحديثًا لمعدل التضخم في وقت لاحق اليوم. من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي من 5.8 في المائة في سبتمبر 2021 إلى 5.6 في المائة في سبتمبر 2022. وقد تؤدي أي مفاجآت في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي إلى تحريك أزواج عملات الدولار الكندي.

يشهد يوم الخميس 20 أكتوبر إصدار بيانات التوظيف الأسترالية. من المتوقع أن ينخفض من 33.5 ألفًا في أغسطس إلى 25 ألفًا في سبتمبر، فإن سوق العمل الأسترالي ضيق لدرجة أن القطاع الصناعي في البلاد يشعر بالضغط ويبحث عن طرق لجذب العمال من الخارج.

وأيضًا يوم الخميس، من المتوقع أن يتدهور مؤشر ثقة المستهلك Gfk البريطاني لشهر أكتوبر من سالب 49 إلى ناقص 52. وقد يؤدي أي شيء غير متوقع في النتائج الفعلية إلى تحريك أزواج عملات الجنيه الإسترليني.

وأخيرًا، بالنسبة للأحداث الاقتصادية ذات الأهمية هذا الأسبوع، فإننا نراقب بيانات معدل التضخم في اليابان لشهر سبتمبر. في السابق عند مستوى 3 في المائة لشهر سبتمبر 2021، من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 3.2 في المائة في نفس الفترة من هذا العام. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 3 في المائة لشهر سبتمبر من هذا العام مقارنة بنسبة 2.8 في المائة في نفس الشهر من العام الماضي.

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